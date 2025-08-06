Последние бои Второй мировой: о подвиге Курильского десанта в борьбе с японцами

Одна из главных памятных дат в истории России — 9 мая: в этот день Советская армия окончательно разгромила немецких оккупантов, подарив мирную жизнь миллионам людей и сотням городов мира. На Дальнем Востоке под залпы салютов жители удаленных от Москвы регионов ликовали вместе с огромной страной, но хорошо понимали: повержены не все нацисты. Вооруженные до зубов японцы стояли у порога и сдаваться не собирались. В преддверии годовщины подвига Курильского десанта рассказываем о событиях тех лет

О возвращении Курил и Курильской десантной операции Курильская десантная операция, начавшаяся 18 августа 1945 года, стала частью стратегической операции советских войск по разгрому вооруженных сил Японии на Дальнем Востоке и в Северо-Восточной Азии. Целью было возвращение исторически российских островов Курильской гряды в состав СССР. Японская империя готовилась к борьбе за господство на Тихом океане. Курильским островам предстояло стать плацдармом как для захвата советской Камчатки, так и для нападения на американские военно-морские базы на Аляске, одно из которых (Перл-Харбор) им удалось организовать. Хотя 15 августа 1945 года император Хирохито обратился к подданным Японской империи в эфире национального радио и объявил, что Япония принимает условия Потсдамской декларации 1945 года, что означало капитуляцию Японии во Второй мировой войне, японские военачальники на Южном Сахалине и Курильских островах мириться с поражением не собирались. СССР оставалось только планомерно очистить Курилы от противника. Ранее, 1 апреля 1945 года, на японский остров Окинава при поддержке британского флота высадился десант США. Командование США в рамках собственного противостояния с союзниками Гитлера рассчитывало молниеносным ударом захватить плацдарм для высадки войск на берега собственно Японской империи, но успехом их операция до августа так и не увенчалась. США несли большие потери и заняли выжидательную позицию, наблюдая, как поведет себя СССР, заявлявший как на Ялтинской, так и на Потсдамской конференциях намерения вернуть Курилы. Японцы, в свою очередь, со всей тщательностью подготовили рубежи обороны: на Курильских островах находилось более 80 тыс. японских солдат, свыше 200 орудий, 60 танков. Наиболее укрепленным был самый северный остров архипелага — Шумшу. Замыслом советского командования было внезапно высадить морской десант на северо-западе острова, овладеть островом и использовать его в качестве плацдарма для следующей очистки от противника других островов Курильской гряды. 18 августа 1945 года на Шумшу высадился советский десант из состава 101-й стрелковой дивизии Камчатского оборонительного района. В состав десанта вошли два усиленных стрелковых полка, два полка артиллерии (обычной и истребительной), саперы, морская пехота и сводный отряд пограничников. Общая численность составила немногим менее 9 тыс. человек. Силы японцев в несколько раз превосходили силы Советской армии. Вражеская артиллерия вела огонь по советским кораблям, на суше пехотные и танковые части японцев атаковали десантников. В этой обстановке командующий Камчатским оборонительным районом генерал-майор Алексей Гнечко обеспечил твердое руководство всеми силами операции, организовал непрерывное усиление средств десанта и мощную поддержку его силами флота. К исходу 19 августа противник был оттеснен с большей части территории острова и командующий японскими войсками на Шумшу начал переговоры о капитуляции. В краткие сроки Советская армия заняла остальные Курильские острова вплоть до ближайшего к японскому Хоккайдо. 31 августа 1945 года Гнечко объявил о завершении военных действий против Японии. В состав Советского Союза вернулись территории, потерянные Российской империей в 1875 году, и наша страна получила возможность свободного выхода в Тихий океан. 3 сентября вышел Указ Президиума Верховного совета СССР "Об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией". Показать ещё

Спектакль во имя Веры

Один за одним из регионов Дальнего Востока шли эшелоны, чтобы в августе 1945 года высадиться на острова Курильской гряды для финальной схватки с японскими захватчиками. Среди них — почти 9 тыс. жителей Камчатки, и это самое большое количество военнослужащих, призванных из одного региона на эту операцию. Спустя 80 лет об их подвиге, поставившем точку во Второй мировой войне, на далеком полуострове будут рассказывать дошкольникам.

Камчатский Театр драмы и комедии © yykkaa/ Shutterstock/ FOTODOM

На сцене Камчатского театра драмы и комедии в последние дни перед премьерой народного спектакля "Баллада о Курильском десанте", конечно, не так жарко, как в августовские дни 1945-го, но очень оживленно и напряженно.

Дата первого показа театральной постановки зрителям — 18 августа — выбрана не случайно: 80 лет назад тысячи жителей Камчатки высадились на остров Шумшу для проведения последней десантной операции советско-японской войны. До полной капитуляции японского гарнизона на Шумшу оставалось четыре дня и несколько кровопролитных схваток…

— Не один день я провел, изучая книги, статьи, архивные документы, восстанавливая события Курильской десантной операции буквально по часам. Консультантом постановки стала известный историк, краевед Ирина Витер, которая оказала значимую помощь в работе над пьесой, — рассказывает режиссер спектакля Александр Долгов. — И пусть наш спектакль — не документалка, а художественное произведение, но все же мы постарались бережно воспроизвести на сцене подготовку и ход Курильской десантной операции: эпохальное героическое событие объединили с любовной историей, дающей надежду. Именно надежды сегодня не хватает очень многим.

Надежда на счастливое будущее, вера в правильность того, что они делают, преданность присяге вели в бой бойцов Курильского десанта. Режиссер поясняет свою мысль и сравнивает настроения людей перед отправкой Курильского десанта в 1945-м с эмоциями после начала специальной военной операции.

— Первое время многие были в смятении, люди искали ответы на волнующие их вопросы, а театр как место, в котором всегда можно было найти ответы на многие вопросы, замолчал, — делится мыслями режиссер-постановщик "Баллады о Курильском десанте". — В нашей постановке главная героиня продолжает ждать своего возлюбленного даже тогда, когда приходит известие о его гибели, ее безграничная вера и надежда буквально вырывают героя из объятий смерти. Так же происходит и сегодня, когда жены, мамы, сестры верят и ждут из зоны проведения специальной военной операции своих мужчин. Именно поэтому имя главной героини постановки — Вера.

В "Балладе о Курильском десанте" заняты около 50 актеров, больше половины из них — люди, которые впервые стоят на профессиональной сцене. И в этом еще одна задумка автора: объединить на одной сцене профессиональных актеров, актеров народного театра "Паллада" и обычных жителей края, в сердцах которых отзывается подвиг освободителей Курил.

Боевые действия на острове Шумшу © Госкаталог/ Краевое государственное бюджетное учреждение "Камчатский краевой объединенный музей"

Сам режиссер говорит, что собирает их как в 45-м, когда плечом к плечу в один строй становились люди разных профессий и возрастов, которые в обычной жизни вряд ли были знакомы.

— Я ценю доверие, которое мне оказало правительство Камчатского края, поручив постановку спектакля. Вполне могли привезти московского режиссера, композитора, художника, пригласить актеров, но решили иначе, и получилось, что о нашем спектакле можно смело сказать: "Сделано на Камчатке", — говорит Александр Долгов. — Это была моя принципиальная позиция, потому что сегодня на полуострове живут потомки участников тех событий: они и стоят на сцене, они и придут в зрительный зал. У них есть личная заинтересованность в этом, и мы просто не имеем права соврать. Они помнят подвиг своих дедов и прадедов, мы, камчатцы, хотим сказать нашим спектаклем — мы помним. Пойди все тогда по-другому — сегодняшний Дальний Восток, возможно, был бы совсем другим и отчасти под чужим флагом. Из уст главного героя звучат слова: "Четыре года наша страна сражалась с фашистами. Были уничтожены сотни городов, убиты миллионы людей. Они прикрыли нас своими жизнями от фашистов. Теперь настала наша очередь тут, на Дальнем Востоке, защитить Родину". Поэтому никакой риторики на тему: "А зачем нам это было нужно?" здесь и быть не может.

Театральная постановка, которую жители и гости Камчатки смогут увидеть 18 августа, перенесет их на Камчатку военных лет: с 1943 года, когда регион сплотился, помогая фронту, до сентября 1945-го, когда пароходы с ранеными, но победившими в этой битве военнослужащими прибыли в порт Петропавловска-Камчатского. Ждать их, вглядываясь в кипучие волны, будет Вера, которую режиссер и назвал главным героем спектакля.

— Нет выше звания, чем звание "русский солдат", и именно он должен был стать главным персонажем, — рассказывает режиссер-постановщик. — Но в середине написания пьесы я понял, что главная здесь та самая Вера, олицетворяющая продолжение жизни. Она — наши матери, жены, сестры и дочери, которые верят и всегда ждут своих мужчин. Мне бы хотелось, чтобы зрители посмотрели этот спектакль как хороший советский фильм: старшее поколение с ностальгией, а молодежь — они ведь такого не видели, поэтому пусть заинтересуются хорошим кино, откроют для себя этот жанр. И главное, что бы хотелось сказать зрителям спектакля: "Не забывайте, какой ценой было завоевано наше сегодняшнее благополучие. Помните!"

Сыграй в историю

Рассказать о подвиге Курильского десанта решил и камчатский предприниматель Иван Бархатов, который создает в регионе настольные игры. Придуманный им новый деревянный пазл на 150 деталей рассказывает о высадке второго эшелона Курильского десанта на остров Шумшу. В застывшей картинке — героическая история.

— Я — гражданин России и многодетный отец, и я объективно понимаю, что мои трое детей, как и тысячи их ровесников, обделены информацией о подвиге Курильского десанта, — рассказывает Иван Бархатов. — И я считаю, что такие "исторические" пазлы должны быть в каждой школе, чтобы дети знали, что улицы Пономарева, Ильичева в Петропавловске-Камчатском названы в честь людей, отстоявших наше право на свободную жизнь.

По словам предпринимателя, он и сам, несмотря на общую образованность, многого не знал о людях, поставивших точку во Второй мировой войне, пока не начал создавать пазл. Консультировали его также сотрудники Камчатского краевого объединенного музея, краевой библиотеки и лично Ирина Витер, чтобы собранное изображение максимально точно передавало атмосферу тех победных дней.

— Для нас было важно включить в пазл деревянные фигуры, которые как будто оживляют общую картинку, делают ее объемной, — говорит Иван Бархатов. — Пазл рассчитан на детей 10–14 лет, и это семейная история: в моих мечтах люди будут собираться вечером вместе, чтобы воссоздать картину происходящего в августе 45-го и заинтересовать детей этой героической историей.

Пазл будет сопровожден информационными материалами: вложенный в коробку QR-код будет вести на онлайн-экспозицию о подвиге Курильского десанта, созданную группой энтузиастов: Антоном Гусевым, Андреем Косенко, Артемом Герусом и Кириллом Серегиным.

— Камчатцы вернули Родине Курильские острова, но подробности этих битв мало кто знает — разве только историки, — делится мыслями Иван Бархатов. — И если у меня получилось в рамках своей деятельности создать инструмент, который мог бы рассказать людям об этой невероятной странице истории нашего края, то, значит, все не зря.

Героизм — в крови

В Камчатском краевом объединенном музее есть своя экспозиция, рассказывающая о подвиге Курильского десанта. Что важно — рядом с портретами участников сражения на Курилах расположены и фотографии сегодняшних героев — участников СВО. О связи поколений, у каждого из которых героизм в крови, и хотели рассказать создатели выставки.

© Ульяна Лавцевич/ ТАСС

— Эта экспозиция задумывалась как временная, но в связи с актуальностью темы продлена на неопределенный срок, — рассказывает научный сотрудник музея Ирина Салыкова. — Выставка постоянно пополняется новыми экспонатами, люди приносят и приносят нам предметы военного быта, фотографии, медали — все то, что оживляет для нас ту героическую историю на Курилах и подсвечивает героизм наших ребят, отстаивающих интересы страны в зоне СВО.

Сотрудник музея рассказывает, что большинство экспонатов для экспозиции о Курильском десанте были привезены в Шумшу, их уже много лет собирают в рамках специально организованных ежегодных камчатско-курильских экспедиций Ирина Витер, Евгений Верещага и другие члены Камчатского отделения РГО: "Чем больше предмет, тем сложнее его сюда доставить, учитывая, что они много лет пролежали в земле. У нас есть такие крупные предметы, отлично сохранились стекло, керамика", — рассказывает Ирина Салыкова.

Судя по экспонатам, японцы на Курилах вели вполне комфортный образ жизни: члены экспедиций нашли японские солнечные очки, стеклянные баночки из-под витаминов и даже теннисные мячики, чтобы японские военнослужащие не заскучали на далеких островах. Советские солдаты сделали почти невозможное, выбив их с островов и вернув Курилы в состав СССР.

© Ульяна Лавцевич/ ТАСС

— В этом зале часто проходят мероприятия, посвященные и Курильскому десанту, и специальной военной операции. И у нас есть участники СВО, которые являются прямыми потомками людей, освободивших Курилы, — говорит научный сотрудник музея. — Сегодня и туристы, и жители края, приходя к нам, обязательно посещают эту выставку, приводят и детей, даже младших школьников. Говорить с детьми о войне сложно, для них у нас есть специальная программа, в рамках которой мы в легкой форме рассказываем ребятам о героических событиях минувших и сегодняшних дней. Пока мы, взрослые, помним и гордимся, мы просто обязаны привить это же чувство нашим детям.

Ульяна Лавцевич, Юлия Острогожская