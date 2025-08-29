"Люди идут защищать своего соседа, свою страну". Истории добровольцев из Курской области

Оборона критической инфраструктуры, борьба с беспилотниками ВСУ, пресечение деятельности вражеских ДРГ, эвакуация гражданских и разминирование приграничья. Все эти задачи выполняют добровольцы бригад "Барс", созданных в четырех регионах РФ. Первая появилась в Курской области 29 августа, когда ее часть была оккупирована ВСУ. В ряды нового формирования вступили сотни местных мужчин, приезжали и из разных концов страны. Своими историями они поделились со спецкорреспондентом ТАСС

"Курская земля — родина моих предков, и мой долг — защищать ее"

Один из тех, кто приехал помогать Курской земле, когда на нее пришел враг, — доброволец с позывным Борода. Крепкий мужчина средних лет родом из Донецка, воюет с украинскими националистами с 2014 года. В 2015 году он получил тяжелейшее ранение: выкарабкался, научился заново ходить и говорить, окреп и вернулся в строй. "Для меня война на самом деле началась не в 2014 году, если уж говорить по факту, она началась в 2004 году с "оранжевой революции". Там была правая молодежь, но в 2006 году это уже подготовленные бойцы, а в 2014-м это уже именно ультранационалисты, которые идеологически были прошиты. В 2004-м началась война, а в 2014-м я понял, что надо браться за оружие", — вспоминает Борода.

Доброволец с позывным Борода © Егор Горожанкин/ ТАСС

С 2022 года он участвовал в специальной военной операции, видел своими глазами, как ВСУ выходили с поднятыми руками из "Азовстали", заходил в Марьинку, а в августе 2024 года украинские вооруженные формирования вторглись в Курскую область. Борода узнал об этом на позициях под Угледаром — как только город удалось освободить, он отправился сюда. "Курская земля — родина моих предков, моего отца, и мой долг — защищать ее. По приказу главы ДНР Дениса Владимировича Пушилина выдвинулся сюда, чтобы помочь родному приграничью. Знал, что буду служить в "Барс-Курск" на одном из самых тяжелейших направлений — Глушковском", — рассказывает он.

"Мы делились с людьми хлебом"

Глушковский район Курской области еще до вторжения ВСУ постоянно подвергался обстрелам со стороны Украины. После начала боевых действий в регионе интенсивность атак по приграничным поселениям выросла кратно. Борода в конце осени 2024 года руководил добровольцами на этом направлении. "Здесь они [ВСУ] действуют яростно, направляют беспилотники и выпускают артиллерийские снаряды по поселкам, зная, что эти удары попадут и по гражданскому населению. Мы не раз эвакуировали пострадавших от FPV-дронов гражданских, везли их до районных больниц, если было нужно, то оказывали первую помощь на месте. <…> Мы им всегда помогали всячески, гуманитаркой делились, я не побоюсь слова, своим хлебом. Если какие проблемы со здоровьем, сразу же эвакуировали в больницы", — вспоминает Борода.

Часть жителей обстреливаемого Глушковского района покидать дома отказывалась, большинство из них — пенсионеры, которые не могут оставить свое хозяйство. Поэтому одна из основных задач добровольцев — защита имущества людей от мародеров либо спасение вещей от пожара, вызванного очередной атакой ВСУ. "У нас до обострения ситуации в районе был пожарный расчет. Мы выезжали всегда с ним, прикрывали его. Тоже герои, безусловно, — пожарные. Потому что выезжали под вражескими дронами тушить горящие домовладения. Молодцы парни, они — не военные, но рисковали жизнью и выезжали, мы прикрывали, но, когда не хватало людей, наши ребята брали рукава пожарные и тушили возгорание", — говорит Борода.

Приходилось добровольцам и противостоять диверсионно-разведывательной группе ВСУ, вспоминает экс-командир глушковского направления курского "Барса". Во время патрулирования территорий, которые находятся рядом с линией боевого соприкосновения, бойцы наткнулись на военную машину, движущуюся со стороны Украины. "Машина была замаскирована под нашу, а вэсэушники были переодеты в российскую военную форму. Но мои ребята не растерялись, я их учил, как можно отличить нашего бойца от ДРГ, какие вопросы, может быть, наводящие задать, как автомобиль остановить и всему остальному. В общем, враг не ожидал, что мы будем там находиться, и сразу начал сдавать назад, мы открыли огонь, а диверсанты бросили машину и начали убегать в лес", — рассказывает Борода.

Эвакуация мирных жителей под атаками ВСУ

В мае 2025 года ситуация в Глушковском районе обострилась, ВСУ совершали безуспешные накаты на Теткинском направлении, злость от боевых неудач вымещали на гражданском населении, объясняет доброволец.

Людей нужно было спасать, констатирует Борода, курские "Барсы" организовали эвакуацию и под покровом ночи на лодках переправляли гражданских в более безопасное место. ВСУ всячески мешали операции по вывозу мирных. "Мы большое количество людей эвакуировали, и это все было, естественно, под обстрелами РСЗО, под ударами дронов. Причем враг, увидев, что идет движение по ночам, эвакуация гражданского населения, он начал всячески стараться это перекрыть. Доходило до того, что над нами работало по три-четыре "Бабы-яги" — это такой дрон большой, который сбрасывает взрывчатку или зажигательные снаряды. Их мы сбивали, отстреливали FPV-дроны, уничтожали крылья (беспилотники летательного типа — прим. ТАСС)", — поясняет он.

Большие успехи добровольцев на данном направлении Борода объясняет просто. В роте почти все бойцы родом из Глушковского района, которые знают местность, каждую тропинку в лесу и в прямом смысле защищают свои дома. Но в "Барсе" много добровольцев и из других регионов, это, по его мнению, знак, что люди начинают менять свое мировоззрение. "Почему люди идут со всей России в добровольцы? Потому что просыпается, я думаю, у них понимание того, что они идут защищать соседа, человека из другого региона, защищать свою страну", — высказывает мнение Борода.

"От каждого по способностям, каждому по труду"

Сейчас добровольцы "Барс-Курск" выполняют множество задач по охране приграничья, борются с ДРГ, противодействуют украинским БПЛА и, конечно, содействуют военнослужащим группировки войск "Север", рассказывает заместитель командира бригады "Барс-Курск" по военно-политической работе с позывным Аркон. По информации замполита, сейчас в рядах добровольцев служит порядка 70% жителей региона, остальные приехали из разных уголков страны. География широкая — от Калининграда до Владивостока. "Если есть боевой опыт, то доброволец идет на самые ответственные рубежи по противодействию БПЛА, по разминированию, по службе в самых горячих, приграничных зонах. Нет у него опыта — занимает свое место в строю: будь то водитель, обеспечение или какие-то такие задачи, которые не связаны напрямую с серьезной угрозой для жизни. Но угроза есть всегда. От каждого по способностям, каждому по труду, что называется. У нас такое "микрокоммунистическое" общество образовалось", — поясняет Аркон.

© Егор Горожанкин/ ТАСС

Среди добровольцев люди разных профессий: учителя, строители, водители, энергетики и так можно продолжать до бесконечности, рассказывает замполит бригады. Немало в курском "Барсе" и военнослужащих. Причины, по которым они приходят в отряд, разные, но важно, что вне зависимости от званий и профессий бойцы стоят плечом к плечу на страже приграничья. И, конечно, на службу в бригаду записываются и люди, которые, будучи гражданскими, увидели своими глазами, от кого надо защищать мирных людей. "Один из наших добровольцев, совсем недавно у меня была с ним встреча. Сейчас он несет службу в Глушковском районе, а до этого он жил тоже в приграничье и там вместе с женой оказался под оккупацией. Их каждый день практически выводили на расстрел, каждый день измывались над ними, и люди уже отчаялись. Когда им удалось освободиться, он отправил супругу к родителям и следующим днем вступил в наши ряды", — рассказывает доброволец.

Из регионального парламента в курское приграничье

Помогают Курской области и представители власти. Роль у каждого своя, но есть и те, кто оставил свои теплые места в кабинетах, прошли обучение и надели вместо пиджака с галстуком камуфляжную одежду и бронежилет. Один из таких примеров — доброволец с позывным Мирон. Строитель по образованию и депутат на гражданке, по специальности в отряде — начальник инженерно-саперной службы.

Доброволец с позывным Мирон © Егор Горожанкин/ ТАСС

Российской армии он стал помогать с начала специальной военной операции. Мирон передавал гуманитарную помощь военнослужащим, которые тогда стояли в курском приграничье, затем не раз ездил с гуманитаркой для бойцов в Мариуполь, Донецк, Луганск. Когда беда пришла на Курскую землю, он стал заниматься эвакуацией из курского приграничья. "И я сейчас помню, 6, 7, 8 августа эвакуацией занимаемся, ездим. Ребята там погибли, знакомые <…>. Жена нервничает, семья. И я приезжаю один раз домой под утро, а они ночью не спали — супруга сидит, пьет чай. Она говорит: "Если ты мне скажешь, что уходишь на войну, я с тобой развожусь", — вспоминает Мирон и добавляет, что ему и сейчас не по себе становится, когда он вспоминает этот разговор.

К счастью, спустя некоторое время супруга передумала, продолжает Мирон. Любимая отпустила мужчину, и на следующий день он уже стоял в военкомате с заявлением на вступление в добровольческий отряд. "Я зашел в бригаду, грубо говоря, солдатом, отправили меня в один из районов приграничья выполнять свою задачу. Позже назначили командиром отделения, рассматривали на еще одно повышение, и тут мне звонят и предлагают возглавить инженерную службу. Я обрадовался, подумал, инженерное — здорово, я же строитель, знания есть, — и согласился. Упустил один момент, это была инженерно-саперная служба", — смеется Мирон.

Инженерно-саперная служба курского "Барса" создавалась с нуля — когда она появилась, то в ней состоял сам Мирон и еще один доброволец с позывным Бэн. Людей искали по всей бригаде и военкоматам, дальше — обучение, оснащение, а затем практика. Состояться добровольцам помогли российские военнослужащие из инженерных войск ВС РФ, которые сопровождали службу на протяжении всего формирования.

"Самое страшное, когда минируют детские велосипеды"

Сейчас инженерно-саперная служба бригады работает в нескольких районах приграничья. Разминируют дороги, населенные пункты, сельскохозяйственные поля — сложно везде.

Очень много неразорвавшихся снарядов, противотанковых и противопехотных мин, огромное количество мин-ловушек и самодельных взрывоопасных предметов, которые ВСУ оставили после оккупации приграничья. "Вот последний раз ребята наши ездили, находили игрушку утенка заминированного, потому что, действительно, на сегодняшний день заминировать можно все. Но самое страшное, когда минируют велосипеды детские, самокаты, там же тоже своя история есть. Некоторые мины взрываются не при первом контакте, а спустя время, в зависимости от того, когда взрыватель придет в действие, — ему несколько раз нужно пошевелиться", — поясняет Мирон.

Заминированная игрушка © Егор Горожанкин/ ТАСС

Продолжается и дистанционное минирование — практически каждый день ВСУ сбрасывают с беспилотников взрывоопасные предметы в населенные пункты, которые уже разминировали. Саперы прочесывают деревни и села приграничья по несколько раз, рассказывает начальник инженерно-саперной службы "Барс-Курск". "Они минировали кладбище. Понимаете, кладбище или [места] возле церквей, то есть там, где ходят наши люди. Потому что наших людей не остановить, даже в приграничье. Стоит отдать должное, конечно, — это хорошо, что мы почитаем умерших родственников, но я считаю, что сегодня в приграничье нельзя ездить ни картошку сажать, ни убирать, ни к родственникам. Все это успеется, но после того, как закончится разминирование", — считает Мирон.

Добровольцы-казаки на защите курского приграничья

А еще в курском "Барсе" служат представители русского казачества. Один из них — доброволец с позывным Сотник. Сам он родом из Севастополя, с 2014 по 2015 год освобождал Донбасс, потом — операции в Сирии, Ливии и Африке. Родовой казак считает, что желание защищать слабых и воевать за свою страну находится в генетическом коде россиян. Сила — в характере.

Доброволец с позывным Сотник © Егор Горожанкин/ ТАСС

После Африки — специальная военная операция. Служил Сотник в том числе и в казачьем батальоне "Скиф", освобождал Соледар, а в феврале 25-го приехал в курское приграничье. Тогда он возглавил второй батальон бригады "Барс-Курск". Говорит, что его личный состав наполовину укомплектован из казаков. "В батальон из Севастополя приехали все мои казаки. У меня на сегодняшний день, если взять всех казаков, которые соблюдают казачий образ жизни, их 45%", — с гордостью говорит Сотник.

Местные тоже активно рвутся в бой, добавляет командир батальона. Но на самые горячие направления людей тоже не отправишь, отмечает Сотник, работы полно и в тылу. К примеру, на блокпостах. "Сейчас трудно посчитать количество оружия, которое незаконно провозили люди через них. Неизвестно, куда все оно ехало. Там взрывные устройства, мины, огнестрельное оружие. Неизвестно, на чье бы благо это работало и сколько бы человек из этого погибло. Недавно за день задержали восемь человек без документов и регистрации в РФ. Понятно, что их цели будет устанавливать ФСБ. Сам смысл в том, что эти люди есть в приграничье", — добавляет комбат.

Потом мы долго общались без записи и с другими добровольцами. У каждого собственная история вступления в отряд, мотивация тоже разная. Важно, что все эти люди решили в один миг, что они нужны здесь, в опасном приграничье, защищая людей от диверсионных отрядов, мин и беспилотников ВСУ.

Егор Горожанкин