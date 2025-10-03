Статья

Шанти поймали: в поисках диковинной птицы участвовал весь Петербург

Специалисты, волонтеры и обычные жители Санкт-Петербурга четыре дня пытались поймать Шанти — самку большого индийского калао. Тропическая птица улетела из Ленинградского зоопарка 30 сентября во время перевода питомцев из летних вольеров в зимние. У Шанти экзотический вид: большой желтый клюв, черно-белое оперение, метровое туловище, размах крыльев — 150 см. Калао родилась и выросла в зоопарке, поэтому не приспособлена к самостоятельной жизни в природе, тем более в холодном климате

Шанти © Ленинградский зоопарк

Попытки поймать

За перемещениями Шанти ежедневно с раннего утра следили от 5 до 15 сотрудников Ленинградского зоопарка и волонтеров. Еще в поиске птицы очень помогают звонки от неравнодушных горожан, отмечают в пресс-службе зоосада.

1 октября удалось поймать удачный момент: она села на дерево, активность была ниже, чем обычно. Было решено сделать выстрел из специального ружья, заряженного седативным препаратом. Ветеринарный врач выстрелил, но не попал в цель, так как мешали сильный боковой ветер, ветви и расстояние в 40 м.

Тогда специалисты попытались дать снотворные препараты с кормом, добавили их в виноград. Птица слетела с дерева и съела весь предложенный корм. После ужина Шанти расположилась на ветке на 5-метровой высоте. Стрелять с такого расстояния было нельзя — это опасно для жизни животного. Сотрудники стали ждать, когда подействует снотворное. Однако проходящие мимо люди вспугнули уже сонную птицу. Следом поднялась стая ворон, и калао улетела в сторону Васильевского острова через Малую Неву.

На следующий день беглянку заметили летящей в направлении Смоленского кладбища, поэтому поиски начали оттуда. Сотрудники разных отделов зоопарка, даже те, у кого был выходной, собрались вместе, разделили кладбище на квадраты и стали обходить территорию, обследуя все деревья.

Калао Шанти © Ленинградский зоопарк/ ТАСС

Любовь к кладбищам

"Позже мы получили сообщение, что птицу видели на кладбище "Остров Декабристов". Часть сотрудников осталась на Смоленском кладбище наблюдать, не вернется ли птица туда, часть переместилась на другой берег реки Смоленки. Также к нам присоединились волонтеры, которые существенно помогали нам с осмотром территории. Интерес калао к кладбищам легко объясним — там большой массив деревьев, относительно мало людей и достаточно тихо. Однако там все равно оказалось не так спокойно, как, наверное, хотелось бы Шанти, — к ней устремились вороны, гоняя ее с дерева на дерево и с ветки на ветку", — рассказали в пресс-службе.

К сожалению, вороны все-таки спугнули Шанти с дерева, и она переместилась в густые древесные заросли Лютеранского кладбища. Сотрудники и волонтеры осторожно следовали за ней по пятам, постоянно предлагали ей разные лакомства, стараясь приманить калао с деревьев на землю. Шанти не спускалась, отказывалась есть, не реагировала даже на любимых мучных червей, отмечают сотрудники зоопарка. Вскоре тропическую птицу снова спугнули вороны, и она устремилась за пределы кладбища.

"Тут мы хотим сказать отдельное спасибо каждому, кто принимал участие в поисках, — все мгновенно разбились на группы, благодаря чему удалось оперативно осмотреть близлежащие скверы и парки. В результате слаженной работы птицу быстро обнаружили на дереве в одном из дворов Васильевского острова", — сказали в зоопарке.

Любимые лакомства Шанти разложили на земле в поле зрения птицы, включали крики калао. Шанти была очень осторожна: лишь убедившись, что рядом с миской нет никого, спустилась перекусить. Она съела несколько фруктов и немного мясного корма, после чего вновь поднялась на дерево. Специалисты предполагали, что птица поступит именно так, поэтому кусочки еды были наполнены седативным средством. В течение полутора часов ветеринары и сотрудники отдела "Орнитология" ждали, когда седативный препарат начнет действовать. К сожалению, Шанти снова вспугнули, и она улетела.

"Мы понимаем беспокойство всех горожан за судьбу птицы. Но убедительно просим вас, если вы заметите Шанти, ни в коем случае не приближаться к птице или месту поиска. Не пытайтесь подойти ближе, чтобы сделать эффектный кадр. Если вы увидите Шанти — просто сразу сообщите нам адрес по телефону: +7−921−188−40−07", — предупреждали в зоопарке.

В Ленинградском зоопарке всего два калао, самки Шанти и Кора. Шанти поступила в зоопарк в 2020 году, предположительно, обеим около 9−10 лет. Вторая калао благополучно переведена в зимний вольер.

Калао Кора в Ленинградском зоопарке © Ленинградский зоопарк/ ТАСС

"Сколько птиц в других зоопарках, сказать сложно, у нас нет такой статистики. Но в зарубежных зоопарках она встречается достаточно часто. В природе этот вид — в Международной красной книге со статусом "низкая угроза" (это означает, что вид широко распространен и не нуждается в особой защите — прим. ТАСС), — отметили в пресс-службе.

Обычно калао живут парами или небольшими группами до шести особей. Их продолжительность жизни в природе — около 25 лет, в неволе — порядка 50. В природе эти птицы питаются плодами и ягодами, могут поедать беспозвоночных и мелких позвоночных животных, а также яйца птиц. В зоопарке калао кормят фруктами, насекомыми, мышами. Любимое лакомство Шанти — виноград.

Возвращение Шанти в Ленинградский зоопарк © Ленинградский зоопарк/ ТАСС

P.S. Пока мы готовили текст к публикации, от дирекции Ленинградского зоопарка поступила информация, что птицу поймали. Птица уже в вольере, чувствует себя хорошо, острых признаков стресса нет.

Ольга Костромина