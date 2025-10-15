Статья

Камень отстранения: чем разозлил губернатора Федорищева глава района

В Самарской области, вероятно, сменится глава Кинельского района Юрий Жидков — его отставку анонсировал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Последний оскорбился равнодушием местного чиновника к историческому прошлому — Жидков назвал "просто камнем" место под обелиск участникам Великой Отечественной войны с неухоженной мемориальной табличкой. Позже Федорищев признался, что камень — лишь одна из претензий к Жидкову

Хронология конфликта

Конфликт вышел за пределы рядовых своей экспрессией: самарский губернатор буквально выругался на Жидкова, кадры перепалки оказались в открытом доступе. Федорищев извинился за форму высказывания, но по существу подтвердил свои претензии.

14 октября Вячеслав Федорищев посетил Кинельский район, где раскритиковал состояние дома культуры, школы и других социальных объектов. Кроме того, он обратил внимание на лежавший в траве камень с разбитой мемориальной табличкой — на его месте предполагалось установить обелиск участникам Великой Отечественной войны.

Губернатор расценил это как пренебрежение районного главы к истории Великой Отечественной войны. После чего в резкой форме и с использованием бранных выражений сообщил главе Кинельского района Юрию Жидкову об увольнении. Видео с перепалкой было опубликовано в Telegram-каналах.

На следующее утро, 15 октября, Жидкова госпитализировали в районную больницу. Позднее чиновник написал в своем Telegram-канале, что находится в стабильном состоянии. Он сообщил, что решение губернатора стало для него "неожиданным и эмоционально тяжелым", и заявил, что намерен написать заявление об увольнении после выздоровления. Обязанности главы района временно исполняет первый заместитель Дмитрий Григошкин.

Жидков рассказал, что камень с мемориальной табличкой был установлен в 2018 году на месте будущего обелиска памяти участников Великой Отечественной войны, а обелиск планово возведен в 2022 году. Местные жители перенесли камень на территорию школы, чтобы сохранить его после установки обелиска на территории района.

По информации Григошкина, мемориальную табличку сняли с камня 14 октября и передали на реставрацию. Камень планируют установить в декабре на "Аллее памяти", которую высадили школьники с родителями. По его словам, все замечания, которые сделал губернатор во время визита в район, приняты в работу.

Федорищев признал, что слишком грубо сообщил главе Кинельского района Юрию Жидкову об увольнении, и извинился. "За форму я извиняюсь перед всеми, кто видел это видео, кто слышал эту форму, перед нашими жителями, конечно же. Не должен, по большому счету, так руководитель реагировать на халатность в работе своих подчиненных", — сказал он.

Юридические аспекты

Юрий Жидков вступил в должность главы Кинельского района 29 октября 2020 года по итогам конкурсного отбора. За его кандидатуру проголосовали депутаты районного собрания представителей. Жидков в районе был хорошо известен: с 2010 по 2015 год он сам был депутатом собрания представителей, с 2015 по 2020 год — заместителем главы района. Инцидент с Федорищевым произошел буквально за две недели до окончания его пятилетнего контракта.

По словам Дмитрия Григошкина, кадровые решения в Кинельском районе будут принимать после того, как Жидков выйдет с больничного. Если он подаст заявление об увольнении, то его рассмотрят, отметил Григошкин.

Вместе с тем законодательство не предусматривает случай, когда губернатор своим единоличным решением может уволить главу района. "В соответствии с законодательством РФ, у руководителя региона нет права увольнять главу района. <…> Если население муниципалитета избрало его на выборах, то губернатор просто так, без соответствующих оснований, уволить не может. Можно либо отозвать путем проведения соответствующего голосования населения этого района, либо на основании судебного решения", — сказал ТАСС заведующий кафедрой "Конституционное и административное право" Юридического института Севастопольского государственного университета Станислав Васильев.

Если мероприятие признать публичным, отметил он, то главе Самарской области Вячеславу Федорищеву может грозить административный штраф за использование ненормативной лексики в общественных местах.

"Но это мог быть просто разговор двух чиновников, и кто-то снимал его на камеру мобильного телефона. Как это потом попало в Сеть — вот вопрос, ситуация неоднозначная. Возможно, и документов никаких об увольнении нет, а вот если бы они были, то можно было бы в юридической плоскости говорить. Пока же это просто эмоциональный разговор двух чиновников, который каким-то образом попал на широкие просторы интернета. Просто пообщались, и в сердцах сказал человек <…> тем более когда это исторической памяти касается", — отметил Васильев.

Согласно федеральному закону "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", глава субъекта РФ может отрешить от должности главу района, если тот издал нормативный акт, противоречащий конституции, федеральным и местным законам, или совершил действия, влекущие нарушение прав и свобод человека и гражданина, а также угрожающие единству и территориальной целостности РФ, допустил нецелевое использование межбюджетных трансфертов и за некоторые иные действия. При этом нарушения должен установить суд, а глава — не устранить их по соответствующему решению.

"С точки зрения профессиональной этики, такое обращение к главе муниципального образования является недопустимым, однако губернатор уже принес официально свои извинения подчиненному, — говорит и.о. заведующего кафедрой публичного права, доцент кафедры публичного права МГИМО Валентина Микрина. — При этом оскорбление нецензурной лексикой не подпадает под статью 152 Гражданского кодекса РФ, которая касается защиты чести, достоинства и деловой репутации от распространения сведений. Оскорбление является более серьезным правонарушением и регулируется в рамках административного или уголовного законодательства. В частности, административная ответственность за оскорбление (унижение чести и достоинства в неприличной форме) предусмотрена статьей 5.61 КоА ПРФ, в том числе публично демонстрирующееся в средствах массовой информации".

