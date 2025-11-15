Статья

Подземные дворцы, станция "Сталинская" и "птица счастья": мифы и факты о метро Петербурга

Петербургское метро — одно из самых красивых и глубоких в мире. Его запустили 15 ноября 1955 года, и за 70 лет работы подземки на пяти линиях были открыты 73 станции, которые сегодня принимают около 2 млн пассажиров в день. Чтобы побывать на каждой из них, не выходя из вагона, понадобится 204 минуты, а если выходить — целый день. Рассказываем, почему петербургская "М" — синего цвета, какая станция была "призраком" и как "птица счастья" обернулась для ее создателя неприятностями

Станция "Автово" © Петр Ковалев/ ТАСС

"М", не похожая на другие

Метрополитены работают в семи городах России, и на эмблеме большинства из них изображена красная буква "М" (в Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре). В Казани и Екатеринбурге логотип — зеленый. В Санкт-Петербурге — единственный синего цвета.

Эмблема Петербургского метрополитена © Александр Демьянчук/ ТАСС

"В советский период все метрополитены страны обозначались одинаковой остроконечной буквой "М", — рассказывает руководитель Интерактивного центра истории Петербургского метрополитена Виктория Поликарпова, — но уже тогда каждая из них имела свой цвет: к примеру, московский — красного цвета, ленинградский — синий. То есть у нас изначально буква "М" была такого цвета. Но в девяностые годы, когда наш метрополитен — на тот момент уже петербургский — вышел из управления Министерства путей сообщения и стал отдельным предприятием, прошел, говоря современным языком, ребрендинг организации, поменялся и логотип — буква "М" приобрела округлые формы. По задумке, она должна напоминать своды тоннелей — отсюда такие очертания".

Эти своды в букве соединены между собой V-образным элементом, который обозначает эскалаторы: один спускается вниз, второй — поднимается наверх. А синий цвет напоминает о том, что Петербург — военно-морская столица и город-порт.

Метро в деревне и другие уникальные станции

Первый участок городского метрополитена 70 лет назад открылся на красной линии — от "Автово" до "Площади Восстания". Конечная станция на ней сейчас — "Девяткино" (с 1978 по 1992 год — "Комсомольская"), и находится она уже не в Санкт-Петербурге, а в Ленинградской области.

Первый поезд до станции "Комосомольская" (сейчас — "Девяткино") © Максим Блохин/ ТАСС

"Для советского периода это был уникальный опыт, потому что на тот момент станцию строили в буквальном смысле в деревне. Нигде такого не было", — отмечает Виктория Поликарпова. Как и сегодня при появлении новых станций, это было обусловлено долгосрочными планами развития и застройки.

В Петербурге расположены и самая северная станция метро в России — "Парнас", и самая западная — "Беговая".

Петербургский метрополитен — самый глубокий в мире по средней глубине залегания станций — 59 метров. "Это говорит о том, что никто до нас и в наши дни в таком количестве станции на такой рекордной глубине не строил и не строит. Только Петербург, город-герой Ленинград", — подчеркивает Поликарпова.

"Тогда еще и динозавров не было"

Почти все тоннели и станции Петербургского метрополитена построены в слое земли, который называется "кембрийская глина".

"Когда изучали почву под Петербургом, обнаружили, что на глубине от 30 метров проходит слой голубых кембрийских глин. Эти глины сухие, они не пропускают воду, и при этом они пластичные, и очень удобно в этом слое строить тоннели, станции метро", — рассказывает Виктория Поликарпова.

Кембрийская глина © Mikhail Liubimov/ Shutterstock/ FOTODOM

Так и решили поступить. Поскольку слой земли — от 30 метров и ниже, получилось, что метрополитен в Ленинграде стал одним из самых глубоких.

"То есть мы с вами, когда спускаемся под землю, видим на стенах красивый мрамор, на полах — красивый гранит, преимущественно природные материалы, а под облицовкой и необходимыми конструкциями — не что иное, как голубая кембрийская глина. Ее возраст — более 500 млн лет, по историческим меркам тогда еще и динозавров не было", — добавляет Поликарпова.

Станция-призрак

В канун Нового, 2012 года близ Дворцовой площади торжественно открыли станцию "Адмиралтейская". Ее платформа была готова еще к 1997 году, но возникли трудности со строительством вестибюля — приходилось расселять жилые дома в самом центре города.

Долгое время "Адмиралтейская" считалась станцией-призраком: поезда проезжали мимо, а платформа, несмотря на высокую готовность, была закрыта металлическими листами. Реализация проекта возобновилась только в 2007-м.

Вестибюль станции "Адмиралтейская" © Петр Ковалев/ ТАСС

"Адмиралтейская" — самая глубокая станция метро не только в Петербурге, но и всей России. Зал с платформой отделяют от поверхности 86 метров (если измерять до нижней границы путевых рельсов по перпендикуляру).

Миф о светящихся колоннах

Самая красивая станция — категория субъективная, но один из бесспорных кандидатов — "Автово". Ее украшают впечатляющие люстры и панно, а также 46 колонн, 16 из которых облицованы стеклом, а 30 — белым мрамором коелга, привезенным с месторождений в Челябинской области.

Бытует версия, что стеклянные колонны предполагалось оборудовать подсветкой изнутри, но из-за возможных проблем с заменой лампочек и дороговизны эксплуатации от такого решения отказались. В Петербургском метрополитене подтверждений таким планам в архивах не нашли.

"Сколько мы ни смотрели проектов, нигде не было информации о том, что колонны должны были светиться", — говорит Поликарпова.

Оформление "Автово" посвящено обороне Ленинграда, один из ключевых элементов — большое красно-золотое мозаичное панно "Победа", на котором изображены женщина с ребенком. Композиция отличается от замысла автора, архитектора Евгения Левинсона, которому пришлось его отстаивать и доказывать, что в образе матери с младенцем изображена Родина-мать, а не Богородица.

Мозаичное панно "Победа" © Петр Ковалев/ ТАСС

"Мозаику оставили, но внесли корректировки — первоначально ребенок был изображен на руках у женщины, а сейчас — сидит на плече. Первоначально женщина была босиком, а сейчас она в сандалиях", — поясняет Виктория Поликарпова. При создании мозаики использовали смальту из дореволюционных запасов Академии художеств.

А вот фотографироваться больше всего любят на станции "Обводный канал". Водозащитные зонты с декоративными металлическими композициями, стальные конструкции, имитирующие элементы промышленных зданий, отсылают к истории района. Стены облицованы полированным белым мрамором, полы покрыты серым гранитом. При определенных ракурсах в объективе можно "поймать" эффект трубы, когда композиция над платформой зеркально отражается на пространстве пола.

Станция "Обводный канал" © Александра Подервянская/ ТАСС

"Впервые в истории метро станцию построили в промышленном стиле. Именно здесь находятся самые большие фотографии — по всему периметру путевых стен размещены исторические снимки Обводного канала XIX века, выполненные особым образом", — отмечает Поликарпова.

Была ли "Сталинская"?

Один из распространенных мифов, связанных с петербургской подземкой, — о том, что открытая в числе первых в 1955 году станция "Нарвская", соединяющая "Балтийскую" и "Кировский завод", изначально должна была называться "Сталинской". Однако, как поясняют в метрополитене, такое наименование никогда не фигурировало в документах.

"Но есть история, которая, возможно, породила этот миф, — рассказывает Виктория Поликарпова. — Когда приступали к оформлению станции, в стране прогремело "Ленинградское дело" (в 1949–1952 годах политический процесс в СССР, направленный преимущественно против государственных, партийных и военных деятелей, большая часть которых в разное время занимала руководящие посты в Ленинграде и Ленинградской области — прим. ТАСС)".

Руководство города, чтобы как-то "реабилитироваться" в глазах Москвы, предусмотрело на каждой станции изображения Сталина.

"Там, где на "Нарвской" сейчас горельефы, изображающие людей разных профессий, предполагалось расположить изображения вождя в окружении советского народа или на фоне тех мест в Ленинграде, которые связаны с его личностью. Возможно, это и стало основой для мифа о названии. Но после его смерти поменялся политический курс, и проекты за год до открытия полностью переработали".

Но изображение Сталина на "Нарвской" все же было — в торце станции была мозаика, запечатлевшая его выступающим на трибуне во время съезда партии большевиков. Ее демонтировали спустя шесть лет после открытия.

"Про эту мозаику до сих пор ходят легенды, что якобы она до сих пор там находится, — отмечает Поликарпова. — В 1961 году вышло постановление о борьбе с излишествами в архитектуре, и за одну ночь в конце платформы установили фальшстену. И возникал вопрос, что за ней прячется мозаика. Но на самом деле ее разобрали — у нас в музее хранится несколько ее фрагментов".

Барельеф с изображением Ленина и Сталина на станции "Площадь Восстания" © Sergey Andreevich/ Shutterstock/ FOTODOM

Сейчас единственное изображение Сталина в петербургском метро находится на станции "Площадь Восстания". На барельефе изображен Ленин, выступающий в Таврическом дворце, а за его спиной соратник — Сталин.

Почему открыли станции закрытого типа?

Сразу несколько легенд существует вокруг петербургских станций закрытого типа, где пути отделены от платформы стенами с раздвижными дверями.

"Кто-то говорит, что якобы это в целях защиты от наводнений таким образом строили станции до появления Комплекса защитных сооружений (дамбы) Петербурга. По другой версии, все потому, что в тоннелях обитают огромные крысы, и двери закрывают, чтобы "не было страшно их увидеть". Еще одна — что двери установлены в целях безопасности, потому что такие конструкции не позволят человеку упасть на путь", — рассказывает Виктория Поликарпова.

10 таких станций ("Парк Победы", "Петроградская" и другие) построено еще в советский период. В первую очередь — для экономии при строительстве.

"Когда строится станция закрытого типа, не нужно заниматься декоративной облицовкой этой части платформы, оформляется только центральная часть. Но в процессе эксплуатации выяснилось, что такие станции обходятся еще дороже, так как каждую дверь приводит в движение свой механизм, который за день открывается и закрывается порядка 800 раз. Их нужно обслуживать. Пришлось создавать едва ли не отдельное подразделение, которое стало этим заниматься. Поэтому 10 станций построили, и к такой конструкции больше не приступали", — поясняет Поликарпова.

Станция "Петроградская" © IgorMarch/ Shutterstock/ FOTODOM

Если говорить о современных станциях, то к разряду закрытых можно отнести "Беговую" и "Зенит", где платформы отделены от путей конструкциями и дверями из специального стекла.

"Это уже требования безопасности, которые предъявляются при строительстве новых сооружений, новых станций. Если мы, условно говоря, уберем эти конструкции, станция как стояла, так и дальше будет стоять", — добавляет Поликарпова. Станция "Зенит" стала еще и новым опытом для метростроителей, так как создана на намывных территориях.

"Птица счастья"

На "Бухарестской" (открыта в 2012 году и названа в честь улицы, на которой расположена) в декоре спрятан небольшой сюрприз, который могут разглядеть особо внимательные пассажиры. В настенной мозаике, посвященной Бухаресту и осени, спряталось изображение птички. Ее тут же окрестили "птицей счастья", или "Купчинской птицей счастья" (по названию района).

© Александра Подервянская/ ТАСС

"Если идти по центральному залу и встать спиной к мозаике, то среди "листвы" на одном из карнизов по левую сторону можно найти "спрятавшуюся" синичку. В интернете она обросла разными легендами. Кто-то говорит: найдешь птичку, будет тебе большое счастье. Кто-то — найдешь птичку, в жизнь придет любовь. Главное — найти птичку, и что-то хорошее придет в твою жизнь", — улыбается Поликарпова.

С этим изображением связана и лирическая история. "Птички изначально не было в проекте. Должны были быть просто листва, карниз в ярко-красных и желто-оранжевых цветах. Но случилось так, что юный мастер, работавший над мозаикой, вместо фрагмента с листьями изобразил маленькую птичку — таким образом он решил выразить свои чувства к девушке-архитектору. Однако его романтический порыв, увы, обернулся для него увольнением за такой самовольный шаг", — рассказывает она.

Из истории начала строительства Строительство метро в столице Российской империи обсуждалось еще в конце XIX века, но в силу разных обстоятельств вернулись к этому вопросу уже в советское время, в 1937 году. В январе 1941 года была создана специальная организация "Строительство 5 НКПС" под руководством Героя Социалистического Труда Ивана Зубкова, а с апреля велась горизонтальная проходка. К июню 1941 года были пройдены шахтные стволы и около полукилометра различных подводных выработок. Однако с началом Великой Отечественной войны силы метростроителей перебросили на сооружение инфраструктуры для обороны Ленинграда, а довоенные выработки законсервировали, затопив водой, что помогло надежно защитить тоннели от обрушения. Это также позволило возобновить строительство в рекордные сроки — к нему приступили уже в сентябре 1947-го. 15 ноября 1955 года была открыта первая линия — Выборгско-Кировская. Восемь ее станций — от "Автово" до "Площади Восстания" — признаны памятниками культурного наследия. Показать еще

Александра Подервянская