Власти Липецкой области отремонтировали и оснастили сельскую школу под Чаплыгиным

Губернатор региона Игорь Артамонов отметил, что в рамках ремонта обновили фасад, кровлю, внутренние помещения, инженерные сети и благоустроили территорию

ЛИПЕЦК, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Липецкой области завершили капитальный ремонт и оснащение современным оборудованием средней школы в селе Кривополянье Чаплыгинского района. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов, посетивший учебное заведение и проверивший итоги выполненных работ.

Он напомнил, что здание постройки 1965 года вместе с двумя мастерскими ни разу капитально не ремонтировалось.

"Получилось одно из лучших решений для небольшого населенного пункта, был в этой школе несколько раз - на разных стадиях ремонта, приятно удивлен результатом - сделано качественно и за разумные деньги", - сказал Артамонов.

Он отметил, что в рамках ремонта здесь обновили фасад, кровлю, внутренние помещения, инженерные сети и благоустроили территорию. Кроме того, к основному зданию пристроили вестибюль с гардеробом, спортивные раздевалки для девочек и мальчиков, хозяйственный блок столовой.

"За счет этого площадь школы увеличилась на 656 кв. м", - заметил Артамонов. Он напомнил, что в общей сложности работы обошлись в 128 млн рублей, выделенных в рамках областной программы обеспечения населения качественным жильем, социнфраструктурой и услугами ЖКХ. "Так должны выглядеть все наши школы. И они будут такими. У нас в планах ремонт 50 школ по всей области за три года", - сказал Артамонов.