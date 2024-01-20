На Волжской ГЭС увеличили сброс воды в Волгу в связи с началом ледостава

Такая мера принята в связи с началом ледостава, вызвавшего перебои с работой водозаборных сооружений в регионе

АСТРАХАНЬ, 20 января. /ТАСС/. Сброс воды с гидроузла Волжской ГЭС до 26 января будет увеличен в связи с началом ледостава, вызвавшего перебои с работой водозаборных сооружений в Астраханской области. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба губернатора региона Игоря Бабушкина.

Вместе с началом ледостава в дельтовых районах Астраханской области были перебои с работой водозаборных сооружений, а также фиксировалась гибель водных биологических ресурсов. По этой причине губернатор Игорь Бабушкин принял решение обратиться в Росводресурсы с просьбой об увеличении сбросов. Обращение было поддержано.

"Федеральное агентство водных ресурсов поддержало обращение губернатора Астраханской Игоря Бабушкина по увеличению сбросов воды с гидроузла Волжской ГЭС. На период с 19 по 25 января они будут увеличены до 4700 куб. м в секунду", - говорится в сообщении.

Уточняется, что следующее заседание межведомственной рабочей группы пройдет 23 января. На нем планируется установить прогноз по наполняемости водохранилищ на ближайшее время, и на основе этих параметров будут определяться величины сбросов с гидроузлов каскада. Вопрос преодоления последствий маловодья находится на личном контроле главы региона, добавили в пресс-службе.