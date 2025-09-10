Так сложилось, что сельский священник Алексей Чумерин несет одновременно и духовную, и пожарную службу. Все из-за того, что когда-то дотла сгорел дом одной из прихожанок, что и сподвигло его организовать команду пожарных-добровольцев. С тех пор некоторые самые юные ее участники стали профессиональными спасателями. Сегодня отец Алексий и его дружина защищают от огня более 20 населенных пунктов, помогают искать пропавших

Предрекли духовный сан

© Наталия Николаева/ ТАСС

Более 30 лет батюшка служит в Шумерлинском районе Чувашии (ныне Шумерлинский округ), хотя родился в Батыревском. Был старшим в крестьянской семье, где воспитывались пятеро мальчишек, сейчас ему 53. В советские годы в районе действовала только одна церковь — за 10 км от дома, сюда и водили братьев с раннего детства. Хотя семья была верующей, никто и не предполагал, что первенец станет священником. А предрек церковный сан отцу Алексию его будущий духовный наставник, с которым они тогда даже не были знакомы.

"Мама мне рассказывала, что произошло это 1 августа 1992 года в Шумерле на освящении нового храма, который был тогда одним из первых, построенных в республике в советское время. Собралось очень много людей, мест не хватало. И тут с алтаря шагнул батюшка с седыми волосами и длинной белой бородой. Мама моя потеснилась, чтобы его пропустить, но неожиданно старец положил ей руку на голову и тихонько произнес: "Ты пока это никому не говори, но сын твой станет священником". Мама говорила, что в потрясенном состоянии, не чуя ног, дошла до вокзала и только там пришла в себя. Это был отец Сергий, который тогда впервые видел мою маму и еще даже не был знаком со мной", — делится батюшка.

Сам будущий священник в это время служил в армии, пройдя в автобате путь от Чехословакии до Дальнего Востока. После демобилизации вернулся к своему духовному наставнику — отцу Силуану, которого к тому времени направили в Шумерлю на строительство храма. Работал кочегаром и водителем, в том числе возил из подмосковного Софрино для чувашской епархии церковную утварь, свечи, облачения для священнослужителей.

Тогда в Чувашии начали открываться храмы, и остро встал вопрос подготовки духовных кадров. Было решено обучить по ускоренной программе группы будущих священников, в числе которых был и Алексей. После обучения, в феврале 1993 года, его рукоположили в сан диакона, а через месяц — в иереи с назначением священником в Шумерле. С 19 декабря 1997 года он служит настоятелем прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Ходары Шумерлинского округа.

Как в храме Дед Мороз ходил

Покровский храм в Ходарах, куда направили отца Алексия, — один из старинных в Чувашии. В 2026 году он отметит 220-летие. Обитель расположена на Красной площади. "Я всегда шучу, что в России три Красные площади: одна — в Москве, вторая — в Чебоксарах, третья — в Ходарах", — смеется священник.

Покровский храм находится на возвышении, это сердце села, издали привлекающее внимание золотыми куполами. Но когда в 1997 году батюшка принял в управление обитель, то первое мгновение чуть руки не опустились.

"Я сюда приехал в декабре и увидел разваливающийся храм. Не было дверей, сыпалась кирпичная кладка, вместо окон — пленка, вместо отопления — две буржуйки, в результате пока спину греешь — живот замерзает. Мне сначала аж плохо стало, особенно после Шумерли, где я служил в новом, расписном, светлом и теплом храме. А тут будто Дед Мороз ходил. В январе после освящения крещенской воды мы в бочке круглосуточно держали кипятильник, чтобы вода не замерзала и прихожане могли набрать святой воды, а не льдинки", — вспоминает отец Алексей.

Вера, усилия, терпение и молитвы дали плоды. Весной 1998 года на плачевное состояние храма, в котором вопреки всему шли богослужения, обратил внимание один из москвичей. Он вырос в Ходарах и не мог равнодушно смотреть, как рушится духовный центр родного села. При его финансовой помощи поставили пластиковые окна, батареи, котел, новые колокола, обновили иконостасы.

"На восстановление храма требовались очень большие суммы, миллионы. Я не знаю, сколько средств он вложил, потому что просил его расплачиваться напрямую с рабочими, минуя меня, чтобы потом не было пересудов", — пояснил батюшка.

Покровский храм в Ходарах © Наталия Николаева/ ТАСС

Участие в жизни обители повлияло и на жизнь самого попечителя, который помогает храму уже 20 лет, несмотря на тяжелую болезнь. "Рассказывает, что врачи удивляются, а он им отвечает, что это Господь поддерживает, что чем больше помогаешь храму — тем больше Бог продлевает жизнь. Господь в этой ситуации показывает, что Он сильнее врачей, что медицинский диагноз — не всегда приговор", — говорит отец Алексий.

Чудом он также называет историю с росписью храма. Сначала появился художник из Саранска, вдохновившийся уникальностью старинного храма. Затем один из прихожан в память о своих родителях стал оказывать финансовую помощь в росписи. Когда храм был частично расписан, а денег не было — попечитель попросил помолиться за него, чтобы получилось дополнительно заработать. Так и сложилось: деньги пришли, и за пять лет храм полностью расписали. "Это не я восстановил храм. Это Господь помог, а не я. Я — это последняя буква в алфавите", — говорит настоятель.

© Наталия Николаева/ ТАСС

В этой истории проявилась и прозорливость владыки Варнавы. На одной из стен, возле которой сегодня набирают святую воду, батюшка предложил расписать икону Крещения Господня.

"Владыка сказал: "Нет, пиши икону "Иисус и самаритянка". Расписали. И так получилось, что из расписного колодца, возле которого сидит самаритянка, в стену вмонтировали кран и из него сегодня льется настоящая вода. Икона будто оживает на глазах", — рассказывает батюшка.

Сегодня батюшка готовится к 220-летию ходарской обители: предстоит построить водостоки и покрасить храм. Требуются значительные средства, но батюшка не унывает: молится и снова надеется на чудо. Помимо церкви в Ходарах, пять лет назад отцу Алексию вверили еще и храм Воздвижения Креста в Русских Алгашах. Службу в них он чередует.

Чудеса по молитвам

С будущей супругой священник познакомился в храме в Шумерле. Почти два года молодая пара переживала, что у них нет детей. "Но вера может все. Даже то, что кажется невозможным. Очень много у меня в жизни было таких случаев", — сказал настоятель, поделившись одной из личных историй.

Это было 14 октября 1994 года. После литургии в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы в Шумерле к нему в комнату постучался тот самый отец Сергий, который когда-то предрек ему путь священника.

"Без предисловий и пояснений он сразу говорит мне, чтобы я немедленно ехал к отцу Сергию. Я так удивился: "Отец Сергий, ты же здесь стоишь". На что он покачал головой: "Не ко мне, я — грешный, а в Троице-Сергиеву лавру к Сергию Радонежскому", — вспоминает батюшка.

Только когда были куплены билеты, отец Сергий объяснил, в какие обители им с матушкой надо съездить. Помимо Троице-Сергиевой лавры они побывали в Донском Даниловском монастыре в Москве, а также поклонились в Муроме мощам Петра и Февронии.

"Помолитесь, просите батюшку Сергия Радонежского, и через молитвы он даст вам столько детей, сколько в городе Шумерле ни у кого не будет. Когда мы приехали домой, через 9 месяцев у нас родился первенец. По молитвам отца Сергия у нас на сегодняшний день 11 детей", — улыбается отец Алексей.

По его словам, силу воспитывать детей давал Господь: "Когда гости приходили, то первое, что видели в прихожей, — ряды обуви. А мы шутили, что это только уличная обувь, и если мы поставим еще выходную, то негде пройти будет".

Старшему сыну уже 30 лет, он пошел добровольцем на СВО. Говорит, что своему дедушке и его братьям, погибшим во время Великой Отечественной войны, он мирной жизнью обязан, его долг — продолжать их дело и защищать страну.

"Сын спрашивает: "Папа, если мы отвернемся от России, то кто останется защищать?" Сейчас ведь война идет в том числе за православие. И если не мой ребенок меня защищает, то получается, что это делает чей-то чужой ребенок? Конечно, мы переживаем за него, молимся. На все воля Божья", — говорит батюшка.

Его с матушкой родительский труд отмечен на высоком уровне: в 2017 году их наградили орденом "Родительская слава". У семьи много и других наград.

Пожарный батюшка

© Наталия Николаева/ ТАСС

Батюшка помогает людям не только словом, но и пожарным делом. В 2013 году под его духовным руководством в Ходарах создано подразделение добровольной пожарной охраны. Произошло это после того самого пожара, оставившего одну из прихожанок без дома. А пожары на селе случаются довольно часто — горят не только дома, но и поля, леса, техника, амбары, бани и другие постройки.

© Наталия Николаева/ ТАСС

"Мы решили, что надо действовать. Как говорят десантники: никто, кроме нас. Я обратился в пожарную часть, и нам передали списанный, уже на последнем издыхании ЗИЛ-131. Первым подключился Саша Шлифанов, в чьем гараже организовали круглосуточное пожарное депо. К нам присоединились односельчане, подключились старшеклассники. Вместе разбирали машину, заменили двигатель и непригодные детали, заново собирали, шкурили, красили. Стали проводить регулярные тренировки. Общее дело и желание помогать людям сплотило взрослых и детей", — говорит отец Алексий.

У добровольной пожарной команды (ДПК) — две действующие пожарные машины с фирменной символикой ДПК. У команды есть своя эмблема, в центре которой изображен ходарский храм. За 12 лет совершено более 200 выездов.

"Ходары находятся в центре пяти поселений из 25 деревень, поэтому мы первыми берем на себя огонь. Важна каждая минута, поэтому наша задача — сдержать до приезда пожарных натиск огня, не дать ему распространиться", — говорит священник.

© Наталия Николаева/ ТАСС

Средства на бензин, отопление гаража (иначе зимой вода в кузове замерзает) и содержание техники выделяются из добровольных взносов сельчан. Значительные средства вкладывают и сами неофициальные брандмейстеры. Также они проводят занятия с детьми о противопожарной безопасности, учат пользоваться огнетушителем.

"Правила пожарной безопасности просты: не оставлять включенными электроприборы, перед уходом проверять утюги, газовые приборы, бытовую технику. Нельзя оставлять в розетке даже телефонные зарядники, потому что они могут взорваться и привести к трагедии. Если есть возможность, то устанавливайте пожарные сигнализации. При появлении запаха дыма и огня первым делом вызывайте МЧС", — дает рекомендации батюшка.

Сегодня отец Алексий и его команда известны по всей стране: в 2024 году батюшка занял второе место на смотре-конкурсе МЧС России в номинации "Лучший добровольный пожарный", а в 2021 году лучшим в стране был Александр Шлифанов. Стены их небольшого рабочего кабинета увешаны грамотами, на полках стоят кубки и другие награды.

В самой Чувашии ходарскую ДПК регулярно признают лучшей. Некоторые мальчишки впоследствии выбрали путь профессиональных спасателей, кто-то стал правоохранителем. Сегодня они уже приезжают в Ходары со своими семьями и непременно заходят в депо, считая его вторым родным домом.

Наталия Николаева