Страна детства у Черного моря. Как работает "Артек" — детский центр со 100-летней историей

"Артек" не нуждается в представлении — этот международный детский центр знают во всем мире. В следующем году ему исполняется 100 лет. В канун юбилейного года корреспондент ТАСС побывал в прославленном центре и узнал, как здесь все начиналось в далеком 1925 году и что сегодня представляет собой "Артек"

Дорога в "страну детства"

Автомобиль мчит нас по Ялтинскому шоссе из Симферополя. Наш фотокор Сергей Мальгавко впервые побывал в "Артеке" в 1975 году, когда центр праздновал свое 50-летие. Он с теплотой вспоминает то лето, проведенное в лагере, и свое детство. Мне 35, и в "Артек" я еду впервые — как-то раньше не доводилось.

Мы проезжаем многочисленные крымские поселки и села, сады, виноградники, ряды стройных кипарисов. Всего полтора часа, и мы в Гурзуфе, где и находится международный детский центр.

Весь Южный берег Крыма невероятно живописен. Не зря все самые знаменитые свои полотна Айвазовский написал именно здесь. Гурзуф лишь подтверждает правило, просто завораживая своими видами.

"Я в вожатые пойду…"

Нас встречает совсем юная вожатая Эльвира. Разговорились — оказалось, земляки, девушка из Ростова-на-Дону, заочно учится на педагога-психолога начального образования в университете "Синергия".

"Первый раз я в "Артек" приехала в 2018 году, это была новогодняя смена, я приехала по грамотам, по наградам (чтобы ребенок попал на отдых в "Артек", родители подают заявку на поездку, приложив к ней документы, свидетельствующие о достижениях соискателя, по результатам рассмотрения документов их приглашают отдохнуть за счет государства — прим. ТАСС). Занималась музыкой, вокалом, выступала на конкурсах, пела, — вспоминает Эльвира. — Это был первый Новый год без родных, родителей, друзей. У нас заезд был буквально за два-три дня до Нового года. Малознакомые люди, но мы очень быстро сдружились. Я этому очень сильно удивилась".

После того раза поначалу девушку не тянуло в "Артек". Не потому что не понравилось, говорит она, а потому что слишком тяжело давалось расставание с обретенными здесь друзьями. "Но возможность была, получалось, и я никогда не жалела, когда приезжала еще и еще раз", — говорит Эльвира. В школьные годы ей удалось четырежды отдохнуть в Артеке.

После школы она сначала решила получить образование в области музыки, но вскоре поняла, что чего-то не хватает в жизни. "Один из знакомых предложил поехать работать вожатой, — вспоминает Эльвира. — Согласилась и уехала в "Артек".

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Прежде всего девушка прошла в "Артеке" обучение в школе педагогического работника, получив свои первые знания в области педагогики, психологии, организационные навыки.

"Когда ты ребенок, ты немного по-другому смотришь на "Артек", без каких-либо трудностей, сложностей. Когда приезжаешь вожатой, это совсем другая деятельность, это огромная ответственность за детей", — говорит Эльвира.

Спустя год работы она поступила в педагогический университет, учится на педагога. "Понравилась эта профессия, хотя я от себя этого не ожидала. Всегда думала, что свяжу свою жизнь с музыкой, вокалом".

На вопрос, нет ли желания связать жизнь с "Артеком" и остаться здесь навсегда, точного ответа пока нет. "Мама спрашивает довольно часто: "Когда ты приедешь домой?", но пока не тянет меня домой", — признается девушка.

Один за всех и все за одного

Эльвира — вожатая в "Морском" лагере, расположенном у самого моря, практически у кромки воды. Но морской он и потому, что отдыхающие здесь ребята учатся ходить на веслах и под парусом.

У "Артека" есть не только свой собственный порт, построенный еще в 1965 году, но и небольшая флотилия из четырех- и шестивесельных шлюпок и шхуны "Святая Татьяна". Каждому выходу в море предшествует большая работа. Соответствующая программа появилась в "Артеке" в 1989 году. Ее инициаторами были Александр Черный и Юрий Красиловский, который и сейчас работает в детском центре.

Занятия детской морской флотилии в акватории порта в МДЦ "Артек" © Сергей Мальгавко/ ТАСС

"Учим грести, выходить в море на шлюпках, вязать узлы, изучаем флажную семафорику (связь в светлое время суток с помощью флажков, определенное положение которых означает букву алфавита — прим. ТАСС), но это не самое главное, — говорит нам методист детской морской флотилии, жена Юрия Любовь Красиловская. — Потому что работа в шлюпке — это работа командная. Соответственно, один за всех и все за одного. Умение поддержать, выручить, понять — вот это самое главное".

Программа не содержит слова "военно-патриотическая", говорит Красиловская и тут же сама дополняет — она, безусловно, воспитывает патриотов. "Мы пытаемся учить их любить — любить землю, на которой они сейчас находятся, — вот этот маленький кусочек, который на 21-й день становится для них домом, — отмечает женщина. — Я воспринимаю патриотизм как умение любить, а защищать их научит кто-нибудь другой. И защищать то, что любишь, оно проще".

Кроме "Морского", в Артеке еще восемь детских лагерей с развитой инфраструктурой, собственными образовательными технологиями и культурными традициями.

Открыты для каждого ребенка

Слово "любовь" вообще тут, кажется, витает в воздухе. Например, у педагогов не получается скрыть, что они влюблены в центр и в детей. Не исключение и Константин Федоренко, руководитель детского центра. Он говорит, что "Артек" невозможно понять без его традиций. Одни идут с 1925 года, другие появились после воссоединения Крыма с Россией.

Одна из главных и самых старых — путевка в лагерь за достижения. "Артек" — это главный детский центр страны не только с точки зрения масштабов или истории, но также и доступности для каждого ребенка. Лишь 5% отдыхающих попадают в "Артек" на платной основе, основная же доля путевок распределяется бесплатно", — подчеркивает руководитель центра.

Главной "платой" за возможность попасть в детский центр по-прежнему остаются достижения в образовании, творчестве или спорте. "В "Артек" можно попасть, победив во всероссийских конкурсах или выиграв путевку от тематических партнеров. Многие ребята, заявившие о своих достижениях, приезжают в лагерь не один раз. Двери "Артека" открыты для каждого ребенка страны", — говорит Федоренко.

Санкции дружбе не помеха

Почти за 100 лет своего существования "Артек" стал синонимом дружбы. Каждый, кто приезжает сюда, обретает друзей, порой на всю жизнь.

"Артек" дарит своим воспитанникам много новых друзей, учит никогда не сдаваться, совершать открытия, совершенствоваться, быть ответственным, любить свою Родину, — говорит Федоренко. — Многие из ребят утверждают, что хотели бы вернуться сюда, но уже в роли вожатых, чтобы в уже следующем поколении артековцев зажечь огонь дружбы и добра, как зажег его в них "Артек".

Закрытие смены проходит на "Артек-Арене", открытой летом 2017 года © Сергей Мальгавко/ ТАСС

"Артек" — это 21 день внимания, погружения и прямого диалога о главном — семье, Родине, добре, честности, дружбе.

"И через 21 день это не просто девчонки и мальчишки из 89 субъектов Российской Федерации. Это артековцы, которые на долгие годы будут сохранять и поддерживать отношения, которые впоследствии назовут крепкой дружбой", — уверен Федоренко.

В августе 2023 года международный детский центр и сам Федоренко попали под американские санкции. Но дружбе это не мешает. Ежегодно сюда приезжает более 40 тыс. детей, прежде всего из регионов России, но также и из других стран — из тех же США, Великобритании, Германии, Польши, Швеции. С 2014 года "Артек" принял более 9,5 тыс. детей из 102 стран мира.

"В телефонах" сидеть некогда

В "Артеке" в телефонах дети не сидят. Им просто некогда, говорит руководитель детского центра. Действительно, занятия здесь на любой вкус: хочешь, биологию изучай — сама природа Крыма к этому располагает; хочешь, к полету в космос готовься — музею "Космос" можно позавидовать. Если море влечет, то можно и в шлюпочные отряды податься. Мечтаешь стать звездой футбола — футбольное поле здесь соответствует стандартам FIFA.

"Образовательный процесс начинается, как только еще не артековцы, а просто девчонки и мальчишки из разных уголков нашей огромной Родины сели в автобус, когда они начинают знакомиться друг с другом, с вожатыми, когда подъезжают к "Артеку" и попадают на площадку под названием "Страна детства", — отмечает Константин Федоренко.

Образовательная среда, современная инфраструктура, образовательные программы и технологии, уникальное место, кадры — все это создает условия для развития ребенка. В 2024 году "Артек" совместно с партнерами, среди которых ведущие российские технологические компании, университеты и научно-исследовательские институты, реализует более 160 проектов технической, естественно-научной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, художественной и социально-педагогической направленности.

Детям в "Артеке" доступны виртуальная и дополненная реальность, основы дизайна и конструирования, авиа- и судомоделирование, 3D-прототипирование и создание 3D-моделей © Сергей Мальгавко/ ТАСС

"Такой подход позволяет создать для ребят не просто программу отдыха и обучения, но и по-настоящему погружает их в новый удивительный мир", — отмечает Федоренко. В рамках программ дополнительного образования проходят занятия в оснащенных классах и лабораториях, залах, мастерских. Ребята изучают информационные технологии, занимаются созданием сайтов и приложений, робототехникой, проводят физико-химические исследования, занимаются конструированием, авиа- и судомоделированием, 3D-прототипированием и созданием 3D-моделей.

"Возможность попробовать себя в различных направлениях помогает ребенку понять, что ему нравится, и даже выбрать то, чем бы он хотел заниматься в будущем. А самое главное — дети обретают здесь уверенность в себе, начинают верить в свои силы, что помогает им достигать поставленных целей как в образовании, так и в дальнейшей карьере", — говорит директор "Артека".

Знания в детском центре получают не только дети, но и взрослые. "Артек" — ведущий центр развития передовых педагогических практик. Здесь реализуют сразу несколько программ повышения квалификации учителей. Детский центр стал еще и федеральной площадкой для подготовки советников директоров школ по воспитанию и работе с молодежными организациями.

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Изменения и традиции

Именно в "Артеке" почти 100 лет назад начала формироваться отрасль оздоровления детей и подростков. А 10 лет назад международный детский центр начал переживать новый этап в жизни.

"10 лет мы в Российской Федерации. И, конечно, у "Артека" сегодня другое лицо. И я даже не буду в очередной раз говорить об инфраструктурных изменениях, которые каждый год появляются, а это новые объекты, капитальные ремонты и реконструкция существующих объектов", — говорит Федоренко.

Практически во всех лагерях "Артека" за эти годы обновлены жилые корпуса. Проектировщики, строители и дизайнеры сделали из центра настоящее сказочное место. Помимо жилых корпусов с 2014 года в "Артеке" реконструировали 6 столовых, 15 спортивных площадок и 3 теннисных корта, физкультурный центр с двумя бассейнами, медицинский корпус, 7 костровых, 3 набережные, появились центр дополнительного образования, скалодром и веревочный парк. В 2017 году открыли концертно-эстрадный комплекс "Артек-Арена".

Меняются корпуса и пространства, но неизменными остаются традиции центра. Как и прежде, посвящение в артековцы проходит на вершине горы Аю-Даг, куда обязательно нужно принести камень и загадать желание. А в вечер прощания с лагерем мальчики в знак вечной дружбы дарят девочкам розы.

Одна из традиций "Артека": в ходе закрытия каждой смены мальчики дарят девочкам розы © Сергей Мальгавко/ ТАСС

Возрождена и многолетняя, но забытая было традиция. С 2021 года каждое утро здесь звучит гимн России и поднимается государственный флаг. "Таким образом, через малое — уважительное отношение к символам страны — к нашим детям приходит великое — любовь к Родине", — подчеркивает Константин Федоренко.

Подготовка к юбилею

Детский центр уже начал готовиться к своему 100-летию. Дан старт тематическим конкурсам и акциям, участниками которых смогут стать дети и взрослые со всего мира. В самом детском центре запущен проект "100 лет дорогою детства". План празднования юбилея включает также мероприятия регионального и федерального уровней.

Сейчас продолжается строительство лагеря "Солнечный", который сможет принимать единовременно 1 тыс. детей. Здесь также построят образовательный центр, универсальный спортивный комплекс, медицинский центр и столовую. Новый лагерь станет одним из главных подарков "Артеку" и всем детям.

Мы идем по территории "Артека", которая превышает 216 гектаров — больше, чем площадь княжества Монако на средиземноморском побережье. Около половины детского центра — парки, красивые и ухоженные.

Один из них — прекрасная оливковая роща, многие деревья которой видели еще первые брезентовые палатки 100 лет назад, с которых и начинался "Артек". Недавно в роще появилась скульптура американской школьницы Саманты Смит, посетившей лагерь больше 40 лет назад по приглашению Андропова. Навсегда оставшаяся юной, девочка напоминает, что дружба не имеет границ и способна преодолеть любые препятствия.

Число отдохнувших в "Артеке" детей в обозримом будущем перевалит за 2 млн. Я уезжаю отсюда и ловлю себя на мысли — как же жаль, что мне не 12 и я не смогу уже стать этим двухмиллионным гостем "страны детства" в сказочном Крыму…

Максим Тищенко