В Свердловской области планируют охватить диспансеризацией 2,2 млн человек в 2024 году

Это на 57% больше, чем в в 2023 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Более 2,2 млн человек планируется охватить диспансеризацией в 2024 году в Свердловской области, это на 57% больше, чем в 2023. Благодаря новому региональному проекту "Контроль здоровья" исследования могут пройти люди, которым по возрасту диспансеризация доступна раз в три года, сообщила заместитель министра здравоохранения региона Екатерина Ютяева.

"Порядка 1,45 млн человек взрослого населения прошли профилактические мероприятия [в 2023 году]. <…> Если пересчитать на взрослое население - то больше 2,2 млн человек [планируется охватить диспансеризацией в 2024 году]", - сказала она на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС.

В Свердловской области объединили мероприятия профилактического осмотра и углубленной диспансеризации, обследования для сохранения репродуктивного здоровья, назвав проектом "Контроль здоровья". По словам замминистра, в рамках проекта женщины, которым по возрасту не положена в календарном году маммография, могут пройти ультразвуковое исследование молочных желез. Помимо этого, в регионе ввели бесплатный осмотр травматолога, осмотр стоматолога на выявление патологий слизистой полости рта, УЗИ щитовидной железы, прием уролога, скрининговые исследования на ВИЧ.

В регионе реализуются проекты по выездной диспансеризации - "Добро в село" и "Добро на предприятие", последний из которых, по словам Ютяевой, в 2024 году начнут совмещать с "Контролем здоровья" для расширения перечня обследований и специалистов, доступных для работающего населения. Также с этого года появилась возможность проходить диспансеризацию на территории любого субъекта вне зависимости от места регистрации.

По результатам профилактических мероприятий в 2023 году - более 100 тыс. впервые выявленных случаев хронических неинфекционных заболеваний, чаще всего встречалось повышенное артериальное давление.