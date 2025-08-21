С 2021 года в Пулково работает уникальный проект по трудоустройству участников студенческих отрядов "Взлетная полоса". Петербургская авиагавань стала первой в России, где ученики вузов и колледжей смогли опробовать свои силы в стратегической отрасли. На первых порах испытать себя в связанной с авиацией работе могли только ребята из Петербурга, теперь же проект приобрел международный масштаб

Расширение географии стало возможно благодаря сотрудничеству аэропорта и Российских студенческих отрядов (РСО). По словам директора управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы" Леонида Сергеева, с начала сотрудничества с РСО в петербургском аэропорту успели поработать ребята более чем из 20 регионов России. Девушкам и юношам, приехавшим из разных уголков нашей страны и занятым в Пулково работой с пассажирами, на рабочем месте разрешается и даже приветствуется быть в своей национальной одежде и проявлять особенности традиционной гостевой культуры. "Поэтому РСО предоставляют уникальную возможность собрать ребят и девчонок со всех концов нашей необъятной родины, получить мотивированных, заряженных, молодых, красивых, энергичных сотрудников", — говорит Сергеев.

Как подчеркивает председатель правления Российских студенческих отрядов, член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина, студенческие отряды являются кадровым резервом для авиационной отрасли. "Мы видим, как "Взлетная полоса" набирает обороты — каждый сезон все больше участников, все больше опыта, все больше доверия. Благодарим партнеров за такую возможность для участников РСО!" — подчеркивает Дрожжина.

Выход на международный уровень

На настоящий момент в аэропорту единовременно трудоустроено почти 1000 ребят: 450 студентов из Петербурга, работающих в авиагавани в летний период, более 400 участников Российских студенческих отрядов из 18 регионов страны. В этом году к студенческим отрядам в Пулково присоединилась молодежь из Республики Беларусь.

© Петр Ковалев/ ТАСС

Но и на этом организаторы останавливаться не планируют — в ближайшем будущем к участию в проекте собираются привлекать ребят из Киргизии. Их прибытия ожидают уже в зимний сезон "Взлетной полосы", рассказывает о ближайших планах директор по персоналу аэропорта Пулково Мария Ермак. "Мы идем своим путем при сотрудничестве с Российскими студенческими отрядами, потому что, как правило, РСО предполагают летнюю занятость. То есть ребята учатся, а на работу выходят в период каникул. <...> У аэропорта же два пиковых сезона: середина декабря — середина января и лето, поэтому нам нужны студенты еще и зимой", — поясняет Мария Ермак.

По словам директора по персоналу, многие процессы в компании, управляющей аэропортом, адаптированы специально под юных участников проекта, делающих первые шаги в отрасли. В частности, большая работа для создания среды, где было бы комфортно и понятно, проведена с руководителями отделов, куда попадают ребята. "Мало привлечь студентов, важно удержать ребят здесь", — добавляет Ермак.

Также она отмечает, что проект имеет понятную и прозрачную систему обучения и наставничества. Ребята быстро понимают, что нужно делать, и у них всегда есть человек, который поддержит. По ее словам, команда проекта дает студентам возможность пробовать себя и поддерживает их на этапе поиска занятия, которое действительно по душе. "Это очень важно, потому что, если ты научил человека, отпустил его в свободное плавание, а потом начинаешь ругать за ошибки, — это одна парадигма. Мы же придерживаемся другой методологии: мы поддерживаем наших ребят, даем им возможность где-то ошибиться, потому что невозможно делать работу сразу на пятерку", — говорит собеседница.

Заботятся организаторы проекта не только о комфорте молодых людей на рабочем месте, но и об удобстве и качестве жилья. Ведь в работе студенческих отрядов задействованы ребята из 18 регионов России — многие из них впервые в одиночку оказываются в большом городе.

Карьерные перспективы

Стать частью проекта может абсолютно любой студент — профиль образования не важен, главное — желание. В рядах студенческих отрядов в аэропорту трудятся в том числе философы, географы, учителя физкультуры и вообще представители самых разных специальностей.

© Петр Ковалев/ ТАСС

Когда проект "Взлетная полоса" только начал свою работу, студентам к освоению были доступны восемь специальностей, ребята помогали маломобильным пассажирам и были заняты в сфере гостеприимства и доставки багажа. Сейчас количество профессий увеличилось до 13: теперь участникам проекта открыты возможности для работы на перроне и обслуживания воздушных судов.

Как отмечает командир Всероссийского сводного сервисного отряда "Взлетная полоса" Диля Сексембаева, участники проекта работают на тех же позициях, что и штатные сотрудники аэропорта. "Они стоят в одном ряду с большой командой профессионалов, сами учатся и развиваются во время своей работы", — говорит она.

Проект "Взлетная полоса" открывает для студентов РСО не только возможность временного трудоустройства, но и перспективы профессионального роста. Многие из них, проявив себя во время проекта, остаются в аэропорту на постоянной основе. Уже более 200 студентов стали штатными сотрудниками, а некоторые даже занимают руководящие позиции. "Конечно, это следующая ступень развития карьеры, когда ты из студенческого проекта переходишь в штат. Мы одна из редких компаний, где нет границ с точки зрения карьеры. <...> Сегодня ты студент, а завтра, если ты зарекомендовал себя, то ты уже наставник", — отмечает Ермак.

Бойцы РСО трудятся в аэропорту полный месяц и отрабатывают рабочую норму (около 164 часов). За это они получают заработную плату — от 45 тыс. до 80 тыс. рублей в зависимости от направления деятельности.

В Дубай на недельку

Участники проекта не только получают полезный опыт и приличную заработную плату, но и удовольствие. Например, Кирилл Трегубов участвует во "Взлетной полосе" впервые. По его словам, одной из причин, по которой он выбрал проект, были хорошие условия и, конечно, возможность пожить в Петербурге. Сам юноша родился в Новосибирске, а обучение в настоящий момент проходит по специальности "Организация аэропортовой деятельности" в Ульяновском институте гражданской авиации. Сейчас Кирилл работает оператором на перроне — в его задачи входит разгрузка и загрузка багажа. Причем ребята заняты задачами не только в терминале — работают они и непосредственно с самолетами. "Работа с самим самолетом — это огромный плюс и удовольствие. Очевидно, что, когда ты сталкиваешься с этим каждый день, процесс становится обыденным, но все равно какая-то романтика сохраняется", — делится впечатлениями Кирилл.

© Петр Ковалев/ ТАСС

В авиагавани молодой человек получает опыт, который не только поможет ему в карьере, но и будет использован для его дипломной работы. Но, конечно, несмотря на всю серьезность отношения к задачам, периодически в голову лезут и задорные идеи, рассказывает собеседник: иногда приходится бороться с соблазном тайком пробраться в багажный отсек и улететь куда-нибудь отдохнуть. "Были мысли, наверное, не самого легального характера: по типу, остаться в багажном отсеке и улететь, например, в Дубай — отдохнуть недельку", — признается он.

Тоже принявший участие в проекте Кирилл Капица прилетел в Петербург из Калининграда. Сейчас молодой человек работает в отделе дополнительного обслуживания, где сотрудники помогают маломобильным людям и летящим без сопровождения детям. Поначалу юноша был не очень рад распределению, но буквально через несколько недель понял, что ему здесь очень нравится — люди очень отзывчивые и часто благодарят сотрудников. "Вообще, в детстве у меня была мечта стать летчиком. Сейчас работаю в аэропорту, мне нравится, но никогда не думал, что я буду работать здесь", — рассказывает собеседник.

От забега по взлетной полосе до концерта

Жизнь студентов в аэропорту не ограничивается работой. Для них регулярно проводятся мероприятия, которые помогают создать комфортную среду и укрепить командный дух. Одним из самых ожидаемых событий становится большой студенческий концерт. Его проводят в конце августа, и он традиционно закрывает студенческий сезон. В прошлом году на сцене выступали Женя Трофимов и группа "Комната культуры", а хедлайнера этого года организаторы пока держат в секрете.

© Петр Ковалев/ ТАСС

Днем ребята на работе, а вечерами бойцов ожидает насыщенная программа, говорит комиссар Всероссийского сводного сервисного отряда "Взлетная полоса" Екатерина Иванова. Тематика проводимых мероприятий самая разная: от культурных до спортивных. Совсем недавно юноши и девушки приняли участие в спартакиаде: играли в волейбол, стритбол, тянули канат и даже сдавали ГТО. Теперь впереди новое мероприятие — танцевальный фестиваль, для которого участники проекта готовят командные танцы, дуэт и соло.

На этом взаимодействие со студентами не заканчивается. Ребята могут принять участие во внутренних мероприятиях компании "Воздушные ворота Северной столицы". Например, поучаствовать в традиционном забеге по взлетной полосе. Кроме того, в октябре компания устраивает традиционный слет, куда приглашают как нынешних, так и бывших участников проекта, а также сотрудников аэропорта, сообщает Мария Ермак. На нем ребята получают возможность в неформальной обстановке пообщаться друг с другом и коллегами, обменяться впечатлениями и идеями.

Варвара Авдеева, Анна Лейбук