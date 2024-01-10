На Кубани планируют увеличить турпоток до 22 млн человек к 2030 году

Вице-губернатор Александр Руппель отметил, что таких показателей планируется добиться за счет реализации инвестпроектов по строительству новых гостиниц и отелей

КРАСНОДАР, 10 января. /ТАСС/. Власти Краснодарского края планируют нарастить ежегодный туристический поток до 22 млн человек к 2030 году за счет реализации инвестпроектов по строительству новых гостиниц и отелей, в 2023 году Кубань посетили 18,6 млн туристов. Об этом заявил вице-губернатор Александр Руппель в ходе совещания по подведению итогов 2023 года, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев.

"Начну с курортов - это направление в ушедшем году показало взрывной рост. Мы приняли рекордные в истории 18,6 млн туристов, <…> заключили 11 новых соглашений в сфере инвестиций. Теперь в санаторно-курортной отрасли у нас реализуются 47 инвестпроектов на общую сумму почти 490 млрд рублей. Рост за три года - больше чем в 20 раз. Конечно, эти результаты - накопительный эффект от краевых мер господдержки, которые мы внедряли на протяжении последних лет, некоторые из них не имеют аналогов в стране. Реализация этих соглашений позволит к 2030 году создать в регионе больше 21 тыс. новых рабочих мест и увеличить турпоток почти на 3,5 млн отдыхающих, и это - без учета таких масштабных федеральных проектов, как "Новая Анапа", "Турьев Хутор" и "Абрау-Дюрсо", - сказал Руппель.

Он отметил, что в 2023 году на Кубани было открыто 41 новое средство размещения - это 2,2 тыс. номеров, рассчитанные на 6,9 тыс. человек, что позволило создать 2,5 тыс. новых рабочих мест. Объем инвестиций превысил 4,3 млрд рублей.

По словам Руппеля, эффективная работа санаторно-курортного комплекса на Кубани позволила только за 11 месяцев 2023 года привлечь в бюджет более 10 млрд рублей налогов, что почти на 18% выше по отношению к прошлому году. "И задача на 2024 год - наращивать темп по всем основным показателям. Качественный задел для этого у нас сделан", - добавил он.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Туристический поток на курорты Краснодарского края в 2022 году увеличился по сравнению с допандемийным 2019 годом: по итогам года Кубань приняла 17,4 млн туристов. Летом здесь популярен пляжный отдых, зимой - горнолыжные курорты.