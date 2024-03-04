В несколько регионов на Северо-Западе РФ вернутся морозы до 20-30 градусов

В Карелии до конца второй декады марта ожидают "ныряющие" циклоны

ТАСС, 4 марта. Морозы по ночам до 20-30 градусов ожидаются на этой неделе в северных регионах Северо-Западного федерального округа. На западе страны, в Калининградской области, прогнозируется до 4-8 градусов тепла, сообщили ТАСС в метеослужбах регионов.

"Еще и холод не зашел, а ясная погода в антициклоне существенно понизила ночную температуру воздуха. По Ленинградской области сегодня минимальные температуры достигли -6…-7 градусов и даже на юго-востоке -10 градусов было. Это в Санкт-Петербурге теплее: только -2…-3 градуса. Но сегодня еще относительно теплый день, так как холодный атмосферный фронт только подходит к Ленинградской области с севера, облака еще приближаются. Днем в городе прогрев будет, но только до +2… +4 градусов", - сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

В Карелии до конца второй декады марта ожидаются "ныряющие" циклоны, либо холодный антициклон. Это означает, что в республику вернутся морозы с ночными температурами до -15…-20 градусов. Днем столбики термометров местами покажут невысокие плюсовые температуры, прогнозирует Карельский гидрометцентр.

В Архангельской области в начале недели при прохождении холодного фронта через регион в большинстве районов пройдет снег, прогнозирует Севгидромет. Начнется плавное понижение температуры: в ночные часы -5…-10, при прояснениях до -20, днем - -2…-7 градусов. В Ненецком автономном округе, где тоже было выше нуля, в начале недели будет ветрено и ожидаются снегопады, местами метель, ветер порывами до 20 м/с. Температура ночью и днем составит -11…-16 градусов.

В Мурманской области на этой неделе сохранится теплая погода. Воздух местами прогреется до +5 градусов, однако в ночные часы все еще фиксируются отрицательные температуры и переходы через ноль, в связи с чем синоптики и МЧС по региону предупреждают о сильной гололедице. Жителей предостерегают и от выхода на лед. "Теплая погода приводит к уплотнению снежного покрова, уменьшению высоты снега, увеличению слоя наледной воды и, как следствие, к потере прочности ледяного покрова", - сообщили в Мурманском гидрометцентре. Под влиянием циклона временами ожидаются осадки, местами сильный порывистый ветер, на побережье Кольского полуострова - до 18 м/с.

В Республике Коми после аномально теплой погоды и продолжительной оттепели ожидаются морозы, их принесет антициклон со стороны Северного Ледовитого океана, который будет опускаться вглубь континента. "Минувшей ночью в поселке Елецкий под Воркутой было -27 градусов. В Сыктывкаре предстоящей ночью ожидается до -15 градусов. В северных районах на этой неделе по ночам ожидается до -20…- 30 градусов, на юге республики - до -15", - сообщила ТАСС начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак. В Вологодской области прогнозируется похолодание, которое притормозит развитие весенних процессов, температура приблизится к климатической норме. По данным Вологодского ЦГМС, по ночам при прояснениях ожидается до 15 градусов мороза, днем - до 1-7 ниже ноля.

Ветрено в Калининграде

Жителей Калининградской области на этой неделе ожидает малоприятная прохладная и ветреная погода, сообщили ТАСС в региональном Гидрометцентре. "Погода в самой западной области страны будет обусловлена малоподвижным барическим полем - ложбиной с ветром восточного и северо-восточного направлений. И как следствие - не очень комфортная погода, которая затянется практически на всю неделю", - рассказал начальник отдела Гидрометцентра Игорь Гуйван. Он уточнил, что скорость ветра будет доходить в отдельные дни в порывах до 12 м/с. Минимальные температуры ночью составят от нуля до -2 градусов, максимальные днем - 2-7 градусов тепла, в отдельные дни столбик термометра поднимется до плюс 4-8 градусов.

В Псковской области ожидается солнечная погода как минимум до выходных, прогнозирует Псковский ЦГМС - филиал ФГБУ "Северо-Западное УГМС". При этом днем температура воздуха будет колебаться около +2 градусов, в ночные часы столбик термометра будет опускаться до -3. В Новгородской области всю неделю облачно и без осадков. По данным Новгородского гидрометцентра, по ночам ожидается до -4…-9 градусов, днем - от +6 с постепенным понижением до ноля.