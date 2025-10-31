Статья

"Боялся, что мама будет переживать". Почему дети-герои не хотят говорить о своих подвигах

Прыгнуть в ледяную воду за тонущей девочкой, перенести на руках пострадавших при столкновении поездов, обезоружить пьяного мужчину в общественном транспорте — на такое способен не каждый взрослый, но в этих ситуациях мужество проявили дети. За героизм их отметили в Совете Федерации. Поговорили с теми, кто рискнул жизнью ради других, и о том, как они относятся к своим поступкам

© Денис Вышинский/ Пресс-служба Совета Федерации

Узнала о подвиге сына из домового чата

Среди награжденных — 15-летний Тимофей Титов. Он живет в главном городе Тувы — Кызыле. По словам мамы мальчика Анны Титовой, о подвиге сына, который обезоружил взрослого пьяного мужчину в маршрутке, она узнала из домового чата.

"Соседка прочитала про подвиг Тимофея и спросила меня в домовом чате: "А не ваш ли это Тимофей?" Я была очень удивлена. Он ведь мне ничего не сказал. Потом признался: боялся, что я буду переживать", — делится Анна.

Тимофей Титов © Егоров Евгений/ Пресс-служба Совета Федерации

Тимофей учится в школе и пока не решил, какую профессию выбрать. "Я точно знаю, что он будет смелым, честным, хорошим человеком. Очень мы все им гордимся", — сказала мама мальчика.

Среди награжденных еще один подросток из Сибири. 16-летняя Ульяна Бурдо из Кемеровской области спасла на пожаре шестилетнего мальчика.

"Она мне позвонила, когда это случилось. Ульяна переживала за мальчика, а я была слегка напугана, что такая ситуация произошла. Но ей сказала, чтобы успокоилась, что помогу вызвать скорую, пожарных. И чтобы она осталась с мальчиком", — рассказала мать девочки Надежда.

Ульяна сейчас учится в горнотехническом колледже на геолога и хочет в дальнейшем работать по профессии. Считает, что каждый человек должен знать, как правильно оказывать первую помощь.

"Успел только сапоги скинуть"

16-летний Константин Ахматаев в марте гулял с друзьями в поселке Шишовка Санчурского района Кировской области и услышал крик ребенка. Друзья подбежали к реке Кокшага и увидели малышку, стоящую в трех метрах от берега на тонком льду. Пока подростки искали что-либо, что могло бы помочь ребенку выбраться на берег, девочка провалилась под лед.

Не раздумывая, Константин снял куртку, сапоги, прыгнул в ледяную воду, успел ухватить девочку и вынести ее на берег, где укутал в свою куртку, и занес ее в ближайший дом.

Как рассказал ТАСС отец мальчика Андрей Ахматаев, реку Кокшагу можно перейти вброд, но именно в том месте, где провалилась девочка, — яма, там достаточно глубоко.

"Это было в деревне Шишовка весной, еще лед на реке стоял. Ребята ходили отдыхать на речку, гуляли своей компанией. Услышали, как девочка на льду закричала, она провалилась. Константин рассказал, что сам не понял, как оказался в реке, ребята побежали искать доски, чтобы помочь девочке выбраться, а он успел только сапоги скинуть и прыгнул в реку. Парень такой молодец — все-таки весной прыгнуть в лед! Пришел домой весь сырой. Он у меня вообще-то спокойный парень, я не ожидал от него. Самое хорошее, что он так быстро сообразил, это меня радует. Он вообще молодец!" — гордится отец.

Сам Константин, по словам отца, об этой истории почти ничего не рассказывает. "Он спас девочку, ему даже потом предлагали за спасение деньги, но он их не взял. Ребенку 16 лет, но он уже понимает, что эта ситуация может случиться с любым", — рассказал папа подростка.

Сейчас Константин учится в техникуме в Санчурске на повара.

Скромно рассказал, что помог полиции задержать мужчину

15-летний кадет Константин Гусев из Пермского края награжден за содействие правоохранительным органам. В апреле после уроков он подходил к автобусной остановке и увидел, что сотрудник полиции преследует возможного преступника. Подросток пошел наперерез убегавшему и попытался задержать его. Тот оказал сопротивление и стал отбиваться ногами. Увернувшись от очередного удара, Костя применил болевой прием и удерживал нарушителя до прибытия сотрудников полиции. Благодаря решительному и смелому поступку кадета преступник был задержан.

Константин Гусев © Егоров Евгений/ Пресс-служба Совета Федерации

Как рассказала ТАСС мама юного героя Диана Гусева, после случившегося сын скромно сообщил родителям о том, что помог полицейским задержать мужчину. Всю опасность ситуации она осознала, когда позже узнала подробности произошедшего от руководства школы.

"Как мать, я переживала: мало ли, вдруг у этого человека был бы нож или еще что-то. На что Костя мне сказал, что в аналогичной ситуации он поступит точно так же", — вспоминает с гордостью за сына Диана.

По ее словам, Костя занимается пауэрлифтингом и планирует в будущем связать свою жизнь с защитой Родины. "У нас вся семья военных — папа майор, бабушка майор, старший брат Кости в академии РВСН (Военная академия Ракетных войск стратегического назначения)", — добавила Диана Гусева.

Стал не по годам взрослым

Отец Богдана Миряшина Дмитрий рассказал ТАСС, что во время активных боев за город семья около двух месяцев укрывалась в подвале пятиэтажки вместе с другими жителями Украинска Красноармейского муниципального округа ДНР. При отступлении ВСУ подожгли часть дома, где укрывались люди, чтобы создать дымовую завесу.

© Денис Вышинский/ Пресс-служба Совета Федерации

"Украинцы отступали и подпалили наш дом, чтобы под дымовую завесу уйти на шахту, а мы рядышком живем. Начало сильно пылать, не знаю, чем они таким подожгли", — сказал Дмитрий.

Жильцы спасались от огня, перебираясь в другую часть подвала, часть из них бросилась тушить пожар, а Богдан помогал эвакуировать пожилых и маломобильных.

"Очень горжусь своим сыном. Он всегда рвался и помогал людям. И в том сильно задымленном доме помогал бабушкам, переводил их с одного конца подвала туда, где было посвежее, потому что мы двери не могли открыть. Переводил и за руку, и лежачие были тоже", — заключил Дмитрий Митряшин, отметив, что за это время его сын стал не по годам взрослым.

Как сообщила классный руководитель мальчика Инесса Иваха, Богдан с семьей остался ждать российские войска при освобождении Украинска. Сейчас он живет на более безопасной территории — в Макеевке ДНР, ездит в школу в Донецк. Как отмечает его учитель, мальчик и сейчас стремится помочь окружающим.

"Он участвует в волонтерстве, всегда помогает. Если приходишь в класс и просишь помочь, то он всегда одним из первых поднимает руку. У него есть волонтерская книжка, ID есть. Они пережили трагедию — дом разрушен, живут на съемной квартире", — рассказала она.

Трус не играет в хоккей

В декабре 2024 года в Мурманской области грузовой железнодорожный состав врезался в двухэтажный пассажирский поезд Мурманск — Санкт-Петербург. Несколько пассажирских вагонов перевернулись. Погибли два человека, более тридцати пострадали, в том числе дети.

Среди пассажиров были юные хоккеисты из мурманской команды "Арктика" — Родион Бойко, Евгений Захаров, Артем Трибунский. Они первыми пришли на помощь до приезда экстренных служб. Помогали пострадавшим выбраться из-под обломков, на руках переносили с мороза в тепло.

Юные хоккеисты не считают себя героями и уверены, что на их месте так поступил бы любой человек.

Согревали друг друга

В Астраханской области в феврале были спасены два ребенка, один из которых сам оказался героем. В тот день в Камызяке школьники, гуляя, вышли к берегу реки Кизань. Настя провалилась под лед, ее друг Рамазан мгновенно бросился на помощь. Когда девочка была спасена, он сам пошел под воду.

"Если бы я знал, что тоже провалюсь, все равно бы начал спасать Настю. Я сразу побежал, когда она провалилась. Страх появился, только когда сам пошел под воду. Куртка стала быстро намокать и тянуть вниз", — сказал Рамазан Кинжебаев ТАСС.

Он уточнил, что в этот момент понимал, что самому ему не выбраться. Ему на помощь пришла Маргарита Бихтякова. Она легла на лед и начала вытаскивать его за куртку. Когда все были спасены, ребята согревали их своими куртками, дожидаясь родителей.

"Я горжусь своим ребенком, потому что та опасная ситуация не заставила ее бояться, а замотивировала пойти на плавание, чтобы увереннее чувствовать себя в воде и иметь возможность и дальше помогать людям. Маргарита хочет стать тренером, в перспективе для нее это не история про амбиции, а про помощь окружающим", — добавила ее мама Ольга Бихтякова.

Мама Рамазана также ответила, что храбрость ребенка, желание и готовность помочь формируются в семье. Дети общаются до сих пор. Мальчик отметил, что он очень благодарен Маргарите.

Эдуард Тур, Николай Кочетков, Сергей Гаврилюк, Виктория Мельникова, Максим Рожко, Екатерина Петрова, Мария Шевченко, Маргарита Лихтер