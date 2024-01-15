В Каргополе открыли фестиваль-конкурс ледовых скульптур

В конкурсе участвуют восемь команд

АРХАНГЕЛЬСК, 15 января. /ТАСС/. Фестиваль-конкурс ледовых скульптур, который открылся в Каргополе в Архангельской области, посвятили тайнам воды, рассказала ТАСС директор центра народных ремесел "Берегиня" Ольга Томихина. В конкурсе участвуют восемь команд.

"Тема конкурса в этом году "Хрустальная тайна воды". У нас восемь команд", - сказала Томихина. Организаторы уточнили, что три команды приехали из Вельска, по одной - из Архангельска, Каргополя, Ижевска и Мирного, еще одна команда объединила участников из Москвы и Королева.

В Каргополе сегодня минус 15, и на набережной Баранова, где работают скульпторы, довольно сильный ветер.

Для мастеров были подготовлены кубы льда, из которых они создадут объемные композиции. Среди заявленных эскизов храм в капле, водный дракон, лодка, большая снежинка под названием "Тайна граней", сценка с рыбаками, которые ловят рыбу. Работы будут примерно два на два метра, и не менее 20 см толщиной.

Команды завершат свои скульптуры 17 января, итоги подведут на открытии колокольного фестиваля "Хрустальные звоны".

Каргополь - исторический город на левом берегу реки Онеги в Архангельской области, основан в 1380 году. В Каргополе проживает около 10 тысяч человек. Он известен многочисленными каменными храмами. Каргополь - родина Александра Баранова, который был первым главным правителем русских поселений в Северной Америке в 1790-1818 годах.