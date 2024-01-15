На Ставрополье направят 15,6 млрд рублей на реализацию нацпроектов в 2024 году

Большая часть этой суммы предназначена для реализации министерствами строительства, дорожного хозяйства и транспорта, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, образования

ПЯТИГОРСК, 15 января. /ТАСС/. Около 15,6 млрд рублей направят на реализацию национальных проектов в 2024 году в Ставропольском крае, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона Владимира Владимирова.

"Планы по реализации национальных проектов на Ставрополье обсудили на еженедельном рабочем совещании в правительстве края под председательством губернатора Владимира Владимирова. <…> В 2024 году на эти цели предусмотрено 15,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть этой суммы предназначена для реализации нацпроектов министерствами строительства, дорожного хозяйства и транспорта, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, образования. Глава региона нацелил управленческую команду на необходимость составления и четкого следования графикам выполнения работ.

"До 1 февраля всем задействованным в исполнении нацпроектов министерствам необходимо подготовить графики реализации национальных проектов. Кроме того, не затягивайте с заключением контрактов. Нацеливайтесь на исполнение к 1 сентября 85% работ", - подчеркнул глава края, слова которого приводятся в сообщении.

В 2023 году на строительство новых школ, больниц, водоводов, а также ряд других национальных проектов власти Ставрополья направили 16,5 млрд рублей.