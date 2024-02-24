В Забайкалье 140 спортсменов примут участие во всероссийском турнире по вольной борьбе

На соревнованиях разыграют 10 комплектов наград

ЧИТА, 24 февраля. /ТАСС/. Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти Героя Советского союза Базара Ринчино открыли в поселке Агинское Забайкальского края. В нем примут участие 140 спортсменов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В параде открытия приняли участие сборная команда Республики Бурятии, спортсмены Иркутской области, борцы - вольники из Монголии, из Республики Тывы. Будут бороться 140 спортсменов, в том числе семь мастеров международного класса", - говорится в сообщении.

Турнир обеспечивают судья международной категории Абакар Абиев, главный секретарь Татьяна Чебодаева, судья Всероссийской категории, мастер спорта международного класса, чемпионка Европы, призер чемпионата мира Татьяна Карамчакова.

"Пусть каждый спортсмен посвятит свою победу участникам, героям СВО, благодаря их мужеству и отваге, мы живем мирной жизнью и проводим такие мероприятия", - приводятся в сообщении слова сенатора РФ Баира Жамсуева.

Турнир пройдет уже в 61-й раз и завершится 25 февраля. На соревнованиях разыграют 10 комплектов наград. Призовой фонд составит более 500 тыс. рублей. Также в рамках турнира пройдет абсолютное первенство по бурятской борьбе "Бухэ барилдаан".

Старший сержант мотострелковой роты 71-й механизированной бригады 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта Базар Ринчино родился в Забайкалье. Боец отличился в боях за Днепр, под Фастовом, за освобождение Житомира. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 10 января 1944 года посмертно, также он награжден орденом Ленина и медалью "За отвагу".