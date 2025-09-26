"Самые элитные — именно российские": почему маралы и их панты пользуются высоким спросом

Мараловодство в Горном Алтае — не просто промысел. Снежные вершины, альпийские луга и чистейшие реки — та самая природная аптека, в которой уже почти 200 лет выращивают удивительных животных — маралов. Их молодые, наполненные кровью рога с древности считаются на Алтае эликсиром жизни, здоровья и долголетия. Расскажем, как традиции староверов, коммерция и удивительные свойства пантов столетиями поддерживали уникальную отрасль — от первых маральников до современных спа-процедур

Эликсир долголетия

Еще в древности люди заметили, что марал, ежегодно сбрасывающий и заново отращивающий рога, обладает невероятной жизненной силой и выносливостью. Охотники и знахари стали считать, что эта сила может передаться и человеку. Так и родилась главная идея: панты — природный концентрат энергии и здоровья.

"Китайцы уже в 1596 году знали о чудодейственном лекарстве, которое получается из пантов, и считали, что в пантах содержится эликсир долголетия. В то время благородный пантовый олень считался "золотым" оленем", — рассказывает руководитель Музея пантового оленеводства в Республике Алтай Сергей Огнев.

Настойка из пантов марала © Сергей Мальгавко/ ТАСС

Пронизанные кровеносными сосудами, они ежегодно вырастают заново. Именно в крови, наполняющей молодые неокостеневшие рога самцов, заключается главная ценность. С точки зрения современной науки секрет пантов в их уникальном биохимическом составе. Это целая кладовая ценных элементов: от легкоусвояемых аминокислот и пептидов (строительного материала для клеток) до коллагена, важного для здоровья суставов и молодости кожи. Но настоящей "изюминкой" считаются особые вещества — пептидные факторы роста, которые стимулируют восстановление и обновление тканей в организме человека.

​​​​​​После срезки пантов начинается древний, как само мараловодство, процесс консервации, которому китайцы когда-то научили первых поселенцев. Рога многократно окунают в чан с кипящей водой, а затем долго сушат и "вялят" в специальных жаровых и ветровых камерах. Процесс занимает несколько месяцев.

Руководитель одной из компаний по производству БАДов Валерий Репников рассказал, что на его производстве консервированные панты очищают от волосяного покрова, нарезают на тонкие пластинки, перемалывают в мелкодисперсный порошок, который затем фасуют в капсулы или смешивают с медом и алтайскими травами-эндемиками: красным корнем, золотым корнем, боровой маткой.

Научные исследования эффективности пантов — область, где, по выражению Репникова, "сколько ученых, столько и мнений": от восторгов до полного отрицания пользы. Есть и конкретные работы. "Одна из наших пищевых добавок исследовалась в Томском научно-исследовательском институте. Тогда два врача защитили кандидатские работы по эффективности использования данного препарата", — утверждает предприниматель.

Зарождение мараловодства в Республике Алтай

Маралы — крупнейший подвид благородного оленя, прочно освоивший горные системы Алтая и Южной Сибири, так что даже жизненный цикл оленей тесно связан с сезонными ритмами гор. Летом маралы поднимаются высоко на горные луга, а зимой спускаются в малоснежные долины, где легче добывать корм. В среднем маралы живут 20–25 лет, хотя в дикой природе этот срок бывает меньше.

Маралы в крестьянско-фермерском хозяйстве "Удача", Алтай © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

История мараловодства в Республике Алтай восходит к концу XVIII века и неразрывно связана с алтайскими староверами-кержаками, которые начали этот промысел в Уймонской долине. Панты тогда очень ценились в китайской медицине. Старообрядцы, для которых марал всегда оставался "неприрученным зверем", а не скотом, благодаря присущей им деловой жилке сумели превратить его разведение в успешное семейное дело.

"Авдей Парфенович Шарыпов в 1835 году начал одомашнивать маралов. В этом году как раз исполняется 190 лет этому событию. И он первый загородил промышленный маральник и начал разводить диких маралов, которые обитали в округе. Пополнял свой питомник сначала маленькими маралятами — их легче было приручать и откармливать", — рассказывает Сергей Огнев.

Панты, ценившиеся на вес золота, отправляли через монгольские степи в Китай. Путь был трудный, рискованный и занимал месяцы. Но успех одного фермера вдохновил соседей, и к концу XIX века мараловодческие хозяйства уже частично обеспечивали экономический рост Сибири.

"Есть архивные документы нашего Усть-Коксинского района. Можно было в Китай продать пару пантов хороших, законсервированных, за 150 рублей. А это очень большие деньги в то время, вторая половина XIX века. Лошадь рабочая стоила пять рублей, а корова стоила три рубля. <…> Поэтому стабильный рынок сбыта, хорошие цены, хорошая торговля возникла на основе пантов. Сначала это меновая торговля была, наши старообрядцы просто меняли панты на нужные вещи или нужные товары. А потом это просто уже стало продаваться за серебро во Внутреннем Китае", — добавил Огнев.

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

XX век стал для мараловодства периодом тяжелых испытаний. Гражданская смута, раскулачивание и репрессии 20–40-х годов практически уничтожили частные хозяйства. Спасаясь от коллективизации, староверы эмигрировали, увозя с собой знания о разведении оленей.

Новая жизнь отрасли началась в послевоенное время в формате государственных экспортных хозяйств, а после распада СССР они, как ни странно, и вовсе получили новый и мощный импульс к развитию, так как фермерам открылся прямой доступ на международные рынки, где был высокий спрос на панты.

В XXI веке мараловодство трансформировалось в комплексные предприятия, где традиционное разведение оленей успешно сочетается с глубокой переработкой продукции и развитием оздоровительного туризма.

Развитие отрасли в современном мире

"В сельском хозяйстве нет выходных. Каждый день — рабочий. И очень трудно, просто практически невозможно выкроить личное время. А сейчас еще более сложно, потому что панты в цене упали и последние три года мы буквально выживаем. Страшно становится вообще за такую уникальнейшую отрасль — мараловодство. Я не люблю жаловаться, всегда идем вперед, но сейчас действительно очень сложно", — рассказала глава одного из фермерских хозяйств Марина Ергамина.

Маралы в крестьянско-фермерском хозяйстве "Удача", Алтай © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

В алтайском мараловодстве в последние годы и правда наметился кризис. Отрасль, зависящая от экспорта, столкнулась с резким обрушением цен: если в 2022 году килограмм консервированных пантов корейские партнеры покупали в среднем за 35–40 тыс. рублей, то к 2024 году цена упала до 12–17 тыс. рублей. При этом себестоимость производства осталась на уровне 20–25 тыс. рублей, что сделало бизнес убыточным.

Причины были системными. С одной стороны, на мировом рынке сложилось тотальное доминирование Новой Зеландии, которая производит больше 1000 т сырых пантов в год против российских 50–57 т. С другой — Россия десятилетиями была вынуждена полагаться на почти единственный канал сбыта — Южную Корею, которая, будучи монопольным покупателем, диктовала закупочные цены. Исторический же потребитель пантовой продукции — Китай — закрыл свой рынок для российских поставок.

"У Южной Кореи причин много. В том числе и русофобия, и политика государства. И самое главное — у них есть запас большой, урожай 2023–2024 годов на складах в Сеуле лежит, это порядка 23–27 т. Срок хранения пантов — пять лет. Новая Зеландия в прошлом году поставила на рынок 1,2 тыс. т, при том что себестоимость производства новозеландских пантов в десятки раз меньше. Зато качество этих пантов всегда считалось более низким, самые элитные панты — именно российские", — рассказал Валерий Репников.

Однако в сентябре 2025 года произошло долгожданное событие, способное кардинально изменить ситуацию: Китай и Россия подписали протокол между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением Китая, открывающий для российских, и в первую очередь алтайских, мараловодов возможность экспорта сушеных пантов напрямую в Китай. Предстоит только согласовать ветеринарные сертификаты.

Власти региона также поддерживают отрасль: с 2026 года господдержка будет увеличена с 30 млн до 60 млн рублей.

Как срезают панты

"С октября начинается разбивка, то есть мы сгоняем их, ставим по половым и возрастным группам, в разные парки. Это делается для того, чтобы, например, сильное животное не отгоняло от корма более слабого или более молодого. В парках мы ставим животное на полный рационный корм — сено, концентраты, сочный корм ежедневно. Для каждой группы рацион рассчитывается отдельно, чтобы марал был сильным", — рассказала Марина Ергамина.

Разбивка стада маралов для среза пантов © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Весной, после того как марал сбросит старые рога, на их месте начинают набухать новые почки. И тогда начинается удивительный процесс: всего за несколько месяцев вырастают новые, полные жизни панты. Скорость роста достигает 2 см в день. Они мягкие, покрыты бархатистой кожей с короткой шерстью. Срезка пантов происходит весной и ранним летом — в период их максимального развития и до начала окостенения. Обычно в конце мая — начале июня.

"Мы загоняем марала в специальный отдельный станок; затем он фиксируется, устанавливаются растяжки на рога, и панты срезаются. Раньше срезали ручной пилой — это было очень трудно, и к концу дня просто не было рук. Сейчас мы работаем электропилой, это намного быстрее, и марал не испытывает такого большого стресса. Когда срезаем — обеззараживаем оставшиеся "пеньки" и смазываем их квасцами жжеными", — рассказала Ергамина.

Процесс срезки пантов у марала © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Сама процедура срезки отлажена до мелочей и занимает считаные минуты. Но подготовка к ней — целая наука. Все начинается ранним утром, когда маралы наиболее спокойны, и только если позволяют погодные условия. В жару работать категорически нельзя.

"Это очень сложно, — объясняет Марина Ергамина. — В жару кровь загустевает, животное может не идти в станок, а начать биться в загоне и разбить свои рога".

При этом фермер отмечает: для маралов эта процедура болезненна и травматична: "И когда говорят: "Ой, да это не больно". Нет, больно. Это единый организм. А чтобы обезболить, не придумали еще препарата".

За этим практическим объяснением скрывается огромная ответственность. Для хозяйства панты — это урожай, который собирают раз в году. "Мы живем на то, что заработали за этот один раз, — продолжает Ергамина. — На эти средства мы тянем весь год: и корма, и запчасти, и зарплаты. Поэтому надо очень трепетно относиться к каждому животному, чтобы сохранить ценный пант, да и самому животному нанести наименьший урон".

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Игнорирование этих правил может привести к трагическим последствиям: например, жара во время срезки может вызвать дополнительный стресс, и животное может погибнуть. Такой случай, к сожалению, был. Поэтому каждый сезон срезки — время не только тяжелой работы, но и огромного напряжения, где благополучие каждого марала напрямую связано с выживанием самого хозяйства.

Связь мараловодства и оздоровительного туризма

Пока ученые спорят, туристы голосуют рублем. Год от года растет интерес к "пантовым ваннам". Как объясняет руководитель одного из алтайских турагентств Айсулу Шатинова, люди едут сюда за восполнением сил. "В настоящее время люди в поисках натуральных средств для восстановления здоровья, благодаря которым гармонизируются природные ритмы в человеке", — сообщила она.

Пантовая ванна — не просто вода с заваренными рогами. Это концентрированный отвар, в который, в зависимости от технологии, идет и кровь марала, добытая при плановом забое. "Кто-то использует порошок сухой крови, а кто-то заказывает свежую кровь марала и варит на высокотехнологичном оборудовании, очищая ее. Соответственно, полезных веществ там будет больше", — поясняет Шатинова.

Цена за процедуру варьируется от 2,5 тыс. до 15 тыс. рублей, в зависимости от уровня сервиса, сопровождения врача и используемого сырья. Но это не безобидная спа-процедура.

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

"Любая необследованная опухоль может резко пойти в рост. Это чревато обострением", — предупреждает Айсулу Шатинова. Не рекомендуется принимать ванны и после употребления алкоголя. "Кровь начинает циркулировать быстрее, может начаться учащение сердцебиения, сон может сбиться", — добавляет она.

В республике сейчас формируется реестр методов и средств алтайской традиционной медицины, в который войдет и пантолечение. Цель — создать систему, где турист будет проходить предварительный медосмотр, а процедуры будут проводиться только под контролем специалистов. "Мы формируем алтайскую традиционную медицину, и пантооздоровление является одним из важных направлений", — сообщила Шатинова.

Алтайское мараловодство, пройдя через кризисы, доказало свою жизнеспособность и способность дарить людям энергию и легендарный "эликсир долголетия".

Антонина Каршина