Итоги III Международного фестиваля детского кино "Хрустальный ИсточникЪ" 14 июля в 12:00

В Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" (г. Пятигорск) состоится пресс-конференция, посвященная итогам III Международного фестиваля детского кино "Хрустальный ИсточникЪ", который с 5 по 12 июля проходил в Ессентуках.

О номинациях, победителях, специальных призах, а также планах по развитию фестиваля расскажут основатель и президент фестиваля, заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис, глава города-курорта Ессентуки Владимир Крутников и директор Ессентукского историко-краеведческого музея им. Шпаковского Алла Корчевная.

Для ОЧНОГО участия необходимо прислать по адресу press-tass-kavkaz@tass.ru письмо с корпоративной почты на бланке СМИ с указанием ФИО, должности, актуальных контактов журналиста. Вход только для представителей СМИ по предварительной аккредитации при наличии паспорта или редакционного удостоверения. Представители СМИ также могут принять участие в мероприятии ДИСТАНЦИОННО. При регистрации необходимо указать личный мобильный номер, к которому привязано приложение WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в "ВКонтакте" и в Telegram-канале "ТАСС Кавказ".

Справки и аккредитация:

+7 (928) 006-40-82

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