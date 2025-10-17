Статья

Путь меди. Как люди эпохи бронзы спустились под землю ради металла

Гладь оренбургской степи в этом месте прерывает множество холмиков и углублений. Эти ямы да пригорки не естественного происхождения — это шахты для добычи медной руды и отвалы переработанной породы, некоторые насчитывают 4−3 тысячелетия до нашей эры. Древние люди не имели письменности, но оставили память о своем промысле. Ученые и специалисты инициировали проект "Каргалы. Путь меди", чтобы изучить прошлое и настоящее Каргалинских рудников, их природное и ландшафтное разнообразие

Печь готова к эксперименту. В прототипе кузнечных мехов вместо древних инструментов, сделанных из материалов органического происхождения, задействованы металлические и пластиковые трубки

Четверть всей российской меди

Путь до Каргалинских рудников — около 90 км от Оренбурга — занял больше двух часов, так как почти весь он проходит по грунтовым или старым, с разбитым асфальтом, дорогам между небольшими селами. После Комиссарово едем еще пару километров, углубляясь в степь, приближаясь к полевому стану участников проекта.

Отсюда уже видны горные отвалы прошлого: можно прогуляться по ним пешком или, пересев на более проходимый транспорт, отправиться на поиски самых глубоких шахт и штолен. Изучать этот опыт прошлых столетий и рассказать об этой странице истории родного края решили представители Оренбургского регионального отделения Русского географического общества (РГО), специалисты Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея, ученые Института степи УрО РАН.

Каргалинские медные рудники в прошлом были крупнейшим горно-металлургическим центром Евразии. Разработки меди начались здесь еще в бронзовом веке, то есть 4−2 тыс. лет до н. э. В Новое время — XVIII−XIX веке — из местной руды выплавляли около четверти меди всей Российской Империи.

Интерес к местным ископаемым проявляют и современные металлурги, но возможный здесь способ добычи и переработки (методом выщелачивания на основе отработанного электролита, то есть серной кислоты с накопленным мышьяком), грозил бы экологической катастрофой на обширной территории в окрестностях Оренбурга. Отчасти поэтому, а также с учетом уникальности объекта и его международного значения, ученые добились в 1990-х годах присвоения Каргалинским рудникам статуса памятника федерального значения.

После завершения работы печи медь еще 1–2 часа остается в жидком состоянии

"Повторно Каргалинские рудники открыли первые русские переселенцы в середине XVIII века, тогда же начались первые масштабные разведочные работы. Горняки нового времени шли по разработкам более раннего времени: здесь везде находились шахты, штольни, карьеры эпохи бронзы. Добытый металл служил сырьем для изготовления медных и бронзовых орудий", — уточняет научный консультант проекта, член РГО, археолог, кандидат исторических наук Сергей Богданов, занимающийся изучением Каргалов.

Общая площадь рудников от 500 до 700 квадратных километров. На этом пространстве около 35 тыс. выработок как бронзового века, так и Нового времени, включая карьеры, шахты, штольни. Во многом, признают ученые, рудники до сих пор мало изучены.

В руках у Сергея Вячеславовича — зеленоватые снаружи и темные, почти черные внутри камешки с медным красновато-коричневым отливом. Это минерал халькозин, та самая руда, из которой можно получить медь. Найти ее можно на поверхности земли, в горных отвалах прошлых лет, в заброшенных шахтах. Целый мешок таких "камней" собрала группа проекта с участием волонтеров во время одного из выездов на рудники в сентябре 2025 года. Эти рудные материалы и стали шихтой (смесью материалов, загруженных в плавильную печь для получения металла определенного состава) в экспериментах по реконструкции металлопроизводства древних людей.

Руду измельчают до состояния зеленовато-серого порошка — готовой к выплавке шихты (смеси материалов для загрузки в плавильную печь для получения металла определенного состава)

Интересуюсь, как глубоко под землю приходилось спускаться первым горнорабочим Каргалов. "В разных частях рудного поля добыча шла на разной глубине. В древности, конечно, использовали то, что находилось близко к поверхности, а шахты и штольни нового времени очень глубокие — до 30−40 метров. В бронзовом веке самые глубокие не превышали 9−10 метров", — уточняет ученый.

Несколько килограммов халькозина — далеко не единственная находка первых экспедиций проекта "Каргалы. Путь меди". Сергей Богданов с гордостью демонстрирует замечательный, по его словам, лепешкообразный слиток меди весом около 3 кг, восстановленный, по всей вероятности, еще в середине второго тысячелетия до нашей эры. Такую черновую медь находят при раскопках древних поселений. Ее после рафинирования (очистки чернового металла от примесей для получения более чистой меди) использовали для изготовления оружия, орудий труда, украшений. Часть в дальнейшем шла на продажу.

Богданов уточняет, что добытый здесь металл использовало в бронзовом веке население Поволжья и Урала. Среди находок участников проекта есть хорошо сохранившийся серп того времени.

Воссоздать эпоху

"Современный музей должен быть именно экспериментальным, — считает директор оренбургского губернаторского Александр Ушаков. — Наши сотрудники не только в кабинетах находятся, но и в степи занимаются наукой. Такая наша, знаете, давняя мечта. И это очень важный момент, чтобы сделать музей современным и доступным, заинтересовать молодежь".

Находки, которые в будущем станут экспонатами музея, участники проекта демонстрируют непосредственно на рудниках. На их лицах, обветренных и загорелых, радость и гордость за результат — эксперимент по выплавке слитка меди по технологии бронзового века, к которому так тщательно готовились Сергей Богданов и другие археологи.

За неделю жизни в степи они выстроили из природных материалов медеплавильную печь и произвели механическое обогащение руды — измельчили найденные минералы сначала горными молотками, а потом в ступке до состояния зеленовато-серого порошка — шихты, готовой к выплавке.

Плавка меди длилась около часа

Песчаник для строительства печи исследователи собрали в степи, как это делали и люди бронзового века. Камень чуть рыхлый, его нужно подогнать по размеру и местами обтесать. Строительство конструкции начали в земляном углублении, ряд за рядом выкладывая стенки будущей медеплавильной "бочки" — печи отражательного типа. В промоине у реки Усолка раздобыли глину, замесили раствор с добавлением растительности и густо обмазали печь снаружи и изнутри — "футеровали", чтобы избежать потери тепла, а в процессе выплавки и самого металла.

Единственным отступлением от "рецептуры" древней выплавки стал отказ использовать инструменты, сделанные из органических материалов (в древности горнорабочие применяли для нагнетания и подачи воздуха в печь шкуру и кости животных). Сейчас в прототипе кузнечных мехов использовали металлические и пластиковые трубки.

"Здесь, на Каргалах, мы создали аутентичную медеплавильную печь, которая полностью или частично станет экспонатом экспозиции, которую мы готовим по результатам реализации проекта", — объясняет исполнительный директор Оренбургского отделения РГО Дмитрий Грудинин.

Ранее никому не удавалось воспроизвести способ выплавки меди лепешкообразными слитками и определить доподлинно, каким образом восстанавливали медь из каргалинской руды. Не сохранилось и целых экземпляров древних печей. Теперь этот пробел устранен.

Погрузиться в историю

Эксперимент состоялся в погожий октябрьский день. Медь плавили около часа — как и в бронзовом веке, на древесном угле. После завершения работы печи, температуру которой удалось поддерживать примерно на уровне 1200 градусов, медь еще какое-то время остается в жидком состоянии, для полного остывания слитка нужно 2−3 часа. А значит, есть время прогуляться по окрестностям.

"Парные шахты делались для того, чтобы было удобно опускать пустые ведра и с другой стороны поднимать ведра с рудой, и для вентиляции, — показывает Дмитрий на два круглых углубления в земле. — На глубине 9 метров шахты соединялись между собой проходом. Далее от шахт под землей по выработке шли разветвления, а к ним с поверхности пробивались новые шахты, чтобы обеспечить горняков светом и воздухом".

Прогулка по степи в этих местах может быть опасной: мы прошли мимо нескольких свежих воронок — грунт просел над старыми выработками. Такие провалы образуются постоянно, могут быть очень глубокими — в десятки метров. В наиболее глубоких провалах даже летом лежат снег и лед, рассказывают исследователи.

Провалы грунта над старинными шахтами образуются постоянно

Среди подернутых оксидами меди песчаников — зеленоватых камней, которых множество под ногами, можно встретить фрагменты окаменелых деревьев конца Пермского периода (их возраст около 250−260 млн лет). В шахтах находили экземпляры до шести метров в длину и более метра в обхвате.

Выражение про деревья, которые раньше "были большими", здесь очень к месту, при этом ученым удалось развенчать миф, что люди эпохи бронзы ради работы печей вырубали тут много деревьев. Эксперимент с плавкой показал, что для получения слитка меди, сопоставимого с находками бронзового века, достаточно несколько килограммов древесного угля.

Каргалинские рудники привлекают не только исследователей, но и туристов, но широкодоступными вряд ли станут: песчаник — неустойчивая горная порода, экскурсии здесь могут быть опасны для жизни или здоровья.

Музей будущего

Одна из стратегических задач проекта, как отмечает директор музея Александр Ушаков, — обновление всего музея, наполнение экспозиции новыми смыслами, поиск новых тем. А Крагалинские рудники достойны звания одного из брендов Оренбургской области, считают в учреждении культуры.

"В рамках проекта планируется систематизация и упорядочивание уже имеющихся экспонатов, посвященных теме Каргалинских рудников. В фондохранилище уже есть около тысячи предметов по этой тематике. В процессе экспериментов появится еще серия предметов, а коллеги во время экспедиции собрали еще порядка 100 экспонатов. Таким образом, в целом будет сосредоточено достаточно солидное собрание, которое будет представлено в новом виде", — считает он.

При этом инициаторы проекта заявляют, что "Каргалы. Путь меди" — это первая в стране попытка организовать выставку, наглядно иллюстрирующую мировой масштаб и комплексность достояния Каргалинских рудников, научного объекта археологов, историков, палеонтологов, географов.

