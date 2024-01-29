На Ставрополье в 2024 году к массовым марафонам намерены привлечь до 50 тыс. туристов

Всего в регионе планируют провести 10 забегов

ПЯТИГОРСК, 29 января. /ТАСС/. Серия спортивных марафонов, которые в 2024 году пройдут в городах Кавминвод, а также в Невинномысске и Георгиевске, привлекут на Ставрополье около 50 тыс. спортсменов и болельщиков. Об этом ТАСС сообщил Михаил Шоров - руководитель бегового движения Kavkaz.run, которое организовывает спортивные мероприятия.

"Серия забегов направлена на развитие событийного туризма и дает возможность участникам познакомиться с уникальными Кавминводами, а также другими городами Ставрополья. За счет беговой серии планируется привлечь более 50 тыс. туристов, среди которых - участники забегов, их семьи, друзья. Ожидается порядка 15 тыс. участников", - сказал Шоров.

По его словам, в течение года проведут 10 забегов, впервые пройдет ультрамарафон в Невинномысске с дистанцией более 42,2 км. Его маршрут проложен по территории крупнейшей в России Кочубеевской ветроэлектростанции.

В пресс-службе губернатора Ставрополья отметили, что сезон откроет благотворительный забег исполнения желаний. Он пройдет в марте в Пятигорске. Далее в программе - Пятигорский и Ставропольский полумарафоны, Пятигорское кольцо и Кисловодский международный марафон.

В Железноводске проведут два новых мероприятия - женский забег BeautyRun и фестиваль циклических видов спорта SwimRun, где участникам, помимо бегового этапа нужно будет преодолеть водную преграду на озере Тридцатка. В Лермонтове пройдет горный трейл "Пять вершин". Георгиевск примет первый официальный забег, который пройдет по историческому центру города.