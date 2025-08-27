Недавно, разбирая антресоли родителей, я наткнулась на подшивку журналов "Техника — молодежи" середины прошлого века и словно провалилась сквозь временной портал, читая о новых открытиях и о том, каким нынешнее время видели люди тогда. Бросилось в глаза, что сквозь все номерах шли три главные темы: атом, космос и, конечно же, Арктика.

Вот, например, академик Николай Алексеевич Шило на нескольких страницах дискутирует с коллегами, нужно ли человеку приспосабливаться к суровым условиям Арктики или же стоит разрабатывать купольные города и оградиться от суровости Севера. А вот яркая обложка: "Олень хорошо, а снегоход лучше". Романтика будущего, о которой рассказывал журнал, восхищала так сильно, что нестерпимо захотелось посмотреть на это все сегодняшним взглядом. И если космос – это слишком далеко для меня, а атом — слишком сложно, то Арктика — вполне выполнимо!

Долго не раздумывая, купила билет до Салехарда. Кстати, из Екатеринбурга добраться туда в три раза дешевле, чем до Сочи. Вот так просто, с пальцами, перепачканными типографской краской старых журналов, рюкзаком, современной теплой одеждой и набором ссылок в смартфоне, я отправилась в экспедицию "по следам романтиков-первопроходцев".

Маршруты Заполярья

Туриндустрия на Ямале развивается активно, поэтому информации о том, куда поехать и что посмотреть, в Сети достаточно. Например, природный парк "Ингилор" — комплекс арктических экосистем, включающий в себя тундру, лесотундру, горные массивы Северного Урала и чистейшие водоемы. Или этнокомплекс Горнокнязевск с экскурсиями о жизни и быте местного населения. Для тех, кто любит поездки дольше и техничнее, — трехдневное путешествие "Ямальский вызов" на снегоболотоходах в долины гор Полярного Урала, где можно познакомиться с жизнью коренных народов, пройти по Оби и посетить заброшенный поселок. Есть еще маршрут "Ямал — сияние тундры" с пересечением Полярного круга и наблюдением за полярным сиянием, поездкой к бизонам и овцебыкам. Но это уже на пять дней… Точно не мой вариант.

Нахожу маршрут "Восхождение на ледник Романтиков", названный как раз в честь тех самых первопроходцев, о которых я читала в "Технике — молодежи". Это дневная пешая прогулка, позволяющая подняться на высоту 800 м над уровнем моря, — его общая длина составляет 5 км. Если честно, то я не такой уж и походник, но в описании тура и комментариях в соцсетях сказано, что подготовки тур не требует. Главное — надеть удобную нескользящую обувь и взять хорошее настроение, как говорили раньше.

Для того чтобы попасть к леднику, в моем случае следовало из Салехарда преодолеть Обь на паромной переправе, затем на машине через Харп достичь предгорья Рай-Иза, а дальше — непосредственно пеший поход! Что ж, для начала — вполне подходит, смело регистрируюсь на восхождение.

Пока я копалась на антресолях, Ямал тоже не терял времени и подготовился: по прилете меня ждала настоящая арктическая жара с температурой +23 градуса! Все местные соцсети были переполнены фотографиями купающихся детей и взрослых, мимо которых проплывают льдинки, что как-то не совпадало с моими представлениями о Крайнем Севере.

В Салехарде есть несколько гостиниц и вполне неплохой выбор квартир, которые сдаются посуточно. Власти активно поддерживают отельный бизнес — предпринимателям предоставляется компенсация части расходов на обновление номерного фонда, а на строительство баз отдыха и глемпингов выдаются гранты при условии вложения собственных средств.

Я арендовала дом-шар в "Ямал Парке" — это поселок Горнокнязевск в 10 мин на такси от центра Салехарда. Еще были варианты с домами на сваях и даже настоящий чум со шкурами и печкой, но желание понаблюдать за тундрой и полярным небом в уже отступающий полярный день взяло верх. Сидя на небольшой веранде технологичного дома, я глядела вдаль, пила таежный чай с морошкой и читала статьи о первых геологах севера, которые выезжали в тундру и ночевали прямо в кузовах машин, смотрели на этот удивительный мир, где даже солнце не может просто так закатиться за горизонт.

Прогулка с первопроходцами

Утром, гуляя по Салехарду, я мысленно общалась с теми, кто первым пришел осваивать эти земли, показывая им современные дома, арт-резиденции, дороги, набережные и самый большой за Полярным кругом собор Преображения Господня. Весь город разрисован муралами и напоминает цветной журнал, перелистывая страницы которого я добралась до переправы через Обь. Здесь рыбаки в резиновых комбинезонах, стоя по пояс в воде, неспешно ловят щук. А буквально рядом с ними к берегу пристают громадные паромы, которые перевозят спецтехнику, автомобили и людей. На противоположном берегу, которого даже не видно, располагается город Лабытнанги. Мне — туда. Переправа занимает около 25 минут. Кстати, если вы без машины, то она абсолютно бесплатная.

Для многих местных это ежедневный путь на работу или домой, а для меня, конечно, — невероятная экзотика. Я стояла на палубе и слушала разговоры мужчин, которые вышли погреться на солнышке из своих машин и с завистью смотрели на рыбаков у берега. Хвастались, кто на какую реку ездил, где лучшие пыжьян и щука. Поймала себя на мысли, что здесь нет нашей городской суеты с пробками и бегущими людьми, но есть абсолютно аутентичный ритм: более размеренный, но в то же время основательный. Невольно вспомнила цитату, которую вычитала в той самой подшивке: "Вечное на вечной мерзлоте".

Причалили, и я отправилась показывать своим мысленным собеседникам еще один северный город — Лабытнанги. Первое впечатление — все взрослые разом уехали в Салехард, оставив город детям. Через каждые 100 м парк или сквер, а в них и между ними по детской площадке. Малыши с заливистым смехом штурмуют качели и спортивные зоны, вместо привычных лошадок здесь катаются на морских коньках и, конечно же, на оленях. Вишенкой на торте стал парк динозавров с гнездом птеродактиля в бывшей трансляционной тарелке! Я хоть и не большой любитель динозавров, но застряла тут почти на час. Мне кажется, первопроходцам, мечтавшим о купольных городах, здесь бы очень понравилось!

С трудом вырвавшись из этого очарования, вспоминаю, зачем я здесь, и иду на встречу со своими проводниками — Сергеем и Ильей. По данным властей, в местных колледжах сейчас обучаются более 500 студентов по профильным специальностям туриндустрии, но мои проводники — энтузиасты и тоже своего рода пионеры своего дела. Сергей родился на Ямале, как и его родители: бабушка с первопроходцами приехала сюда на газовые стройки. У Ильи другая история, он прилетел в гости к родственникам. Сходил на рыбалку, потом еще раз, потом на охоту… И обратно в Смоленск уже не вернулся. За разговорами я и не заметила, как пролетел час дороги до предгорья хребта Рай-Из. Люди здесь особенные. Правду писали в журналах: "Север проверяет человека на человечность".

Но вот закончилась дорога, а с ней и цивилизация. Ямал открыл для меня центральный разворот своего "туристического журнала" с бескрайними долинами и артериями узких горных рек. После вчерашних посиделок с созерцанием тундры я ожидала увидеть нечто подобное, но виды поразили своим разнообразием: одна гора была абсолютно черная, полностью оправдывая свое одноименное название, в долинах ковром стелилась изумрудная трава, а в ложбинах Рай-Иза, несмотря на +23, лежал снег. Невозможно оторваться от такой суровой, но самобытной красоты. А когда Сергей начал рассказывать о маршрутах и травить походные байки, я дико пожалела, что прилетела всего лишь на выходные. Оказалось, что на Ямале можно увидеть столько всего, что не сможет уместиться ни на страничках в соцсетях, ни в памяти моего смартфона.

Будто иллюстрация к рассказам проводника, на снежник неожиданно выскочил дикий черный олень! Не знаю уж, числится ли он аниматором в центре развития туризма, но гарцевал вокруг нашей группы он так, что сомнений в желании произвести впечатление на туристку с Большой земли не осталось! Минут 20 новый друг еще сопровождал нас, после чего ушел со снежника и мгновенно слился с темными каменными породами.

Да, снежник и ледник — это не одно и то же. Сергей объяснил мне их различия: ледник — это часть рельефа горы, перевала. Он часто имеет отдельное название, не тает каждый год: может подвергаться изменениям, но крайне медленным. Снежник — это снег, который не успел стаять, затвердел, слежался и остался на склонах. Может таять каждый год, не обозначается на картах и не является частью горы.

Умкой на сапе

Помимо удивительных растений, по дороге нам часто попадались лежащие на земле цветные камни. Один — немного фиолетовый, скорее всего с содержанием марганца, другой — покрыт зеленой глазурью, следующий — абсолютно прозрачный. Так, незаметно для себя, я собрала целую коллекцию "кристаллов", а Сергей, глядя на мою добычу, посоветовал в следующий раз сходить в Долину нефритов, которая находится в месте разлома земной коры, — согласно местным легендам, камни там обладают особенной жизненной энергией.

По ходу маршрута на ледник, который занимает около трех часов, стоят отсечки с пройденным расстоянием и интересными фактами. К примеру, на одном из столбов я прочитала, что в регионе найдены тысячи различных видов минералов, более 12 тыс. бассейнов полезных ископаемых и почти все элементы таблицы Менделеева.

Пока я продолжала поиск цветных камней, Сергей делился впечатлениями, как водил детей в рамках проекта "Юные геологи". Практически неделю подростки в возрасте 15–17 лет занимались наукой, слушали рассказы геологов и просто общались, увозя из гор кто дело жизни, а кто дружбу. Еще по пути мы нашли целый брошенный запас кернов (проб веществ в виде цилиндрических столбиков, извлекаемых в результате бурения с целью последующего исследования — прим. ТАСС) — не знаю, по какой причине его здесь оставили, но его изучению я посвятила немало времени!

Моя охота за сокровищами прекращалась только на участках снежников. Двигаться по ним приходилось медленнее и осторожнее — снег на них скользкий и имеет рельеф застывшей волны. Время от времени на белой поверхности попадается розовый налет. По словам Сергея, это не частички горной породы, а вид водорослей, обитающий и растущий на снегу, — хламидомонада.

Меня невероятно потрясло растительное разнообразие! Тут попадались даже настоящие "альпийские" горки с яркими мелкими цветами! Оторваться от них позволил лишь наконец открывшийся вид на ледник Романтиков. Я видела фотографии, ожидала, что вид будет красивым, но это просто невозможно передать в изображениях! Интересно, какие впечатления произвел ледник на тех, в честь кого его назвали? Что чувствовали они, стоя на краю земли и созерцая эту невероятную красоту?

Синее небо и бирюзовая вода манили меня: так хотелось стать частью этого великолепия. Но льдины, плавающие недалеко от берега, не оставляли сомнений — купаться даже в +23 не стоит. Смелые местные жители, наверное, могут позволить себе такой экстрим, ведь они более привычны к температуре, да и не будем забывать, что в их жилах течет кровь первооткрывателей. А для таких теплолюбивых туристов, как я, предусмотрена возможность поплавать между льдин на сапе. Я чувствовала себя медвежонком Умкой: "Мы плывем на льдине, как на бригантине…"

Сергей рассказывал, что как-то раз на леднике провели свадьбу для ребят из Перми. Да и вообще, любой житель страны может обратиться в ЗАГС Лабытнанги и вот таким образом сделать этот день еще более незабываемым. Не знаю, что подвигло молодоженов на такой выбор — потрясающая красота этих мест или какая-то более глубокая связь с Ямальскими горами, но уверена, что им будет чем похвастаться перед своими детьми в будущем.

Возвращаясь с полными карманами разноцветных камешков и годовым запасом эмоций, все думала о тех самых первооткрывателях. Как важно уметь мечтать и еще важнее не бояться следовать за своей мечтой. Как я благодарна, что они открыли эти просторы с природными красотами и заложили фундамент для комфортных городов, где даже суровые климатические условия не мешают смеяться детям. Так что если между загаром и новыми яркими впечатлениями вы выберете последнее, то не раздумывая покупайте билет на Ямал!

