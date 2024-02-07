В Улан-Удэ началось строительство здания Национального музея по мастер-плану

В торжественной церемонии начала строительства принял участие глава республики Алексей Цыденов

УЛАН-УДЭ, 7 февраля. /ТАСС/. Строительство нового здания Национального музея началось в Улан-Удэ по мастер-плану столицы Бурятии. В торжественной церемонии начала строительства принял участие глава республики Алексей Цыденов.

"Мы начинаем строить Национальный музей Бурятии. Проект вошел в мастер-план развития города Улан-Удэ. Сегодня начинается непосредственно строительство. В ближайшие годы мы получим красивый современный музей, хранящей всю нашу историю", - сказал Цыденов.

В основание будущего здания по буддийской традиции заложен священный сосуд "Бумпа". Ритуал провели ламы Буддийской традиционной Сангхи России. "Бумпа" изготовлен и освещен согласно буддийским канонам, помещен в специальный деревянный короб из кедра. "Это символизирует духовное материальное благополучие, приумножение положительной кармы и предотвращения от различных стихийных бедствий", - пояснили в пресс-службе Сангхи.

Новое здание Национального музея Бурятии стоимостью 3,7 млрд рублей построят в 2026 году. Проект реализуется по концессионному соглашению, уточнили ТАСС в Минкультуры республики. "В прошлом году соответствующее соглашение подписали министр культуры Республики Бурятия Соелма Дагаева и генеральный директор УК "Инфратех концессии" Андрей Кузнецов", - отметили в министерстве. Территория под строительство здания расположена на берегу реки Уда, общая его площадь составит более 14,8 тыс. кв. метров, внешне строение будет похоже на четыре лепестка, объединенных вокруг ядра - именно в этой центральной части разместится многофункциональное универсальное пространство для проведения мероприятий и экспозиция "Человек у Байкала".

Также в новом музее разместятся хранилища скульптуры, графики, предметов из драгоценных металлов, нумизматики, оружейная, детский центр. В блоках-"лепестках" музея будут расположены фотолаборатория, хранилище меха, ткани, предметов быта, хранилище реставрационных мастерских, фонд редких книг археологии, зоологии, палеонтологии и ботаники.

Проект мастер-плана Улан-Удэ, где живут около 500 тыс. человек, впервые был представлен на Восточном экономическом форуме в сентябре 2022 года. "Ядром" мастер-плана столицы Бурятии является исторический центр города, там планируется построить современные здания для Национального музея Бурятии, театра "Байкал" и студенческий кампус на базе консорциума пяти вузов, работающих в Улан-Удэ. Одна из главных задач проекта по созданию студенческого городка - развитие международного сотрудничества с Монголией.