Экспедиция "Россия 360" на вездеходах достигла Архангельска

Всего путешественники намерены преодолеть более 33 тыс. км

АРХАНГЕЛЬСК, 29 января. /ТАСС/. Первая континентальная экспедиция "Россия 360" на отечественных колесных вездеходах достигла Архангельска, сообщает пресс-служба администрации Архангельской области. Это первая остановка путешественников.

"Архангельск стал первой остановкой континентальной экспедиции "Россия 360". Экспедиция стартовала 25 января в Мурманске, а первой остановкой стал Архангельск: из столицы Поморья путешественники отправятся в Мезень, а затем дальше и дальше - к арктическим просторам, тайге и тундре, степям и горным хребтам", - говорится в сообщении.

12 участников экспедиции до конца 2024 года проедут на колесных вездеходах отечественного производства через 58 регионов страны, вдоль всех сухопутных границ России, преодолев более 33 тыс. км.

В Архангельске участников экспедиции встретили в Северном Арктическом федеральном университете. Как рассказал штурман экспедиции, профессиональный путешественник Евгений Шаталов, за время пути от Мурманска в Архангельск трудностей у команды не возникло. "Самое интересное - это Арктика, и арктический старт мы даем именно в Архангельске. Дойдем до Чукотки, затем спустимся на Камчатку, Сахалин и там уже выйдем на твердые сухие дороги", - приводит пресс-служба слова Шаталова.

Экспедиция преследует сразу несколько целей - познавательную, экологическую и этнографическую, а также популяризацию туризма в приграничных регионах России. Один из организаторов "России 360" - арктический путешественник и блогер Богдан Булычев. По его словам, во время экспедиции планируется собрать материал о быте и культуре народов, населяющих территорию морских побережий России для проекта "Историко-географическая программа "Народы русских морей" и создать многосерийный фильм.

Из Архангельска в Мезень экспедиция на двух вездеходах отправится 30 января. По планам - завершить зимний этап в Магадане к апрелю 2024 года.