В Кирове построят четыре новые улицы в год его 650-летия

Губернатор Александр Соколов поставил задачу комплексного развития застраиваемых микрорайонов - с созданием всей необходимой инфраструктуры

КИРОВ, 26 января. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают построить четыре новые улицы в Кирове в год празднования 650-летия города. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Кирове в год его 650-летия построят четыре новые улицы. Улицы будут построены в развивающихся микрорайонах Чистые пруды, Южный, Озерки в рамках программы "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что губернатор Кировской области Александр Соколов поставил задачу комплексного развития застраиваемых микрорайонов - с созданием всей необходимой инфраструктуры.

В 2024 году в микрорайоне Чистые пруды запланировано строительство улично-дорожной сети улицы Чистопрудненской - от улицы Ивана Попова до улицы Производственной. Новый участок дороги составит 626 м. Также в Чистых прудах запланировано строительство улично-дорожной сети от улицы Ивана Попова до улицы Совхоз-1. Новый участок дороги составит 600 м.

Запланирована реконструкция участка улицы Рудницкого в микрорайоне Южный-3. Новый участок дороги составит 534 м. В микрорайоне Озерки построят улично-дорожную сеть от улицы Торфяной до улицы Павла Корчагина. Новый участок дороги составит 507 м.

По проекту "Жилье" в Кирове уже построили улицы Ивана Попова и Мостовицкую в микрорайоне Чистые пруды, улицы Капитана Дорофеева, Энтузиастов и Анжелия Михеева, Капитана Плетнева в микрорайоне Урванцево, а также улицу Торфяная в микрорайоне Озерки.