"У нас это реально по любви". Что нужно знать и иметь желающим бороться с огнем

Забайкальский край в 2025 году столкнулся с невероятной по силе огненной стихией. Почти не переставая, пожары полыхали здесь три месяца, вплоть до июля. Огонь уничтожил свыше 2,7 млн га леса. На борьбу с ним здесь ежедневно выходят не только профессиональные пожарные, но и добровольцы. Они тушат очаги, координируют работу штаба, организуют пункты питания, собирают гуманитарную помощь, разбирают последствия ЧС

Штаб добровольцев ЧС

Отчетливее всего значимость добровольной помощи при тушении пожаров проявилась, пожалуй, 9 мая. Пока в Чите широко отмечали День Победы, в соседнем селе Смоленка Читинского района разгорелся крупный лесной пожар, который порывами ветра перебросило на дачи. На помощь местным стали прибывать сотни забайкальцев: они привозили воду, обливали дома, чтобы защитить их от огня, шли в леса тушить тлеющие пеньки.

Важно помнить, что бежать на пожар без должной подготовки или экипировки — не просто безрассудно, а по-настоящему опасно. К счастью, вскоре организовали штаб добровольцев ЧС, координирующий их деятельность, создали чат, в котором размещалась вся информация — что и как можно и нужно делать, чтобы не мешать, а реально помочь. В состав штаба постепенно вошли "Молодая гвардия" "Единой России", Народный фронт, Союз добровольцев России, Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС), поисковый отряд, бывшие добровольные члены Общества лесных пожарных и простые волонтеры.

Координатор региональной "молодежки" Народного фронта Татьяна Жилина провела на пожарах 20 майских и июньских дней. На такую ЧС девушка поехала впервые, но, говорит, морально была к этому готова.

© Личный архив Татьяны Жилиной

"Когда я пришла в "молодежку", я уже знала, что у нас есть такое направление, как работа в рамках ЧС: ликвидация последствий, ликвидация непосредственно самой чрезвычайной ситуации. И мы с ребятами из моей команды заранее прошли мастер-класс от ВСКС. С начала апреля с Народным фронтом проводили противопожарные рейды, инспектировали леса, ездили по СНТ, расклеивали листовки с информацией. В начале мая начались серьезные пожары, и мы стали выезжать непосредственно на тушение", — рассказывает Жилина.

Обучение на добровольного пожарного у нее длилось два дня и включало теорию и практику — как работать с бензопилой и другими электроинструментами, как правильно использовать противопожарный ранец, как брать пожар в кольцо.

"На пожаре все это пригодилось, потому что несколько раз мы именно в кольцо брали, но чаще всего по кромке работали. Когда мы были на первом пожаре, мы уже имели представление, что делать. Конечно, чему-то учились там заново. Вводные получали от пожарных. Но никто не терялся, не паниковал, мы как-то осознанно все подошли к этому", — отмечает Жилина.

Как стать добровольным пожарным

Для тех, кто хочет постоянно помогать в тушении пожаров и защите от других опасных ситуаций, в Забайкальском крае с 2019 года работает региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей. В состав отряда могут войти не только студенты, но и все желающие — школьники, взрослые. Сейчас в реготделении насчитывается около сотни добровольцев, из которых около 30 регулярно выезжают на пожары.

"У нас много фронтов работы, людей постоянно не хватает", — говорит руководитель регионального отделения ВСКС Иван Бармин, подчеркивая, что все волонтеры, участвующие в тушении пожаров, должны пройти обучение.

"У нас есть внутренний курс подготовки, который проходит в осенне-зимний период. Полный цикл занятий длится около двух месяцев. Обучаем всему — от оказания первой помощи до альпинистской и пожарной подготовки. У нас деятельность такая же, как у настоящих спасателей, отличается только тем, что они получают зарплату, а мы — добровольцы, полностью действуем на безвозмездной основе", — говорит Бармин.

Иван Бармин © Анастасия Забелина/ ТАСС

Тем, кто тоже хочет заниматься тушением пожаров, он рекомендует обязательно зарегистрироваться на официальной, поддерживаемой государством платформе "Добро.РФ", на которой в данный момент зарегистрировано почти 8,5 млн добровольцев.

Кроме того, сейчас по поручению губернатора Александра Осипова все желающие получили возможность пройти бесплатное обучение на базе Краевого государственного специализированного автономного учреждения "Забайкальское лесохозяйственное объединение".

"При выезде на тушение волонтерам необходимо собрать, так сказать, минимальную экипировку, чтобы не пострадать от жара и огня. Как минимум берцы, не самые дешевые, хотя бы армейские. Да, будут мозоли, но без этого никуда — ходить надо много. Нужно запасаться пластырями и индивидуальной аптечкой. Одежда минимально — противоэнцефалитный костюм, самый дешевый, но чтобы был хлопчатобумажный, никакой синтетики — она при горении прилипает к коже. Также необходимы головной убор, защитные очки, респиратор", — отметил Бармин.

Главное — это координация

Во время пожаров волонтеры постоянно мониторят ситуацию, следят за сообщениями о возгораниях в соцсетях и различных чатах, проверяют данные у МЧС и Минприроды. Но сами на пожары без разрешения они поехать не могут и другим не советуют — все действия обязательно должны быть скоординированы, чтобы никто не попал в опасность и не оказался обузой для пожарных.

"Сейчас этим занимается профильное министерство природных ресурсов. Они подбирают не самый сложный пожар, где мы можем работать и где мы действительно можем помочь. Если вы не проходили обучение, но есть средства защиты, вас могут поставить на какие-нибудь несложные участки, будете помогать, воду подносить. Где-то стоять на окарауливании, на минерализованной полосе. То есть вас в лес не пустят, но пустят на опаханные участки, где может быть переход огня", — пояснил Иван Бармин.

© Личный архив Ивана Бармина

По его словам, очень важно слушать указания руководителя тушения пожара. В горящем лесу опасность поджидает на каждом шагу. Направление ветра, дыма и огня может резко измениться. При плохой видимости можно легко заблудиться, упасть и повредиться. А выгоревшие сухие деревья падают, причем очень тихо и незаметно. Самая большая опасность — верховой пожар, когда из леса должны все эвакуироваться.

"Пока отношение профильных структур к добровольцам скептическое. Даже нас, подготовленных, организованных добровольцев, не отправляют на сложные пожары. В основном мы работаем вблизи населенных пунктов. Мы вместе отстояли Дарасун, Атамановку, Новокручининск, Маккавеево. Работали с авиалесоохраной, с КГСАУ. Шел бульдозер, сносил большие деревья. Ребята-добровольцы сзади шли, допиливали это все, очищали минерализованную полосу наравне со всеми. И тушили пожары, и помогали, караулили, встречные палы (выжигание напочвенных горючих материалов перед кромкой лесного пожара, наиболее эффективный способ тушения верховых, низовых пожаров высокой и средней интенсивности, позволяет быстро останавливать распространение указанных пожаров небольшими по численности силами — прим. ТАСС), делали, то есть работали полноценно", — отметил Бармин.

Не только тушение

Тушение лесных пожаров — не единственная помощь добровольцев в сложившейся ЧС. Большая работа ведется и в самом штабе. Волонтеры организуют пункт питания для пожарных — готовят сами и привлекают предпринимателей, которые привозят еду из своих кафе и ресторанов. Также они организуют сбор гуманитарной помощи, общаются с напуганными гражданами.

"Ребята выступили с инициативой провести здесь, в офисе Народного фронта, акцию по сбору гуманитарной помощи, потому что не все могут доехать на место пожара. Они приезжали и принимали эту гуманитарку от населения, тоже включались таким образом", — сказала Татьяна Жилина.

После тушения надо разобрать последствия удара стихии. Волонтеры приезжают в сгоревшие дачные поселки, помогают местным навести порядок на участках, а также морально поддерживают пострадавших.

"Самый запоминающийся пример у меня был в СНТ "Малиновка". Там у женщины был красивый ухоженный участок и огромный двух- или трехэтажный дом, и от него только печка осталась. Она уже хотела все бросить, но я с ней поговорила, и она решила все-таки восстанавливать. Видно, что это было настоящее родовое гнездо, где они собирались всей семьей", — вспоминает Жилина.

© Личный архив Татьяны Жилиной

На другом участке этого СНТ во время разборов волонтеры нашли клад — лопнувшую банку с советскими и российскими монетами. Активисты "молодежки" Народного фронта предложили хозяйке передать их в Москву, где из сплава пожертвованных монет и гильз на тот момент планировалось создание монумента "Живая память благодарных поколений" (на сегодня в рамках проекта два памятника установлены в Минске и Бресте, а третий — в Москве). Владелица участка с радостью поддержала такую инициативу.

"Мы просто ставим свою жизнь на стоп"

В период активной работы волонтеров на пожарах в СМИ появлялись данные, что кого-то на работе якобы принудительно отправляют на тушение лесов. Однако это не подтвердил ни один представитель краевых министерств и подведомственных организаций, государственный служащий из тех, кто активно принимал участие в тушении пожаров. Среди них были министр культуры Забайкалья Алена Ячменева, замминистра финансов Владимир Балыбердин, замминистра экономразвития Виталий Шильников и другие.

Зампредседателя правительства Забайкалья Вячеслав Кулаков пояснил ТАСС, что участие госслужащих было организовано исключительно добровольно. При этом они тушили леса как в рабочее время, так и по выходным, ведь пожары — это беда, не выбирающая время.

"У нас это реально по любви, мы настолько в это включены. Понимаем, что Забайкалье — это наш общий дом, и действительно хотим помочь. Мы просто ставим свою жизнь, все свои дела на стоп и едем", — подтверждает и Татьяна Жилина.

Волонтерам приходится совмещать свою основную работу и тушение. Кто-то мог прямо в лесу с телефона отрабатывать задачи, решать вопросы. Многие из добровольцев — студенты, у которых "огненный" сезон совпал с сессией. Сама Татьяна в июне завершала обучение в магистратуре и ехала на экзамены после дежурства на тушении.

"Меня спросили в конце, когда я закончила отвечать: а вы правда пожары тушите? Я говорю — да. Мне ответили, что это похвально, и, конечно, вспомнили, что "русская женщина коня на скаку остановит, в горящую избу войдет". У нас и правда очень много девушек, которые вообще не думают, сколько весит этот ранец — просто взяли и пошли. Думаешь, ну вот, тренировка у тебя дополнительная", — улыбается Жилина.

Она подчеркивает, что работа на пожаре эмоционально очень сложна, все осознают, что ситуация страшная, поэтому без некоего внутреннего оптимизма невозможно. Иногда ребята, проходя по лесу, хором поют песни.

В начале июля в Забайкалье на смену аномальной жаре и засухе пришли ливни. Они помогли затушить полыхающие леса — с 5 июля в регионе отменили режим ЧС, а уже 9 июля благодаря осадкам был ликвидирован последний пожар. Но тут пришла другая проблема: водяные потоки подтопили десятки приусадебных участков. И волонтеры сразу перестроились — для работы уже в другой чрезвычайной ситуации.

Анастасия Забелина