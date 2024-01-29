Найденного в отходах на заводе в Петербурге терьера прооперируют

Состояние собаки стабилизировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Специалисты проведут операцию под наркозом для йоркширского терьера, которого нашли в отходах на мусороперерабатывающем заводе в Санкт-Петербурге, сообщила в Telegram-канале пресс-служба АО "Автопарк №1 "Спецтранс".

"Счастливчик (в приюте ему дали имя Брюлик) остается в стационаре. Это хорошая новость, ведь там он под круглосуточным наблюдением. Врачам удалось стабилизировать состояние собаки, а вчера нефролог уже одобрил на анестезию. Теперь можно провести необходимые манипуляции под наркозом и сделать жизнь Счастливчика немного лучше", - говорится в сообщении.

Ранее осмотр показал, что печень собаки сильно увеличена, что бывает у этих животных из-за стресса. Диагностированы также сердечная недостаточность, коллапс трахеи и сломанные ребра. Отмечается, что с болезнями печени и почек собаке нужна консультация диетолога и тщательно подобранная диета, а также дорогостоящие лекарства для поддержания работы сердца.

Куратор собаки уже связалась с несколькими потенциальными хозяевами, когда животное выпишут из клиники, назначит встречи. Прежде чем передать терьера в семью, его вылечат, сделают необходимые прививки, паспорт, чипируют, а новые хозяева подпишут в приюте договор об ответственной передаче животного.

ТАСС 22 января сообщал, что мусорообрабатывающем заводе в Обухово в отходах, привезенных из разных районов города, нашли йоркширского терьера.

АО "Автопарк №1 "Спецтранс" c 1936 года работает в сфере обращения с отходами, с 2022 года по контракту с региональным оператором работает в южных районах города: Адмиралтейском, Василеостровском, Кировском, Красносельском, Московском, Фрунзенском и часть Центрального. Производственная база компании включает 400 единиц спецтехники, четыре предприятия по обработке и утилизации отходов, современный лицензированный полигон, завод по производству спецоборудования.