Как российские полярники спасли пингвиненка из ледяного капкана — и почему это редкость

Пингвины относятся к людям с интересом и любопытством и даже позируют, когда их снимают. Но иногда они попадают в затруднительные ситуации. Правильно ли спасать их, когда им грозит опасность, или лучше не вмешиваться в жизнь дикой природы? Об этом рассказывает орнитолог станции Мирный 70-й Российской антарктической экспедиции Юрий Мизин

Редакция сайта ТАСС

Главное — не испугать

Одна из задач антарктических экспедиций Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) — наблюдение за типичными обитателями ледяного континента — пингвинами, поморниками и другими морскими птицами. Ученые ведут подсчет птиц, изучают их повадки и прочее. При этом они стараются не вмешиваться в их привычный образ жизни, поскольку каждый раз невозможно точно предсказать, как птицы отреагируют на появление человека.

"При любой встрече с дикими животными или птицами полярники должны избегать близкого контакта, чтобы не беспокоить животных и не вмешиваться в жизнь дикой природы Антарктики. В Антарктиде нет наземных хищников, поэтому животные, если их не беспокоить, не боятся человека. В природе животные заняты продолжением своего рода и передачей своих генов в процессе размножения своему потомству. Поэтому к человеку они индифферентны, если нет угроз. За некоторым исключением", — рассказывает Юрий Мизин.

Он пояснил, что императорские пингвины, когда высиживают яйца, при встрече с человеком могут испугаться, побежать и потерять кладку, погубив потомство.

"Молодые императорские пингвины, которые еще не размножаются, при нахождении вблизи людей сами подходят к ним на расстояние до одного-двух метров и рассматривают полярников. При резких движениях пингвины убегают", — отмечает Мизин.

Птенцы императорских пингвинов часто боятся проходящего человека, даже если взрослые на него не реагируют. А если подойти близко к пингвину Адели (один из самых распространенных видов нелетающих птиц из отряда пингвинообразных, ​​​​гнездится по берегам Антарктиды и на близких к материку островах), то он вообще может броситься на человека.

"Вот почему важно при приближении к пингвинам смотреть, не вызывает ли это беспокойство", — говорит орнитолог.

Если пингвины не чувствуют угрозу, они относятся к людям с интересом, порой проявляют любопытство.

Когда начинается съемка на видеокамеру, пингвины зачастую позируют перед объективом, показывая себя во всей красе и демонстрируя вальяжность и плавность движений.

Помощь или вред

Юрий Мизин рассказал, что встречи полярников с дикими обитателями Антарктики на станциях возможны при миграции животных через них, при нахождении пингвинов Адели там во время линьки, при прилете антарктических и южнополярных поморников на станции.

Вне станций встречи происходят во время полевых выходов специалистов — биологов, океанологов, геологов.

Иногда возникают нестандартные ситуации, которые требуют от ученых взвешенных решений.

Как сообщала пресс-служба ААНИИ, в сентябре обычные наблюдения за колонией императорских пингвинов обернулись спасательной операцией. После сильного урагана на архипелаге Хасуэлл в районе станции Мирный орнитологи ААНИИ увидели над поверхностью снега клюв пингвина. Во время урагана пингвиненок попал в ледяной капкан. От тепла его тела снег растаял и превратился в крепкую ледяную скорлупу. Сам он выбраться был не в состоянии — малыш едва мог шевелить головой. Полярники бережно освободили птенца и помогли вернуться в семью.

© Официальный Telegram-канал Арктического и антарктического научно-исследовательского института/ ТАСС

Счастливый финал этой истории всех обрадовал, но при других условиях, по мнению орнитологов, такие действия могли плохо сказаться на жизни всей колонии пингвинов.

"Пингвиненок случайно попал в такую ситуацию, совпало два фактора: метель и его отход от колонии. Он не успел еще замерзнуть, поэтому после спасения выжил. В данном случае я вмешался, но это случайность, а не закономерный процесс в природе. Такие случаи очень редки, в моей практике за пять сезонов наблюдений это — единственный случай. Если бы такие случаи были частыми, то вмешательство человека и помощь птенцам привели бы к вмешательству в естественный отбор и, таким образом, вредному воздействию на природу Антарктики", — говорит Мизин.

Орнитолог объяснил, что если бы птенец выглядел больным, то помощь ему была бы угрозой для остальных птиц.

"Отсюда вывод — даже в исключительных случаях решить, можно ли вмешиваться или нет, должен только специалист — биолог. Любой другой человек из благих побуждений может принести вред природе", — считает он.

Доказательство того, что иногда помощь оборачивается вредом, — пример с подкормкой поморников. В прошлом было распространено подкармливание антарктических и южнополярных поморников на станциях всех стран.

Но, по словам орнитолога, "кормление поморников — очень опасное явление, которое приводит к случаям гибели самих поморников и разбалансировки экосистем Антарктики, вызывая вторичную гибель пингвинов и буревестников".

После принятия нормативных актов, запрещающих кормление птиц, это прекратилось, но поморники до сих пор прилетают на станции в надежде на еду.

Природа знает лучше

Охрана природы в Антарктике регламентируется международными документами, которые разрабатывались и принимались с конца 1950-х годов. Пункты, касающиеся взаимодействия человека и природы в Антарктиде, прописаны в Договоре об Антарктике от 1 декабря 1959 года, Протоколе по охране окружающей среды к Договору об Антарктике от 4 октября 1991 года, Конвенции о сохранении тюленей Антарктики от 1 июня 1972 года, Конвенции о сохранении морских живых ресурсов Антарктики от 20 мая 1980 года, Экологическом кодексе поведения при осуществлении наземных научных полевых исследований в Антарктике, разработанном Научным комитетом по антарктическим исследованиям (СКАР), и других нормативных актах.

В законодательстве РФ эти вопросы отражены в Федеральном законе от 5 июня 2012 года №50-ФЗ "О регулировании деятельности российских граждан и российских юридических лиц в Антарктике".

В соответствии с этими актами запрещено оказывать какое-либо негативное воздействие на природу Антарктики, включая кормление животных, оказание любого беспокоящего воздействия при приближении к животным.

"Есть такое правило в популярной экологии: "Природа знает лучше". Поэтому вмешательство в жизнь антарктических животных — недопустимо. Производя действия, которые, по-нашему мнению, помогают диким животным, мы вмешиваемся в экосистему, что зачастую приводит к более плохим последствиям", — отмечает Мизин.

Екатерина Андреева