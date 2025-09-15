Кирилл Лавров никогда не читал приемной комиссии басен Крылова, потому что стал артистом без диплома о высшем образовании. В профессии он никогда не гонялся за лаврами — они находили его сами. Ни на сцене, ни на экране он никогда не выглядел ходульной личностью в образе нашего современника. В этих заметках о всенародно любимом актере, народном артисте СССР Кирилле Лаврове, которого он лично знал более трех десятилетий, вспоминает корреспондент ТАСС Олег Сердобольский

На своем юбилее горячо болел за "Зенит"

Однажды я попросил Кирилла Юрьевича нарисовать автограф в виде картинки. И он на листке бумаги изобразил здание театра БДТ и уходящую за угол очередь стоящих в кассу людей. Так, между прочим, многие годы было и на самом деле.

В тревожные 90-е, когда все неистово дорожало, он волей худрука до последнего удерживал низкие цены на билеты в театр. При всех своих регалиях Кирилл Лавров ничем не подчеркивал своей особости. Став по инициативе труппы художественным руководителем БДТ, он не въехал в кабинет Товстоногова, сделав это место мемориалом, а оборудовал скромный кабинет в бывшем подсобном помещении.

Меня по-человечески очень тронул один эпизод, происшедший в театре на его юбилейном вечере. Это событие совпало с какой-то важной игрой "Зенита", и по просьбе юбиляра в течение всего матча со сцены объявляли счет игры. А среди подарков Кириллу Юрьевичу в этот вечер был мяч с автографами всех футболистов любимой команды.

Однажды, когда "Зениту" за какое-то нарушение пришлось играть при пустых трибунах, зенитовцы инкогнито провели на стадион своего любимого болельщика. Он, кстати, и сам азартно играл в футбол и был капитаном команды БДТ, выводя ее на игру с традиционным соперником — командой газеты "Вечерний Ленинград".

Лавров, как до него и Товстоногов, с большим расположением относился к тассовцам. В нашем двухтомнике "ТАСС уполномочен рассказать", посвященном 100-летию агентства, он оставил такие строки: "…мне хочется поблагодарить наших друзей из Петербургского отделения ИТАР-ТАСС, которые уже многие годы поддерживают тесную творческую связь с нашим Большим драматическим театром. Мы ценим спокойный, выдержанный, четкий и точный информационный посыл, который всегда ощущаем от этого агентства. Я очень хочу пожелать, чтобы никогда тассовцы не ударялись в экстремизм, не кидались за жареной сенсацией и не пытались бы эту сенсацию создавать".

Поцелуй шефа

Кирилл Юрьевич неизменно был убедителен и разнообразен в воплощении так называемых отрицательных персонажей — будь то изощренно хитроумный Молчалин в "Горе от ума" или отформованный табелью о рангах Городничий в "Ревизоре". И все же во всей труппе БДТ не было актера, который так идеально соответствовал бы амплуа положительного героя, как Лавров.

Кирилл Лавров в роли Городничего (в центре) в спектакле "Ревизор" 1976 год © Максим Блохин/ ТАСС

Когда мы с ним однажды заговорили на эту тему, он меня удивил, назвав первым в череде таких ролей морского офицера Платонова в спектакле "Океан" по пьесе Александра Штейна. По словам артиста, это была его первая взрослая роль на сцене Большого драматического, потому что до 30 лет по причине своей моложавости он был вполне достоверен в ролях мальчишек.

Нельзя сказать, что роль сухаря и служаки Платонова поначалу вдохновила Лаврова. Трудно было в этой роли за что-то человеческое зацепиться. И на первых порах, когда репетировал помощник Товстоногова, были попытки чем-то этот образ "утеплить". Дальше я привожу фрагмент моего интервью с Лавровым.

"Посмотрев прогон, Георгий Александрович сказал: "Понимаете, Кира, я увидел 1021-го положительного героя. Вряд ли это интересно. Вы все время боретесь с автором, а почему бы нам не пойти за ним?.. Да, Платонов мрачен, необаятелен, даже вызывает раздражение. Таким его и играйте. Ведь поступки его останутся все равно. И, может быть, такой рисунок роли и даст совсем другой эффект". Он мне запретил в этом спектакле улыбаться, потому что считал, что у меня обаятельная улыбка, и она к этой роли не подходит. Поиск образа был мучительным. Потом вроде бы стало что-то проклевываться. И вот — премьера. Играем первый акт, и я чувствую кожей антипатию зрителей. Ну все, думаю, промахнулся Георгий Александрович. Но постепенно что-то стало меняться в температуре зала. В финале Сергей Юрский, игравший роль моего антипода Часовникова, говорит мне примерно так: "Сволочь ты, Платошка, но все равно мне хочется говорить ДА, когда такие, как ты, говорят ДА, и мне хочется говорить НЕТ, когда такие как ты, говорят НЕТ". И вдруг — аплодисменты!.. Это был памятный урок Товстоногова: как надо идти за автором, а не по стереотипу".

Из самых удивительных поступков своего шефа Лавров вспомнил такой сюжет: "Репетировали мы спектакль "Четвертый" по пьесе Симонова. Я отыграл свой эпизод и спустился в зал. А Георгий Александрович по обыкновению там в полумраке прохаживался между рядами. И, проходя мимо меня, он вдруг меня поцеловал". Вот вам и суровый Гога!

Труппу разбивали на "пятерки"

По разным поводам встречаясь с Кириллом Лавровым, я открыл для себя еще одну грань его жизнерадостной натуры. Он оказался замечательным баечником. Вот лишь одна из его историй в этом жанре из той эпохи, когда каждая поездка советского человека за рубеж строго регламентировалась.

Кирилл Лавров и Светлана Смирнова на съемках фильма "Стакан воды", 1978 год © Николай Малышев/ ТАСС

"В советские времена каждые зарубежные гастроли предварялись приглашением артистов на собеседование в райком партии. Там нас, как школяров, гоняли старые большевики из райкомовского идеологического актива. Чтобы задать нам перца, наиболее азартные из них заранее заготавливали для нас каверзные вопросы и могли, к примеру, поинтересоваться насчет экспортного портфеля Гондураса или численности населения Дагомеи. Некоторые актеры, отважные на сцене, страх как боялись таких выволочек и старались предварительно выяснить, кому из "экзаменаторов" лучше не попадаться на зубок. За границей труппу разбивали на "пятерки", назначали старшего, отвечавшего за четверых. Инструкция хождения по иностранному городу напоминала прозаическое переложение пионерской песни "По улице шагает веселое звено". Одна наша актриса, проигнорировав инструкцию, однажды решила прогуляться по Лондону с картой города и заблудилась. Очень взволнованная, она подошла к полицейскому. Он стоял, расставив ноги, убрав руки за спину, огромный и величественный, как памятник. И актриса, взглянув на него снизу вверх, пролепетала: — Ду ю спик инглиш?

Интервью в Буэнос-Айресе

А вот другая гастрольная история Лаврова о первой поездке БДТ в Аргентину.

"Принимали нас в Аргентине очень тепло. Эту температуру подогревали и многочисленные восторженные публикации в прессе. В Буэнос-Айресе одна телевизионная дама пригласила нас выступить в ее информационной программе. Нам сказали, что это очень популярная ведущая, любимица аргентинцев. И вот дают сигнал к началу трансляции. Дама принимается щебетать перед камерой. Щебечет пять, десять минут. Переводчик поясняет: "Рассказывает о вашем театре". Товстоногов закурил. Слышу, он начинает громко сопеть — верный признак, что закипает. Сидим мы перед камерой как полные идиоты. Уже и время передачи заканчивается. И вот буквально за минуту до конца ведущая с очаровательной улыбкой обращается к нашему Гоге: — Скажите, а куда вы едете после Аргентины? Это было последней каплей, переполнившей его терпение. И он, едва сдерживая гнев, буркнул: — В Сибирь. Это было самое короткое интервью Товстоногова".

Дядя Кира

В декабре 2004 года петербургские журналисты отмечали в пресс-центре комплекса "Константиновский дворец" 90-летие со дня рождения своего старшего коллеги радиожурналиста Матвея Фролова.

Кирилл Лавров с внучкой Олей, 1995 год © Юрий Белинский/ ТАСС

Очень хотелось, чтобы это событие прошло на достойном уровне. И я, как один из организаторов, пригласил на этот сбор Кирилла Юрьевича. Оказалось, что в этот день он был очень занят, к тому же ему надо было ехать с аэропорт за каким-то дефицитным лекарством, доставленным из-за границы для больного коллеги. Но он сказал, что постарается. И действительно приехал. И замечательно выступил, вспомнив о годах общения с Матвеем Львовичем. И, проникнувшись атмосферой вечера, даже остался на фуршет.

Тут в неофициальной обстановке к нему подошла моя 12-летняя дочка Ярослава: "Мама сказала мне, что вы великий артист. Это правда?". Кирилл Юрьевич улыбнулся: "Твоя мама пошутила" и протянул девочке свою тарелку со шпикачками: "Угощайся". На вопрос, как его зовут, он ответил: "Зови меня дядя Кира".

У Кирилла Юрьевича внучка Оля, ныне актриса БДТ, была ровесницей Ярославы, и поэтому, наверно, он проникся к ней таким расположением. …Спустя годы, увидев Лаврова в ролях на экране и на сцене, подросшая девочка поняла, что ее мама не шутила.

Последняя роль

Свою последнюю роль в кино Кирилл Юрьевич сыграл в фильме Александра Буравского "Нападение на Ленинград" (в прокате "Ленинград" — прим. ТАСС) — о блокадной эпопее города. Лаврову досталась скромная, но весьма выразительная по образу роль диктора Ленинградского радио. В тот момент болезнь уже прогрессировала, артист похудел и мог, кажется, без всякого грима сниматься в роли блокадника.

Кирилл Лавров во время 80-летнего юбилея на сцене БДТ, 2005 год © Юрий Белинский/ ТАСС

Маленькая роль вобрала в себя многое — и тему его родного города в пору большой беды, и образ Дома радио, откуда в мирные дни звучал всеми узнаваемый голос Лаврова, и героическую тему блокады.

Мне довелось побывать на премьере этого фильма, а спустя несколько дней я увидел Кирилла Юрьевича на концерте в Малом зале Филармонии. В антракте подошел к нему, сказал, что фильм уже был представлен зрителям. Лавров взволнованно взглянул на меня: — И как вам фильм?.. Я ему честно ответил, что мне по-особому запомнился образ диктора.

Таким было последнее наше общение. Знаменательно, что это случилось не в театре, а в Филармонии, куда он пришел послушать классику. Ну, а потом была горькая весть о его кончине, в один день со смертью Мстислава Ростроповича…

Ничего не знал о своем дружеском прозвище

Был в составе нашего Военно-Морского флота героический крейсер "Киров". Однажды я поинтересовался у Лаврова, игравшего и адмиралов, и рядовых моряков, как он относится к тому, что коллеги в своем кругу называю его "Крейсер Кира"?

Танкер "Кирилл Лавров" © Юрий Белинский/ ТАСС

Мой вопрос очень озадачил Кирилла Юрьевича. Оказывается, он вообще ничего не знал об этом. Но надо признать, что прозвище коллеги придумали ему очень метко: в реальности в состав нашего гражданского флота входит построенный в Петербурге арктический танкер "Кирилл Лавров". Он был введен в эксплуатацию 14 сентября 2010 года, к 85-летию артиста. Кирилл Юрьевич не дожил до этой даты три года. Но теперь он снова в строю как важная единица "Совкомфлота".

Олег Сердобольский