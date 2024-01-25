В Карелии в День студента открыли легкоатлетический манеж ПетрГУ

Строительство обошлось в 730 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 января. /ТАСС/. Легкоатлетический манеж площадью 7,4 тыс. кв. м Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) открыли в столице Карелии в День студента. Современный спортивный комплекс, где смогут заниматься профессиональные спортсмены и любители, построили в рамках решений Госкомиссии по подготовке к 100-летию образования республики, сказал на открытии глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Мы это сделали благодаря нашей госпрограмме развития Карелии, которая была инициирована и утверждена президентом России Владимиром Путиным. Манеж уже сегодня принимает спортсменов, и Петрозаводск вправе претендовать на звание одной из легкоатлетических столиц России с открытием этого объекта. Создаем условия для ребят и девчонок, чтобы они в таких прекрасных условиях могли тренироваться, становиться чемпионами. Безусловно, ждем сюда спортсменов со всей России на тренировки и соревнования", - сказал на открытии глава республики.

По его словам, манеж - уникальный объект, полностью завершен и оснащен оборудованием. Изначально его не было в плане, но проект удалось осуществить. "Здесь могут тренироваться не только легкоатлеты, есть возможности и для игровиков, и для борцов, и для любителей тенниса. Я уверен, что таких объектов должно быть в Карелии все больше и больше", - сказал руководитель республики. Он вручил награды студентам ПетрГУ, которые особо отличились спортивными результатами в прошлом году.

Строительство обошлось в 730 млн рублей, еще 70 млн рублей законтрактовано для строительства котельной к ноябрю 2024 года. Манеж рассчитан на ежедневные занятия 150 человек. Сейчас собирают заявки от общеобразовательных, спортивных школ и других организаций. Сегодня это единственный в Карелии современный легкоатлетический манеж.

Создана возможность заниматься дисциплинами, входящими в легкую атлетику - шесть прямых дорожек длиной 60 м, четыре овальные дорожки по 200 м и секторы для метания ядра, прыжков в длину, высоту, прыжков с шестом. Объект может вместить 280 зрителей, оборудованы тренажерный зал, конференц-зал, душевые, массажный кабинет, восстановительный центр с мини-бассейном и сауной, комментаторская, оборудована парковка для автомобилей.

На крытой арене создали условия для занятий футболом, гандболом, баскетболом, теннисом, боксом, борьбой, а также тяжелой и легкой атлетикой. Манеж оборудован системой фиксации результатов международного уровня. Заниматься здесь смогут не только студенты, но и жители республики.