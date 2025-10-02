Статья

На стыке трех регионов: как пес водит экскурсии по заброшенной ГЭС и охраняет сон туристов

Вепсский лес — заповедный край на стыке Ленинградской и Вологодской областей и южных районов Карелии, где древние болота и тайга хранят культуру вепсов. По одной из троп путников здесь водит удивительный гид — пес Зевс. Он может показать не только заброшенную деревенскую ГЭС и уникальные красоты природного парка, но и, если повезет, следы лешего. Мы побывали в южной части леса и рассказываем, что же ждет путешественников на маршруте по природному парку

Маршрут из Петербурга

Путь в центральную часть природного парка "Вепсский лес" для большинства туристов из Петербурга пролегает через Тихвин и старинные села Шугозеро и Пашозеро в Тихвинском районе.

Переночевав на берегу Пашозера, отправляемся по грунтовой дороге до первой деревни Вепсского леса — Лукино. Ночевка понадобится туристам без автомобиля — путь из Тихвина занимает практически целый день из-за нерегулярного курсирования местных автобусов.

В Пашозере кристально чистая вода, где даже водится форель. Летом тут можно купаться. Еще на стоянке местные жители рассказали нам о необычном экскурсоводе, который живет в соседней деревне, — собаке по имени Зевс. И мы направились посмотреть на местного гида.

Работа за колбасу

Вепсский лес встречает туристов неприметным в массиве деревянным указателем. Сразу после него по дороге начинается деревня. Прямо у указателя из большого двора, огороженного низким плетнем, навстречу путникам выбегает большая лайка.

Это и есть четвероногий экскурсовод, который буквально показывает все местные достопримечательности. Не бесплатно, конечно. Пришлось вознаградить его за старание колбасой и макаронами с тушенкой — все это он тут же съел. У собаки есть хозяева, но пса они не контролируют, так что он бегает там, где считает нужным.

Дело свое Зевс знает хорошо: не просто сопровождал нас, а задавал направление, иногда не совсем культурно подталкивая в нужную ему сторону.

Первой точкой на маршруте стал двор коренного местного жителя русской деревни, которых в тех краях остались единицы.

"Раньше наша деревня была аж на 100 домов. Но сначала закрылась ГЭС, потом колхоз, работы стало мало, и все начали разъезжаться. Я и сам долгое время проработал в Петербурге водителем, но на старости решил вернуться: места тут все-таки заповедные. И лосось водится, и форель, и медведи", — говорит встретившийся нам местный житель Александр.

С тех пор, как это место стало заповедником, а люди разъехались, в чаще развелось очень много диких животных. Поэтому, по совету Александра, далеко в лес было решено не идти — перспектива встретить стаю волков или медведя, набирающего вес к зимний спячке, не прельщала.

Кто такие вепсы?

Здешний коренной народ, вепсов, сегодня на территории природного парка "Вепсский лес" можно встретить только в Харагеничах и в Корбиничах (25 км от Пашозера).

"Местного коренного населения, которое бы родилось в вепсских деревнях и до сих пор там не выезжая проживало, единицы. Даже пожилое население — это в основном люди, которые уехали в молодости работать в города и, выйдя на пенсию, вернулись в свои деревенские дома. Большинство уезжают на зиму, потому что дороги не чистят", — говорит заведующая отделом этнографии Северо-Запада России и Прибалтики Российского этнографического музея, кандидат исторических наук Людмила Королькова.

Не осталось и памятников деревянного вепсского зодчества. Но в туристических деревнях, которые расположены на окраинах леса, можно увидеть реконструированные стилизованные избы коренного народа.

Предки вепсов населяли эти земли еще до прихода новгородцев. В разное время этот народ соседи называли по-разному: чудь, чухари или кайваны. Официально до 1926 года использовалось название "чудь", тогда как современный этноним "вепсы" закрепился позднее. В созвучие с названием местного населения и был назван природный парк.

Хозяин Вепсского леса

В диалоге Александр упомянул, что однажды видел в лесу и лешего. Это не просто суеверие, а отголосок глубоких верований, которые когда-то определяли жизнь в этих краях.

Для вепсов лес был не просто источником ресурсов, а живым существом, чьим прямым воплощением считался леший ("мецижанд"). Этот могущественный дух, старший над всеми лесными обитателями, занимал одно из центральных мест в верованиях. Он считался лесным хозяином, поэтому охотники и пастухи стремились заручиться его поддержкой. Перед тем как войти в лес, просили разрешения у хозяина, приносили дары. В ответ леший мог покровительствовать удачной охоте, но жестоко наказывал тех, кто игнорировал его власть.

"Во время первого посещения леса (начало сбора ягод и грибов) обязательно приносили "жертву" лесному хозяину в виде ягод и грибов. Их оставляли на пне, у придорожного креста или на перекрестке дорог. Если не задобришь лесовика, то домой придешь с пустой корзиной; а возможно, и на невидимую дорогу лешего попадешь — заблудишься. Часто леший "водил" человека в наказание за неправильное поведение в лесу. В этом случае избавиться от лесного духа можно было при помощи молитвы либо посредством выворачивания одежды наизнанку. А если лесовик просто так решил подшутить над человеком — то и при помощи матерной брани", — говорит о местных приметах Королькова.

Других лесных обитателей, вроде летучего змия, о котором так много говорят в связи с вепсской культурой, там никогда не было. По словам Корольковой, это обыкновенный миф, появившийся не так давно. Поэтому при походе в лес не забываем задобрить лесовика.

Заброшенная ГЭС

Тем временем Зевс хватает за рукав и ведет на следующую точку туристического маршрута по деревне Лукино — на заброшенную ГЭС и водопад.

В окрестностях деревни бьют 12 мощных родников, которые местные жители называют "Кипуны". Их появление связано с уникальным геологическим строением: дождевая и талая вода просачивается сквозь верхние слои почвы вглубь, в толщу древних известняков, где образует подземные запасы. Эта вода движется по наклонному плато и с силой вырывается на поверхность у обрыва, образуя ручей Угойя ("холодная"). Уникальность этих источников заключается в их необычно высокой производительности — большом количестве чистой воды, которая поступает из-под земли каждую секунду, что является редким явлением для Северо-Запада России.

Вода действительно ледяная — около 2−3 градусов. Но мохнатому проводнику все нипочем — Зевс с удовольствием забирается в воду и очень рад, если ему составляют компанию. Так что туристам пригодятся резиновые сапоги.

До своего официального закрытия в 1973 году Лукинская ГЭС обеспечивала электроэнергией практически весь Капшинский край. После демонтажа оборудования ГЭС остался подводящий трубопровод с дисковым затвором или дросселем: разбирать его было проблематично. Сохранились и другие фрагменты ГЭС — фундамент здания и деревянная плотина.

И снова о Зевсе

Немного обсушив ноги и лапы, направляемся мимо "дома-пряника" второй половины XIX века на Камовый холм, где открывается потрясающий вид на долину реки Урья. Здесь было решено остановиться на ночевку.

Несмотря на то что Зевс мог отдыхать в оборудованной специально для него комфортабельной будке, практически всю ночь он провел у входа в палатку. Поэтому опасаться с таким охранником нечего.

На следующий день мы выведали у хозяев пса, что для него быть провожатым — привычное дело. Туристы в деревню заходят часто, поэтому либо они научили собаку ходить по проделанному нами днем ранее маршруту, либо он сам выбрал такой путь. Где еще найдешь такого экскурсовода?

Альтернативные маршруты

Из Лукино можно продолжить путешествие в деревни Сярьгозеро и Шиголу по разбитой дороге. От Шиголы в современный Бокситогорский район ведет полузаросшая тропа. Туда не ходит общественный транспорт, да и пешком можно будет идти только по дороге летом в сухую погоду. В другое время года, как нам рассказали местные жители, стоит найти гида на болотоходе.

Вепсский лес — обширная территория, где сохранились островки старого леса. Природа этого края богата родниками и памятниками природы. В лесу можно встретить типичные для южной тайги виды животных — бурого медведя, волка, рысь, лося, росомаху, бобров, норку, лисиц и зайцев.

Попасть в природный парк можно с нескольких направлений, каждое из которых открывает свои уникальные возможности.

К южным, капшинским и оятским вепсам можно попасть через город Тихвин, про который мы и рассказали. Маршруты для личного транспорта: Тихвин — Пашозеро — Корбеничи; Тихвин — Шугозеро — Алеховщина — Вонозеро.

Альтернативой служит путь в район расселения южных вепсов через Бокситогорск, который удобен для посещения южной части леса, Пикалево — Ефимовский — Радогоща — Сидорово. Здесь можно увидеть карстовое озеро и исток р. Лидь.

От Лодейного Поля можно доехать до вепсских деревень, расположенных в Приоятье, — Надпорожье, Вонозеро. А из Подпорожья — до куста вепсских деревень в верховьях реки Ояти: Немжа, Озера, Мягозеро, Шондовичи, Ладва.

Со стороны Вологодской области главные "ворота" — город Бабаево, открывающий доступ к вепсским деревням в районе Пяжозера и на р. Ножеме. Для этнографического погружения идеален заезд с карельской стороны, через село Шелтозеро, где располагается известный Вепсский этнографический музей. Тем, чья цель — уединение и суровая природа малоисследованных уголков, подойдет направление от карельской Питкяранты.

Выбор точки входа зависит от ваших интересов: Шелтозеро или группа вологодских вепсов — для знакомства с культурой, Подпорожье и Питкяранта — для приключений в тайге. Но, если вы хотите получить самый необычный и душевный опыт, стоит начать с маршрута через Тихвин и Лукино, где вас может ждать встреча с незабываемым гидом на четырех лапах.

