Дальний Восток и Арктика открывают все больше новых возможностей для решительных и смелых. Если вы не боитесь дискомфорта или долгой дороги, то вам откроются красоты, которые были доступны раньше только местным. На побережьях северных морей рядом с китами, в тундре с оленями, на заснеженных просторах с белыми медведями, в тайге, у подножия вулканов, у горных озер для этого прокладываются маршруты и создаются туристические точки

С национальным характером

Коренные народы могут предложить много интересного — погрузиться в быт и культуру оленеводов в тундре, пожить в юрте, отрешившись от благ цивилизации, попробовать традиционные блюда, станцевать национальный танец у огня или принять участие в древнем обряде, познакомиться с китобойным промыслом, традициями и историей бурятов, якутов, старообрядцев, принять участие в праздниках и фестивалях, таких как Ысыах в Якутии и "Еда поморская" в Архангельской области. В реализации этнических турпроектов помогают в том числе преференциальные режимы и программа "Дальневосточный гектар", решение о создании которых принималось на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Дальний Восток и Арктика многонациональны: здесь проживает множество народов, и в структуре туристических продуктов регионов довольно много проектов, связанных с национальной аутентичностью: рестораны национальной кухни, этнографические музеи и парки, отели, оформленные с использованием традиционных элементов декора. Акцент на этнографическое разнообразие делает территорию самобытной, уникальной, выделяющейся на туристическом рынке. Этнографические проекты — это элемент имиджевой составляющей региона, которая отличает его от других", — говорит замдиректора инвестиционного департамента Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Мария Бадмацыренова.

© Евгений Епанчинцев/ ТАСС

Этническая составляющая становится все более востребованной, все больше предпринимателей обращают внимание на это направление.

"Резиденты преференциальных режимов, реализующих проекты по соглашениям с КРДВ, создают этнопарки — большинство из них находится на Камчатке. В Бурятии есть этнографический комплекс "Степной кочевник", открывшийся на дальневосточном гектаре, и проекты о старообрядцах. При поддержке Минвостокразвития России в чукотском поселке Эгвекинот создается этнопарк "Нуналихтак", историческая часть которого посвящена поселению морских зверобоев Чукотки, эскимосским жилищам. В Забайкалье заработал ленд-арт-парк "Тужи", рассказывающий посетителям о традициях кочевых народов", — говорит Бадмацыренова.

Этнический туризм, по ее словам, пока больше интересен российским путешественникам, но и для иностранцев он тоже может стать перспективным направлением. В целом рост внутреннего турпотока в регионы Дальнего Востока по итогам года ожидается на уровне 15−20%, будет рост и по Арктике.

В прошлом году, по данным Росстата, турпоток в Дальневосточный федеральный округ составил 6,5 млн человек, что выше показателей 2023 года на 5%. Иностранный турпоток в Арктику и на Дальний Восток также растет. Среди лидеров — Китай и Монголия. Чаще всего иностранцы посещают приграничные регионы — Приморье, Хабаровский край, Амурскую область.

"Развитие туризма в целом ограничивает вопрос транспортной доступности и наличие современного и комфортабельного номерного фонда, интересных туристу локальных точек притяжения, связанных с аутентичностью и историей территории. Инвесторы преференциальных режимов реализуют разные туристические проекты — современные отели, глэмпинги и кемпинги, базы отдыха, многие из которых уже функционируют или будут введены в ближайшие три-четыре года. Это сделает туризм в регионы Арктики и Дальнего Востока еще более привлекательным", — отмечает Бадмацыренова.

В эвенскую глубинку

Как развить туризм в крошечном поселении в горах за тысячи километров от больших городов? Село Арка Охотского округа — самое северное поселение Хабаровского края. Добраться до него сложно в любое время года, прямого сообщения нет. Из Хабаровска путь может занять несколько суток с учетом переменчивости погоды, ветров и туманов. Сначала самолетом с пересадкой в Николаевске-на-Амуре нужно долететь до окружного центра — поселка Охотска, после надо проехать около 120 км на машине от побережья Охотского моря в горы по грунтовой дороге, затем на лодке через реку Охота или (зимой) ледовой переправой. Зимой может быть под −40, а летом — свыше +30.

В прошлом село было эвенским стойбищем, первые упоминания о нем относятся к 1686 году. Весной в этом месте проводились большие национальные праздники, сохранившиеся до сих пор. В марте, например, проходит Праздник Севера, на котором собираются оленеводы с окрестных территорий, они участвуют в гонках на оленьих упряжках, в соревнованиях по многоборью, местные мастерицы представляют свои изделия, одежду, украшают национальные жилища. Не обходится и без обрядов, например кормления духа огня.

С организацией Охотского тракта, который был проложен в XVII веке от Якутска до Охотска, на месте стойбища возникла почтовая станция Агатьканская. Там проводились и сезонные ярмарки купцов. Сейчас Арка — это несколько улиц вдоль берега реки посреди тайги. Из ближайших соседей — медведи. Нередко они заглядывают в поселение, бродят прямо по огородам. В Арке стоят деревянные домики с печками, есть двухэтажная школа, Дом культуры, библиотека, небольшой музей, администрация и всего около 600 человек населения, большинство из которых эвены. Мобильная связь там работает с перебоями, а интернет появился только в прошлом году.

Молодежь стремится в города. Окончив школу, все разъезжаются учиться дальше, кто куда, и мало кто возвращается. С тем же настроем покидала родной дом и Мария Алексеева. Она родилась и выросла в селе, ребенком вместе со сверстниками ходила на занятия по эвенской культуре, ремеслам, обычаям, которые проводились в местной школе, начинала учить родной язык — 30 лет назад обучение эвенскому языку, почти забытому, только начинали возрождать. Выезжали на природу, для детей устраивали кочевые лагеря, где они жили в тайге в юртах, ездили верхом на оленях, ели оленину, медвежатину, национальные лепешки на муке и жире, собирали морошку, бруснику, голубику.

"Раньше в Арке был колхоз имени XX партсъезда, который объединял все окрестные оленеводческие базы, но все это ушло в прошлое в 90-е, стада разбрелись. Сейчас оленеводов со своими небольшими стадами можно пересчитать по пальцам, но они до сих пор кочуют по территории за сотни километров от поселений, а в феврале-марте, пока реки стоят во льду, пригоняют оленей в Арку, чтобы закупиться продуктами, необходимыми товарами", — рассказывает Алексеева.

Из числа молодежи идти в оленеводы никто особенно желанием не горит. Сама Мария, отучившись в селе и окончив старшие классы в хабаровской школе, поступила на учителя биологии и географии в городе.

"Практику проходила в Арке, но я быстро поняла, что работа в школе — не мое. После университета успела открыть свою студию сувенирной печати в Тюмени, поработала кладовщиком, делопроизводителем, параллельно получала дополнительное образование по направлению госуправления и другие", — вспоминает Алексеева.

На одном из курсов для предпринимателей, который в то время проходила девушка, нужно было разработать бизнес-инициативу. Мария начала было писать план по развитию сувенирной печати, но изменила решение и за ночь переписала проект.

"Тогда на обучении сказали очень правильные слова о том, что каждый предприниматель должен созидать. При выборе ниши нужно задать себе вопрос: что хорошего ты сможешь сделать, станет ли мир лучше, кому ты сможешь помочь? Меня всегда беспокоила судьба моего села: я бы не хотела, чтобы родители видели, как оно угасает. Они всю жизнь там прожили и искренне любят это место. Я подумала, что было бы здорово реализовать туристический проект и такой, чтобы Арка и эвенский народ стали известны всей стране. Такой тур в эвенскую глубинку мог бы показать и местные красоты, и наши традиции, и культуру — для жителей Центральной России это все вообще очень экзотично. Культуру эвенскую в целом очень важно сохранить, а задумываются об этом единицы", — рассуждает Елисеева.

В рамках курса нужно было сделать публичное обещание, чтобы точно реализовать проект. Мария поделилась своей идеей в соцсетях, где ее горячо поддержали односельчане. А потом написала письмо президенту, в котором рассказала об оттоке населения, безбработице, других социально-экономических проблемах поселения, о том, что уникальная культура может исчезнуть. Заявила, что готова внести свой вклад в развитие, озвучила планы. С тех пор региональные власти стали уделять больше внимания территории.

Гэрбэнкэн

Эвенский этнокомплекс "Гэрбэнкэн", названный в честь эвенского рода, к которому принадлежит Алексеева, стал первой стройкой в Арке с 90-х годов. Создание места, где можно проводить эвенские фестивали и праздники, выделывать оленьи шкуры и шить одежду из них, размещать выставки изделий местных мастеров, принимать гостей, объединило всю семью.

Папа Марии помогал со строительством, готовил материалы на пилораме, плотничал. К стройке привлекли и дядю Марии с сыновьями. Мама взяла на себя административно-бытовую часть, на ней — благоустройство гостевого дома, встреча и размещение гостей, организация питания. Тетя, дедушка-старейшина, другие жители села помогали с установкой юрт.

© Личный архив Марии Алексеевой

Возводили комплекс шесть лет, процесс шел долго, так как финансово он практически полностью, за исключением нескольких грантов, лег на плечи Марии.

"Участок я взяла по программе "Дальневосточный гектар" еще до того, как возникла идея с этнокомплексом. Помню наш давний с мамой разговор как-то зимой — она пыталась вернуть меня на родную землю, требовала, чтобы я работала по своей специальности учителем в школе в Арке, чтобы я оставалась в селе. Я не хотела, рвалась, как птица, куда-то далеко. Она попросила хотя бы землю оформить в Арке, чтобы было свое место, было куда вернуться. Согласилась для ее успокоения и оформила участок рядом с родительским домом на окраине села у леса, на берегу родникового ручья Невтеньдя", — говорит Мария.

На гектаре, где раньше было заброшенное строение и планировалось новое жилье, в итоге появились небольшой гостевой дом на три комнаты с санузлом и душевой, баня, мастерская. На участке сделана сцена, установлены эвенские юрты. Сейчас строится помещение для выставки, в планах — поставить глэмпинг, организовать размещение в юрте с полным погружением в быт эвенов. Несколько дней в национальном жилище в тайге без благ цивилизации могли бы стать хорошей перезагрузкой для жителей шумных городов. А отсутствие мягкой постели, связи и интернета компенсировали бы чистый воздух, прогулки по местным сопкам и звездное небо.

© Личный архив Марии Алексеевой

"Первых гостей мы приняли в прошлом году. Я привезла друзей из Якутии, где работаю в настоящее время. Приезжали к нам и ученые, изучающие малые этносы, представители национального творческого объединения "Кындыкан", участники экспедиций, посещали эвенкийский шаман из Бурятии и эвенский ученый-шаманолог, разные делегации", — говорит Алексеева.

На огромный турпоток расчета нет, но тот факт, что удалось создать практически единственное место размещения на весь север Хабаровского края, где гостиничная инфраструктура не развита, греет душу.

"Люди могут приехать к нам, отдохнуть, побродить по таежным тропам, порыбачить, поохотиться, сплавиться по реке, попробовать сушеную оленину, суп нимэн из крови оленя и дикого лука с солью, отварное мясо хявдан — получить массу впечатлений. Сейчас как раз идет нерка, скоро будет кета — можно отведать свежайшей рыбы, из нее же готовят разные солености, копчености, подают пряной, начинается пора ягод и грибов", — эмоционально рассказывает Алексеева.

В будущем она собирается разработать многодневный тур по Охотскому побережью с посещением Арки и оленеводческих стойбищ. Сделать это она планирует вместе с активистами из села Булгин, которые тоже планируют открыть гостевой дом.

Сохранить и приумножить

Этнокомплекс, помимо прочего, собрал вокруг себя людей, которым близка идея сохранения и развития эвенской культуры — например, потомственные мастерицы, шьющие национальную одежду.

В мастерскую на территории этнокомплекса закупили швейные машины, инструменты, одну из юрт отвели под сушку оленьих шкур. С созданием специального помещения у женщин появилось пространство, где можно заниматься любимым делом: они выделывают шкуры, шьют из получившейся ровдуги костюмы, шубы, рукавицы из камуса оленя — кукатан, делают шапки — аван, унты — торбоза, изготавливают украшения, обереги.

Обереги, сделанные их руками, можно приобрести и в визит-центре в здании Амурского утеса на набережной Амура в центре Хабаровска, который считается одной из главных достопримечательностей города.

Недавно к трем мастерицам присоединилась еще одна — девушка из семьи оленеводов, учитель эвенского языка. Она приходит в мастерскую с детьми, один из которых годовалый, помогает с шитьем, учится.

Мария Алексеева организует для мастериц выезды, чтобы они могли показать свои изделия, обменяться опытом с эвенами или представителями других народов. Женщины побывали на национальном празднике Ысыах в Якутии, были и в эвенском селе Анавгай на Камчатке. В планах — привести камчатский эвенский ансамбль в Арку.

В этнокомплексе уже дважды проводили фестивали "Связаны одной нитью", которые собирают односельчан и гостей из района. Первый фестиваль был посвящен сохранению народных традиций по пошиву меховой одежды, а второй — проводам лета. Были песни, пляски, угощения, проводилась ярмарка.

Фестиваль "Связаны одной нитью" © Личный архив Марии Алексеевой

Весной там организовали диалоговую площадку, посвященную перспективам сохранения и развития оленеводства на севере Хабаровского края. Приезжали представители Национального союза оленеводов, Ассоциации эвенского народа, местных властей, оленеводческих общин и частных хозяйств.

Еще Алексеева мечтает о создании оленеводческой базы в 30−40 км от поселения с формированием стада, сбытом продукции и выходом на рентабельность. Как это реализовать, она пока не представляет, но уверена, что все так или иначе получится.

"Главное ведь не только сохранить что есть, но и приумножить. Своей работой, своими усилиями мы показываем, что все возможно. Показываем молодым людям в том числе, что можно развиваться самим и развивать свою малую родину даже удаленно", — делится Мария.

О ВЭФ Восточный экономический форум (ВЭФ) — ведущая площадка для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В сентябре 2025 года ВЭФ пройдет во Владивостоке в десятый раз. Показать ещё

Евгения Летта