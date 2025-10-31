Статья

"Думала, как бы дожить до весны". Как на севере справляются с полярной ночью

Жители восьми северных регионов России не видят солнца от 40 до 80 суток. Это явление носит поэтичное определение — полярная ночь. Но за красивым названием кроются плохое настроение, усталость, а в некоторых случаях даже ухудшение зрения. Но есть у полярной ночи и свои плюсы, которые местные с улыбкой называют ответом искусственному интеллекту

Редакция сайта ТАСС

© Личный архив Елены Добровой

Ночью все кошки серы

Среди регионов, где есть полярная ночь, — Чукотка, Красноярский край, Якутия, Архангельская и Мурманская области, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Коми. На Чукотке полярная ночь идет примерно 50 суток.

Чуть меньше она длится в Мурманске и на Таймыре в Красноярском крае — около 40 и 45 суток соответственно. Больше всего повезло жителям Воркуты — там полярная ночь около 11 суток, меньше всего — жителям Диксона: здесь 80 дней темноты.

Полярная ночь для жителей материка, как северяне называют все, что находится за полярным кругом, явление необычное и загадочное. По словам медсестры Галины Тишениной из Певека (Чукотка), так кажется всем, кто никогда не был на Крайнем Севере.

"Я сама переехала сюда из Новороссийска и была уверена, что полярная ночь — это что-то неимоверно красивое. Подумаешь, без солнца пару месяцев пожить. Это вызов. Но на самом деле ничего поэтичного в этом нет. Просто темно и днем, и ночью. Все вокруг серое и неприметное", — делится Галина.

Коренной житель севера, долган, главный методист Таймырского Дома народного творчества в Дудинке Василий Батагай рассказывает, что для местных полярная ночь — логичное явление природы.

"Как для вас, например, листопад. Я много лет прожил в тундре и никогда не видел листопада, но, уже будучи взрослым, оказался в Москве и наблюдал эту красоту. Для жителей центральной полосы это логично — осенью листья падают. Так и для нас с наступлением зимы приходит полярная ночь. Это нормально. В полярный день (когда солнце круглые сутки не заходит за горизонт) я могу спать только четыре часа, и это достаточно для моего организма. Человек ко всему привыкает", — говорит Батагай.

С ним соглашается директор Таймырского Дома народного творчества Лейла Ландина.

"Я родилась на севере, и здесь жили мои предки. Могу сказать, что мы привыкли уже. Тем более в городе много искусственного света, поэтому полярная ночь переносится легче. Думаю, что сложнее переносить отсутствие солнца старшему поколению", — поясняет Ландина.

Дети, наоборот, справляются с этим хорошо. "Тем более сейчас, когда для них мы организуем массу интересных событий. Перед началом полярной ночи и во время нее мы проводим цикл мероприятий. Рассказываем о том, как коренные жители готовятся к этому явлению. Детям это нравится", — добавляет Ландина.

По словам руководителя следственного отдела по Таймырскому району ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии Марата Доможакова, во время полярной ночи число преступлений возрастает.

"Суровый климат Заполярья отражается не только на физическом, но и на психическом здоровье жителей. Работа и проживание в суровых условиях Крайнего Севера требует много физических и моральных сил. Не всегда человек может справиться со стрессом, возникающим при отсутствии солнца и светового дня. В связи с этим в данные периоды года наблюдается рост правонарушений и преступлений среди северян", — поясняет следователь.

Плохое настроение и проблемы со сном

Само явление полярной ночи объясняется просто: это часть года в полярных областях, когда солнце из-за наклона земной оси не поднимается над горизонтом. Ее длина возрастает к полюсу.

"Надо понимать, что это не совсем кромешная тьма. Я бы сказала, что это серые ночи, без солнца. У нас в Потапово полярная ночь начинается примерно с 28 ноября, и с каждым днем (до середины января) будет все больше темнеть. Самый пик этой темноты наступит, когда никакого просвета не будет уже в полдень", — рассказывает директор Потаповской средней школы №12 на Таймыре Елена Доброва.

По словам директора Института педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального университета, доктора психологических наук Олеси Волковой, полярная ночь негативно влияет на организм человека.

Первый рассвет после полярной ночи в Мурманске © Лев Федосеев/ ТАСС

"Ограниченное количество солнечного света — стресс для регулирования биологических часов и нормальных ритмов жизни человека. Он распространяется и на эмоциональное состояние, и на качество сна, способность засыпать, иммунитет, обострение хронических заболеваний. Если говорить о психоэмоциональном состоянии, то на него напрямую влияет специфика выработки серотонина и мелатонина — тех гормонов, которые обусловливают наш эмоциональный фон. Соответственно, нарушение ритмов выработки этих гормонов влияет на ухудшение настроения, формирует повышенную чувствительность к внешним раздражителям, в целом раздражительность повышается и появляется ощущение социальной изоляции, что также связано с ритмами появления солнечного света", — рассказывает ученая.

С ней соглашается и Галина Тишенина. Она рассказывает, что в первый год жизни на севере полярную ночь пережила на южном "запале". "В Новороссийске, где я жила, солнца много, поэтому первый год в Певеке полярную ночь пережила хорошо. Видимо, сказался накопленный в прошлом витамин D. Но уже потом было невыносимо. Думала, как бы дожить до весны. А потом решила на время полярной ночи уезжать в отпуск", — делится жительница Чукотки.

Олеся Волкова объяснила, что на иммунную систему прямое влияние оказывает дефицит витамина D, который не может восполняться естественным путем по причине дефицита солнечного света.

"А ведь витамин D — это тот витамин, который отвечает за нашу иммунную систему, в том числе повышает нашу сопротивляемость инфекционным заболеваниям. Он напрямую связан с тем, как работают рецепторы, регенерирующие функции нашего организма, и, соответственно, его недостаток может привести к обострению хронических заболеваний", — поясняет Волкова.

Еще одна опасность полярной ночи — потеря остроты зрения. "Зрение у многих детей и взрослых портится быстрее. Острота зрения ухудшается. Многие начинают ходить в очках. Дело в том, что нагрузка на глаза сильная в полярную ночь, и это чувствуется. Приходится, идя по улицам в темноте, внимательно присматриваться и зрение напрягать", — добавляет Елена Доброва.

Перевести часы и есть бруснику

По словам Олеси Волковой, ее практика работы с людьми, которые жили в условиях полярной ночи, показывает, что долгое отсутствие светового дня и четко обозначенных границ времени суток деструктивно влияет на организм человека.

"Люди отмечают, что это одна из причин, по которой они покидают регионы, в которых длительность полярной ночи влияет на образ и ритм жизни", — рассказывает психолог.

Но что делать тем, кто не хочет переезжать или не может взять отпуск на период двухмесячной темноты? Василий Батагай поясняет, что оленеводы в тундре используют хитрость с часами, чтобы обмануть свой организм.

"Мы с вами часы уже давно не переводим, а жители тундры меняют время — переводят часы на зимнее время. Говорят, что так им проще пережить полярные дни", — поясняет Батагай. Обмануть себя можно также "псевдосолнцем". Почти во всех городах и поселках, куда приходит полярная ночь, стало много искусственного света — фонари, иллюминация.

© Личный архив Елены Добровой

Олеся Волкова отмечает, что в этот период очень важно соблюдать режим дня: ложиться спать в одно и то же время и пробуждаться в определенные периоды, отдыхая не менее восьми часов.

"Безусловно, необходим "гаджетовый детокс" перед сном для того, чтобы засыпание было качественным. Примерно за два часа до сна необходимо отказаться от всех устройств, которые могут перевозбуждать нервную систему. И можно позаботиться о том, чтобы пробуждение было максимально приятным. Например, приготовить себе вкусное на завтрак, может быть, совершать какие-то утренние ритуалы, послушать приятную музыку, сделать легкую гимнастику", — поясняет Волкова.

Врачи также советуют в полярную ночь принимать витамины или есть фрукты и овощи, которые ими богаты. "Сейчас с этим нет проблем. Можно купить многие фрукты, пусть и стоимость их у нас огромная. А вот раньше, когда на севере с этим были проблемы, особенно в тундре, местные питались брусникой, клюквой. Свекровь моя из семьи оленеводов. Она рассказывала, что особенным шиком была квашеная капуста. Ее старались, если получалось, заготовить заранее и потом всю зиму есть. Витаминов в ней очень много", — делится жительница Певека.

Северный ответ ИИ

Полярное сияние в Мурманской области © Лев Федосеев/ ТАСС

Василий Батагай говорит, что у полярной ночи есть один плюс, который оправдывает всю неоднозначность этого явления.

"Я уверен, что это время, когда мы можем побыть дома, пообщаться с близкими, заняться народным промыслом — изготовлением украшений, работой с камусом (шкура оленя, которую использовали для изготовления унт — прим. ТАСС) для будущих унт", — рассказывает Нэли Евай.

Он вспоминает, как раньше проводили вечера в тундре: дети до последнего на улице — санки, игра с собаками; мама что-то шьет или готовит, отец читает газеты, которые взял с собой в оленеводческую бригаду.

"И сейчас я знаю, многие так делают. Во многом поэтому не умерли еще наши народные промыслы и традиции. Если хотите, такая душевность наш ответ искусственному интеллекту", — смеется Батагай.

С ним соглашается мастерица Нэли Евай, много лет делающая украшения в технике, которую использовали энцы (коренной народ севера Красноярского края), — подвески и броши с мехом, бисером, железом.

"Лучше всего работается как раз в полярную ночь. Никто не мешает, ты сосредоточен. Моя бабушка делала так же. Летом шла заготовка материалов для одежды, украшений, утвари, а во время "большой ночи", как она ее называла, она могла работать".

Полярное сияние в Мурманской области © ТАСС/ Ruptly

Еще один неоспоримый плюс полярной ночи — это северное сияние. Все эксперты, с которыми мы поговорили, отмечают, что ради такой красоты можно потерпеть несколько месяцев темноты.

"Вы знаете, если во время полярного сияния выйти на улицу и громко крикнуть, то оно вам непременно "ответит" — начнет двигаться от звука, изменится его цвет. А теперь скажите мне, где еще такое можно испытать?" — улыбается Елена Доброва.

Виктория Мельникова