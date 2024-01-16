Тюльпанная степь в Саратовской области стала особо охраняемой природной территорией

На участке площадью 700 га произрастает популяция краснокнижного тюльпана Геснера

САРАТОВ, 16 января. /ТАСС/. Сарминская тюльпанная степь в Ершовском районе Саратовской области получила статус особо охраняемой природной территории, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

"На территории Саратовской области появилась еще одна особо охраняемая природная территория - Сарминская тюльпанная степь. Соответствующий документ уже подписал. На участке площадью почти 700 га в Ершовском районе растет популяция тюльпана Геснера", - написал глава региона, добавив, что цветы занесены в Красную книгу России.

Создание памятника природы, как отметил Бусаргин, поможет сохранить краснокнижные цветы. В границах особо охраняемой зоны запрещается пасти животных, косить траву, вести строительство и срывать цветы.

Сарминская тюльпанная степь стала седьмой особо охраняемой территорией в регионе, где растут краснокнижные цветы. Ранее подобные объекты появились в Новоузенском, Александрово-Гайском, Дергачевском, Пугачевском, Федоровском и Советском районах. Губернатор отметил, что на сегодняшний день в Саратовской области насчитывается 90 особо охраняемых природных территорий регионального значения.