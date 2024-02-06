На Запорожье 150-летний дуб первым в Новороссии попал в реестр старовозрастных деревьев

Включение его в Национальный реестр поможет сохранить уникальное дерево

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Семиствольный дуб в селе Заречное Мелитопольского района, являющийся памятником природы Запорожской области, включили в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Это первое дерево в Донбассе и Новороссии, которое попало в перечень, сообщили ТАСС в министерстве природы, экологии и недропользования региона.

В ведомстве рассказали, что возраст дерева - 150 лет, оно пережило множество исторических событий. Включение его в программу поможет сохранить уникальный дуб.

"Семиствольный дуб в Мелитопольском районе - первое дерево в новых регионах, которое включено в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Этот 150-летний великан стал немым свидетелем множества исторических событий, происходивших на этой территории, почти как легендарный Сталинградский тополь, переживший Великую Отечественную войну. Прошли две мировые войны, революция, создание и затем развал Советского Союза, а дуб все стоял", - отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что десять лет назад дуб имел 23 м в высоту, крона была диаметром 28 м. В ближайшее время специалисты лесхоза измерят его и узнают, насколько он вырос.

Семиствольный дуб включен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России по решению сертификационной комиссии всероссийской программы "Деревья - памятники живой природы".