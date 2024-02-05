"Работаем, елки зеленые": как под обстрелами поддерживают порядок в Новой Каховке

Новая Каховка растянулась вдоль левого берега Днепра в 15-километровой зоне от линии боевого соприкосновения. Город практически ежедневно обстреливают ВСУ, в последнее время особенно часто. Целят в основном по спецтехнике, в том числе по коммунальной. Но чтобы Новая Каховка жила, в ней продолжают наводить порядок. Вот и сейчас листву в центральном сквере убирают девушки с метлами. И если мы, журналисты, — в противоосколочной броне, они — в форменных оранжевых жилетках

"Бронежилеты лучше накинуть перед въездом, — открывает багажник наш фотограф, припарковавшись под навесом изрешеченной и заброшенной заправки. — Рацию тоже на всякий случай возьми". Сомневаться в правильности его предложения не приходится: дорога на Новую Каховку больше похожа на поверхность Луны из-за постоянных артобстрелов, а пейзаж, и без того хмурый, дополняют опустевшие дома, которые помнят снаряды самых разных калибров.

Но уже при въезде в сам город пластины на груди начинают казаться неуместными: по ровным и чистым улицам спешат люди в пуховиках, на тротуарах нет ни мусора, ни следов ударов. Об опасности напоминают лишь заколоченные кое-где окна. И то, что среди прохожих почти не видно детей.

Мы едем знакомиться с сотрудниками "Коммунсервиса", которые даже в таких условиях продолжают наводить порядок лучше, чем в некоторых мирных городах.

"В городе каждый день убирают, несмотря на атаки дронов и минометов, в любую погоду, — говорит по дороге местная жительница и по совместительству представитель Союза матерей Новой Каховки Анна Полонская. — Вода, свет есть, отключают очень редко, а если это даже и происходит, аварию в тот же день устраняют. Отношение к коммунальщикам очень сильно у жителей изменилось, так как они рискуют жизнью своей, чтобы в городе было чисто и все работало".

Близко к кости

"Когда дроны подлетают, их слышно?" — глядя на затянутое тучами небо над Новой Каховкой, спрашиваю сотрудников "Коммунсервиса", которые сразу привезли нас на уборку улиц.

"Разные бывают, — буднично отвечает директор предприятия Виталий Горбач и тоже поднимает голову. — Есть такие, которых слышно, но не видно. Бывает, что и звука нет".

В последнее время украинские беспилотники стали прилетать сюда так часто, что большими группами лучше подолгу на одном месте не стоять, предупреждает Виталий Анатольевич.

© Алексей Коновалов/ ТАСС

"Конечно, страшно. У меня 20 июня было ранение, — говорит Наталья Барбулина, начальник участка "Благоустройство". — Девочку-бухгалтера передо мной — вообще насмерть. Девочка еще одна, моя подчиненная, в Скадовске лежала в больнице. Я лежала в Новотроицке: вырезали осколок, а один, сказали, лучше уже не трогать, потому что сильно близко к кости расположен".

Несмотря на осколок в ноге, Наталья Михайловна снова вышла на работу и теперь следит за уборкой сквера. На расспросы о причинах отвечает кратко: "Потому что люблю свой город". Впрочем, атаки с воздуха для коммунальщиков Новой Каховки — не единственная проблема.

"Не хватает нам специалистов, и у нас очень затруднительная ситуация из-за заработных плат. Наши коммунальщики и в жару, и в холод работают, а в декабре, перед Новым годом, они получили всего 17,5 тыс. рублей. Да, я понимаю, что эта работа у нас считается низкоквалифицированной, но люди здесь делают все. Техники и материалов не хватает, хоть сейчас и январь, но уже началась подготовка к весне, к 9 Мая. То есть полностью нужно производить окраску всех скамеек в парках, скверах. Транспорт у нас уже устаревший", — загибает пальцы начальник участка, пока сотрудницы, застенчиво смеясь, просят фотографа приехать завтра, когда они накрасятся.

И все-таки перед расставанием Наталья Михайловна добавляет: "Если вы в Москве будете, то обязательно передайте Владимиру Владимировичу Путину, что мы за него, мы его очень любим и желаем ему только долгих лет жизни".

Зато в тельняшках

Острую нехватку техники и материалов признает и заместитель главы городской администрации по ЖКХ и капитальному строительству Марьян Жолубак, особенно в условиях, когда на "Коммунсервисе" лежит устранение последствий обстрелов со стороны ВСУ.

"Фиксируем степень разрушения, если можем людям быстро помочь крышу перекрыть, зашить оконные проемы OSB (ОСП, ориентированно-стружечная плита, в которой для большей прочности слои щепы при укладке ориентируют перпендикулярно друг другу — прим. ТАСС) — помогаем. Занимаемся этим каждый день, особенно в стороне ближе к Крынкам (село на левом берегу Днепра в Херсонской области — прим. ТАСС), где находится линия боевого соприкосновения. Там практически каждый день эти все работы выполняются. Люди в какой-то степени уже привыкли, просто выполняют свои обязанности не задумываясь. Потом уже приходит осознание, что действительно было очень опасно, а так просто по-геройски собираются, едут и все устраняют", — рассказывает Марьян Владимирович.

© Алексей Коновалов/ ТАСС

Рядом в это время опавшую листву заметает Александр Александрович — задорный старичок с пышными усами и в тельняшке под робой. На вопрос о возрасте хитро улыбается и лишь уточняет, что пенсионер.

"Работаем, елки зеленые, — поправляет он свою шапку. — Город убираем, чтоб чистым был, елки. Когда город грязный, кто в нем будет жить? А так, посмотри: чистота-порядок, как в доме".

"Не страшно под открытым небом работать?" — спрашивает фотограф.

"А куда денешься? В Донбассе люди работают, а там еще хуже, чем у нас. Ну и мы работаем. Потихоньку, помаленьку, но работаем. Страшно — не страшно, а работать надо".

"У вас людей не очень много, насколько понимаю?"

"Зато в тельняшках все!" — бодро отзывается Александр Александрович.

Проблема номер один

Мы сидим в кабинете директора "Коммунсервиса". На бронежилете фотографа висит детектор "Булат" — похожий на рацию прибор, который улавливает беспилотники в радиусе 1,5 км. Сегодня он молчит.

"Сейчас дронов очень много летает, сегодня спокойно из-за пасмурной погоды, — поясняет директор Виталий Горбач. — Мусоровозов, например, у нас шесть штук. Заявки у нас есть, мы уже миллион раз их подавали — нужны и трактора, и экскаваторы, и ассенизаторские машины. Нужны бензокосы, это у нас проблема номер один. Этот сезон еще как-то отпрыгали, но про следующий не знаю".

Поверить в такую нехватку сложно, глядя на чистые улицы и аккуратно подстриженную зелень, особенно когда Виталий Анатольевич уточняет, что общая площадь территории, за которой следит "Коммунсервис", достигает 24 тыс. га — это весь город и его ближайшие окрестности. И это на 415 сотрудников. На вопрос о том, как удается справляться, ответ все тот же — из-за любви к городу.

© Алексей Коновалов/ ТАСС

"На сегодняшний день в городе есть везде свет, газ, вода, отопление, — добавляет Марьян Жолубак. — В тех условиях, что есть, коммунальщики просто идеально работают. Учитывая ту материальную базу, которая существует, населению грех жаловаться — они в полном объеме получают все. Плюс мы отвечаем на все письменные обращения, помогаем людям с социальными выплатами, с оформлением документов предпринимателям, перерегистрацией в российское законодательное поле. Налаживаем взаимоотношения с налоговой, она консультирует в телефонном режиме".

Уже на выезде из Новой Каховки в голове всплывает история, которую рассказал директор: "Товарищ у нас один из ЖЭКа убирался, а там кассетные боеприпасы, маленькие патрончики лежат. Ну он откуда ж знал? Граблями клац — и все, его напичкало. Ну так он пролечился два месяца и работает дальше”.

В этот момент "Булат” в машине начинает пищать, предупреждая нас о FPV-дроне неподалеку. Мне хочется поскорее уехать, а им нужно остаться и оберегать город.

А уже через несколько дней мы узнаем, что очередной украинский дрон атаковал аварийную бригаду, которая ремонтировала на улице систему водоснабжения. В итоге погибли один из сотрудников и 60-летний житель, что ехал мимо на велосипеде.

Алексей Малашенко