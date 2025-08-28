80 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Ее эхо особенно чувствуется здесь, на полуострове Средний в Мурманской области, где волонтеры проекта "Чистая Арктика" привели в порядок братские захоронения. Хребет Муста-Тунтури до сих пор хранит множество свидетельств тех времен, с которыми ознакомился и корреспондент ТАСС

Хребет Муста-Тунтури

И через фронт, по скалам,



Ночью в немецкий тыл



Пройдешь по такой тропинке,



Где никто не ходил.

Это строчки из произведения "Сын артиллериста" поэта Константина Симонова, в котором действие происходит на полуострове Средний на территории современной Мурманской области. Места тут отдаленные — побережье Баренцева моря у самой кромки Северного Ледовитого океана, ни души на десятки километров вокруг. Здесь в годы Великой Отечественной войны проходил участок самого северного фронта по хребту Муста-Тунтури — Черной тундре, которую прозвали так из-за черного мха, растущего на голых скалах.

В атаку пошла пехота —



К полудню была чиста



От убегавших немцев



Скалистая высота.

Симонов в своем произведении описывает один из ожесточенных боев с немцами, которые проходили в этих местах. Но слова не могут передать того, что здесь можно увидеть своими глазами — окружающая обстановка буквально возвращает в события 80-летней давности. Хрустящая под ногами земля от рассыпанных гильз и патронов, хвосты минометных снарядов соседствуют с невероятной по красоте природой, которую не смогли испортить даже сохранившиеся до сих пор немецкие укрепления, проржавевшая колючая проволока и даже остатки обычных бытовых вещей вроде консервных банок, стеклянных и керамических бутылок с немецкими надписями.

Позиции фашистов и советских солдат находились по разные склоны хребта Муста-Тунтури на расстоянии всего 30–50 м. Запахи кофе с немецких позиций и махорки с советских перемешивались в воздухе. Фронт установился здесь в 1941-м и не менялся три года до конца боевых действий — они завершились разгромом фашистов. Но в начале войны об этом даже подумать было сложно. Позиции противника были гораздо выгоднее и лучше укреплены. Вся наша тыловая территория была видна как на ладони и отлично простреливалась.

По словам командира поискового отряда "Омега" Вадима Неганова, нашим бойцам приходилось по лощинам накапливаться где-то под скалами, забираться наверх хребта ползком тайными тропинками, а затем резким броском штурмовать гораздо лучше подготовленные опорные пункты немцев с минометами, огнеметами и подземными укреплениями, где они могли переждать обстрелы и бомбежки. "Даже сейчас без обстрелов, налегке пройтись этими тропинками не так-то просто, а красноармейцы еще и встречали яростное сопротивление фашистов", — рассказывает он.

Неганов водит на экскурсии по этим местам уже долгие годы, знает каждую расщелину, каждый камень, но до сих пор находит все новые и новые артефакты той войны. Вадим прокладывает наш вместе с волонтерами проекта "Чистая Арктика" путь по территории, которую несколько лет занимали немцы — к октябрю 1944 года она была от них полностью освобождена. Ветер на хребте пробирает до костей, вокруг только голые скалы. Нам еще повезло с погодой, говорит наш проводник. И действительно — август, солнце, +25 градусов. Как здесь воевать и выживать в холодное время года, вообще непонятно. "Захоронить тут человека было практически невозможно, места скалистые, а по тебе еще может в любой момент прилететь вражеский огонь. Понятно, что многих оставляли, оттаскивая куда-то за камни. Мы до сих пор в скалах находим людей незахороненных, да этим и заниматься особо некому было после войны. Вот примерно так выглядит место, где находят останки. Видно, что на месте раскопки черный мох не тронул скалы, оставшиеся белыми", — поясняет Неганов.

"Чистая Арктика" для будущих поколений

Братские захоронения в Мурманской области — не редкость. Если мемориалы вдоль автомобильных дорог еще поддерживают в нормальном состоянии, то в труднодоступных районах они могут приходить в упадок без человеческого внимания. Волонтеры экологического проекта "Чистая Арктика" решают эту проблему. В год 80-летнего юбилея Великой Победы они приехали на полуостров Средний, чтобы привести в порядок несколько захоронений в удаленных районах.

Они отреставрировали мемориал, который хорошо виден с немецких позиций на Муста-Тунтури. В низине же находится безымянное кладбище, по которому видно, что долгие годы к нему никто не спускался. "[Там] около 60 самих надгробий, но мы насчитали еще больше 30 могил без опознавательных знаков, поэтому количество захороненных солдат может быть гораздо больше. Мы только знаем, что тут похоронены бойцы 7-го и 15-го пулеметных батальонов. У нас с собой краски, все необходимые материалы и инструменты. Будем приводить в порядок могилы", — рассказывает руководитель проекта "Чистая Арктика" Андрей Нагибин.

Он прилетел из Москвы, чтобы вместе с другими эковолонтерами принять участие в реставрации захоронений. "Кажется, что это все не так сложно, подкрасить, подрезать. Но самое главное, что эти захоронения далеко не в пешей доступности, а в десятках километров от населенных пунктов. Ближайшая цивилизация здесь — это база "Китовый берег" на берегу Баренцева моря. Хочется их поблагодарить за то, что наших волонтеров приютили, предоставили им жилье и питание", — отмечает Нагибин.

Студент Марк Днепровский приехал из Москвы, где учится на специалиста в IT, но вместо клавиатуры и мыши Марк выбрал ведро с краской и скребок. "Для нас всех это личная история, так как деды воевали у многих. Мне в детстве давали почитать автобиографию прапрадеда, у него все подробно описано, как проходили бои, и можно представить, как это было. Но, увидев все своими глазами, ты понимаешь важность того, что мы делаем. Мы приехали, привели все в порядок, и это сохранится еще десятки лет. Район тут отдаленный, если не мы, то кто?" — говорит он.

Волонтер из Москвы Яна Василенко тоже впечатлена здешними местами: артефактами, советскими и немецкими сооружениями. "Но больше всего меня впечатлили озера желтого цвета, которые годами окрашивались от ржавеющего там металла. Когда ты лично это все видишь, вся история буквально у тебя под ногами. Это оставляет отпечаток, и ты понимаешь, зачем все это делается", — говорит она.

Ольга Орлова приехала из Красноярска, она опытный эковолонтер и уже много где побывала, в том числе и в Мурманской области, но каждый раз открывает здесь для себя что-то новое. "В этом году на 9 Мая писала статью про Великую Отечественную войну, изучила много информации, чтобы погрузиться в тему. Но когда пишешь — это одно, а когда приезжаешь сюда, видишь все это своими глазами, тогда только начинаешь понимать масштабы того, что происходило здесь 80 лет назад. И важность того, что лично ты можешь сделать для сохранения памяти о подвигах наших предков", — говорит она.

За неделю августа на полуострове Среднем волонтеры "Чистой Арктики" успели привести в порядок несколько мемориалов и захоронений, которые находятся в труднодоступных местах: на хребте Муста-Тунтури и мысе Якорном. В июле активисты привели в порядок захоронение 250 советских солдат на высоте 233 сопки Афоня-Вара на восточном берегу озера Каккуринъярви, рядом с поселком Спутник в Печенгском районе Мурманской области, и эта работа продолжится. "Здесь везде сохранилась история, которую можно потрогать руками, поэтому символично, что этими же руками мы историю можем сохранить для себя и для будущих поколений. Что мы делаем и будем делать", — заключает Нагибин.

