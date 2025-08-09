Бесплатный спорт близко к дому: о работе проекта "Народный тренер" в Вологодской области

Проект “Народный тренер” заработал в Вологодской области в 2020 году, чтобы сделать спорт доступным для всех. Результаты превзошли все ожидания — вместо планируемых 3,6 тыс. жителей проект объединил более 11 тыс. жителей и почти 300 инструкторов. Часто занятия проходят в шаговой доступности от дома. Все города области, 50 видов спорта, и вот уже Вологодчина на первом месте в Северо-Западном федеральном округе по числу жителей, занимающихся спортом. В День физкультурника рассказываем о проекте

Много желающих

— Я начала волонтерить в 2019 году. Мне захотелось. Мы сами такую группу организовали во Фрязиновском парке Вологды, присоединилось много желающих, а потом в 2020–2021 годах стартовал уже проект "Народный тренер", — говорит замглавврача Вологодского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, народный тренер по скандинавской ходьбе Елена Барачевская.

Сейчас у нее тренируются около 40 человек, в основном те, у кого больше свободного времени — пенсионеры. Занятия поводятся трижды в неделю, утром по субботам и воскресеньям и в будний день вечером. Люди приходят, чтобы получить навыки техники.

— Я рассказываю, что можно и нельзя делать, какие противопоказания, как правильно ходить, держать руки и голову, куда смотреть. В данном виде спорта тренер нужен для того, чтобы научить. По интернету, наверное, можно научиться ходить с палками, но неправильно, а потом очень трудно переучивать этих людей.

Главное преимущество проекта "Народный тренер" в том, что тренироваться можно рядом с домом, хотя у Елены были и те, кто приезжал из других частей Вологды. Другой плюс — это, безусловно, то, что занятия для всех бесплатны.

— Люди рады возможности улучшить свое здоровье: во время ходьбы работает более 90% мышц, что дает положительный эффект при проблемах с суставами, позвоночником, может помочь снизить артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови. Некоторые люди с артритами, артрозами, заболеваниями суставов считают, что надо лежать, меньше ходить — это неверно в корне!

Также, подчеркивает Елена Барачевская, во время активных занятий вырабатываются эндорфины — гормоны радости, что помогает повышению иммунитета.

— Из инвентаря — одни палки, которые можно сейчас приобрести по вполне бюджетной цене. Из одежды ничего специально не надо. Многие еще приходят за зарядкой и разминкой — у нас любая тренировка начинается с разминки, с подготовки мышц, и в конце занятия, где-то 10 минут у нас идет растяжка.

© Пресс-служба правительства Вологодской области

Начало своей тренерской работы Елена Барачевская вспоминает с улыбкой. Она тогда только обучилась, получила удостоверяющий документ.

— Шла по парку, просто гуляла, и тут проходящая мимо женщина говорит: "вы так красиво идете, давайте организуем группу". И на следующей неделе пришло три человека, потом пять, а потом люди стали еще более активно приходить. Так с 2019 года я пару лет по собственной инициативе занималась с желающими.

По профессии Елена Барачевская врач, работает в Центре общественного здоровья и общественной профилактики, поэтому не просто гуляет со своими спортсменами.

— У нас есть проект "Прогулка с врачом", поэтому мои подопечные приходят ко мне и с вопросами по здоровью. В чем я компетентна, а это в основном вопросы по нутрициологии, конечно, подсказываю. Бывает, начинаем тренировку, я спрашиваю, кто сегодня правильно позавтракал, поднимите руку и расскажите, что вы сегодня ели на завтрак. А вообще люблю, чтобы на тренировках больше позитива было, и разговворы были о здоровье, а не о болезнях.

Есть и профессионалы

— Группу создали по моей личной инициативе. Я хотела привлечь людей в этот вид спорта. Большинство знают о сапбординге как о виде досуга, а моя команда занимается этим четвертый год профессионально. Нам бы хотелось, чтобы наша область была представлена бОльшим количеством спортсменов, поэтому и была открыта федерация серфинга в Вологде, а 27 июля мы впервые провели первенство города по сапсерфингу, — рассказала Юлия Магдей, народный тренер по сапбордингу в Вологде.

Судя по количеству обращений, говорит Юлия, программа популярна, много приходит тех, кто хочет встать на доску и грамотно грести, и это при том, что 2025 год — пилотный.

— Есть группа из 10−15 человек, которая тренируется на постоянной основе, ребята уже достаточно хорошо владеют доской, веслом, участвуют в соревнованиях, показывают хорошие результаты и на выездных стартах занимают призовые места. Многие приходят научиться, чтобы потом грести самим. Бывает по пять обращений в неделю.

Сапы либо привозят с собой, либо арендуют.

© Пресс-служба правительства Вологодской области

— Сап — с одной стороны, очень легко, а с другой, — очень опасно. Бывает, что новички выходят на воду и переоценивают свои силы, очень важна элементарная техника безопасности. К сожалению, бывают случаи в регионах, когда люди тонут. Их либо уносит течением, либо они не могут справиться с ветром, либо не знают, где стоять на сапе, потому что есть определенные тонкости c центром баланса. На наших занятиях все могут получить базовые знания, с которыми можно безопасно выходить на воду, — рассказала тренер.

У Магдей уже есть мечта — создать базу, чтобы была возможность разбивать новичков на малые группы.

— Отклик большой, и когда на воду выходят сразу пять новичков, сложно контролировать всех одновременно. Пока ты одному объясняешь, где нужно держать весло, как грести, где доставать лопатку, второй в этот момент начинает это пробовать и уплывает в другую сторону., — подытожила Юлия.

Улыбки от уха до уха

— Ко мне ходят ребята, которым за 40 лет, и несколько ребят, которые не то, что боксом — спортом не занимались, а благодаря этой программе их заинтересовало, работает сарафанное радио. Приходят с радостью, и уже не выгнать из зала. Программа хорошая, организовано идеально, я считаю, поэтому только плюс и положительные эмоции. Ребята локти кусают, почему они раньше не занимались и слова богу, что сейчас есть такая возможность, — говорит тренер Александр Кабанов, который занимается с желающими в Череповце общей физической подготовкой с элементами бокса.

Всем его спортсменам 40+, все работают в разных сферах.

— Они понимают, что прийти вечером после работы и лечь на диван — это старость. Поэтому уставшие, но приходят на тренировку. Общение, мышцы в тонусе, выходят все после тренировки уже с улыбками от уха до уха. Новые знакомства, приятные ощущения в теле, все готовы дома творить чудеса. Буквально за две-три тренировки все уже друзья, коллектив у нас дружный.

© Пресс-служба правительства Вологодской области

В группе в WhatsApp у тренера сейчас 77 человек. Разово на тренировку приходят по 20−25 человек. Занятия два раза в неделю летом, зимой — три раза в неделю, "потому что дачи прекращаются, людям даже в воскресенье хочется на тренировку. Только радость и улыбки на лицах, никакой печали в глазах. Приходите, попробуйте, вас будет не оттащить".

— Я провожу занятия четвертый год. Узнал, что во дворце бокса "Олимп" есть свободное время — два дня в неделю, два окошечка удобные в 19 часов, когда все уже закончили работу. Позвал сначала близких друзей, бывших спортсменов, сре которых есть мастера спорта, кандидаты в мастера по разным видам — кикбоксинг, бокс, лыжные гонки, биатлон, футболисты, бывших хоккеистов много. Я сам всю жизнь в спорте, окончил спортивный факультет нашего Череповецкого госуниверситета. Сначала компания была небольшая, человек 15, но сарафанное радио сработало, и вот уже около 80 человек. За четыре года некоторые ушли, кто отправился на СВО, кто переехал. Вообще больше 100 человек прошли через наш спортивный кружок.

Максимальный эффект с минимальными затратами

— Наша основная задача, чтобы к 2030 году 70% населения систематически занималось физкультурой и спортом. По итогам 2024 года этот показатель составил 63,8% — лучший результат по Северо-Западу РФ. "Народный тренер" — это на сегодня очень хороший проект по привлечению людей к занятиям физкультурой и спортом на системной основе, — рассказал ТАСС министр спорта Вологодской области Александр Мурогин.

— Мы даем субсидии всем 28 муниципалитетам Вологодской области на то, чтобы каждый муниципалитет сам решил, где больше всего есть потребность у жителей — cкандинавская ходьба, игровые виды спорта, лыжные гонки либо какие-то другие направления, даже экзотические, главное, чтобы был тренер, помещение или объект, где можно это организовать. По итогу 2024 года почти 11 тыс. человек занимались в группах у народных тренеров. Они, как правило, совместители, у которых есть основное место работы, и в вечернее время или в выходные они берут дополнительную нагрузку, чтобы заниматься любимым направлением с жителями, со всеми, кто захотел. И таких тренеров за 2024 год было 278. Мы видим потребность у людей, отличный эффект от этого проекта, и решением губернатора области Георгия Филимонова общая сумма на этот проект увеличена с 21 млн рублей в 2024 году до 28,8 млн на 2025 год. За первую половину этого года у нас больше 9 тысяч человек занимаются, к концу года цифра, конечно, увеличится, — добавил министр.

© Пресс-служба правительства Вологодской области

По его информации, на одной ставке, финансируемой из областного бюджета, могут работать от одного до четырех инструкторов — в зависимости от основной занятости каждого. Если,занятость позволяетЮ ставку может занять один тренер.

— Потребность у округов большая, постоянно звонят и пишут, что жители хотят еще то или иное новое направление, поэтому сумма на год была увеличена. Я вижу на сегодня максимальный эффект с минимальными затратами. У нас есть аэробика, японский волейбол, зумба, бильярд, йога… Округа уже сами смотрят на свои возможности и потребности, где-то инструкторы выступают с инициативой. Мы эту программу не то что будем продолжать, мы сегодня на всю Россию говорим, что она у нас есть. И звонят из других регионов, спрашивают, а мы делимся опытом", — рассказал министр.

Наталия Казаковцева