"Хочется строить метро". Как создавалась нижегородская подземка

Нижегородский метрополитен 20 ноября отмечает 40-летие. К юбилею подземки ТАСС рассказывает о всесоюзном энтузиазме во время возведения станций, первом трудовом десанте из Ставрополя, сложностях при строительстве, отложенных планах и современном продлении сразу двух линий

Строители Горьковского (Нижегородского) метро © Музей Нижегородского метрополитена

Миллионнику нужно метро

В первой половине ХХ века Горький (так Нижний Новгород назывался с 1932 по 1990 год) постепенно превращался в промышленный центр, рассказывает директор музея нижегородской подземки Галина Гуляева. В заречной части строились новые заводы и целые жилые микрорайоны, из-за чего остро встал вопрос, как рабочие будут добираться от дома до работы. В 1960-х годах Горький стал миллионником. Именно тогда власти стали добиваться строительства метрополитена.

Позднее, в 1970 году было подписано технико-экономическое заключение о целесообразности строительства метро в Горьком: документ подытожил — существующее транспортное обслуживание населения пассажирским транспортом "совершенно недостаточно".

Откликнулся весь Союз

После этого московскому проектному институту "Метрогипротранс" было дано поручение выбрать трассу, где будет проходить метро, провести предварительные инженерные и технические исследования (так называемые изыскательские работы) и начать проектирование. "Почему московскому? Было два метрополитена: в Москве и Ленинграде. У нас просто таких специалистов быть не могло", — объясняет Галина Гуляева.

Когда жители Советского Союза узнали, что в Горьком будут строить метрополитен, в город хлынул поток телеграмм и писем от желающих принять участие в работах. В 1975 году газета "Метростроевец" в разделе "Обзор писем" сообщала, что "метро стало практическим делом сотен, тысяч людей". Один из добровольцев, Горьковчанин Стешин, писал тогда: "Мне очень хочется узнать, когда в нашем городе начнется строительство метрополитена, а еще больше хочется строить его... За свои 25 лет я еще ничего не строил, а мне так хочется оставить после себя и после нашего поколения что-то хорошее, приносящее людям удобство и красоту".

© Музей Нижегородского метрополитена

Стешин не владел ни одной строительной профессией, но имел специальность шофера третьего класса, моториста, а также трюмного машиниста первого класса. "То есть могу обслуживать компрессоры и насосы..." — уверял горьковчанин.

Больше всего писем поступало от профильных рабочих. Писали отовсюду — шахтостроитель Суслов из Кемеровской области, проходчик шахты "Никанор" в городе Зоринске Ворошиловградской области В. Утолин, горнорабочий очистного забоя из города Коркина Челябинской области Ф. Галеев и многие другие. "И хотя не создана еще строительная организация, которая будет заниматься сооружением подземки, идут в город на Волге письма с адресом на конверте: "Горький. Метрострой", — писал "Метростроевец".

Выбор трассы и сложный грунт

Трассу в итоге выбрали по проспекту Ленина, так как там находилось больше всего заводов и главное градообразующее предприятие — Горьковский автомобильный завод , который работает по сей день.

Грунты в тех местах оказались водонасыщенными и неустойчивыми. Только во время изыскательских работ пробурили около 100 скважин по 30 м, а в некоторых местах приходилось заглубляться на 50–70 м из соображений безопасности. Подземные реки, которые могли помешать проложить метро, отводили в коллекторы. Все это предшествовало основному этапу стройки.

В это же время столичные специалисты начали готовить горьковских.

Трудовой десант и энтузиазм рабочих

Первый трудовой десант прибыл в Горький в конце сентября 1977 года из Ставрополя. В ноябре 1977-го приказом "Минтрансстроя" организовали тоннельный отряд №20. Так начал свою работу небольшой тогда еще коллектив строителей из 50 специалистов, который постепенно пополнялся опытными рабочими из других городов.

Строители Горьковского (Нижегородского) метро © Музей Нижегородского метрополитена

17 декабря 1977 года началось строительство метро. Тогда в городе состоялся торжественный митинг, была забита первая свая на строительной площадке станции "Ленинская" и установлена стела, символизирующая начало работ.

Стройка, по словам Галины Гуляевой, шли ударными темпами. Несмотря на то что весь проспект Ленина был перекопан, а над городом уже нависала транспортная проблема, горожане не возмущались проводимыми работами. "Ждали с удовольствием, не было возмущений, мол, зачем нам это надо", — рассказывает собеседница ТАСС.

Невзирая на должности, люди постоянно выходили на субботники, сотрудники городских предприятий просились бесплатно поработать на стройке, а метростроевцы ставили всесоюзные рекорды. Один из них поставила бригада Владимира Нестеренко, которая за месяц проложила 122 м тоннеля.

Что раскопали, пока копали метро

Но не только всесоюзный энтузиазм и рекорды сопровождали стройку. Так, при строительстве станции "Заречная" рабочие обнаружили 250-килограммовую бомбу времен Великой Отечественной войны. Все обошлось благодаря своевременной работе саперов, которые обезвредили опасную находку.

Еще одной неожиданностью для метростроевцев стал сильный запах бензина, который появился при работе на перегоне от станции "Заречной". Рабочие долго пытались разобраться в причинах, думали, что повредили трубопровод, а в итоге оказалось, что на этом месте когда-то располагалась бензозаправка. Пришлось быстро освоить новый способ прокладки, который строители называли "форточкой". "Город старый, много было чертежей утеряно, поэтому находили и неучтенные коммуникации", — объясняет Гуляева.

При строительстве метро на "Стрелке", которую возводили к чемпионату мира 2018 года, на месте старых селений находили различную кухонную утварь. А при работах по строительству метромоста через Волгу, по слухам, обнаружили некий клад с ценными монетами.

Еще одна характерная особенность — переживания людей за здания, которые располагаются на пути следования тоннелей. Большинство работ проводилось закрытым способом, однако перегон от "Чкаловской" до "Московской" строился тогда открытым способом, так как рядом было много домов и проходили коммуникации. Одно из зданий вовсе пошло трещинами, после чего его пришлось буквально опоясывать специальными металлическими конструкциями, чтобы оно не рухнуло. А технику при строительстве тупиков в районе станции "Московской" из-за насыщенного грунта и продолжавшихся в то время дождей размещали на специально сооруженных понтонах.

Строительство станции "Пролетарская" © Музей Нижегородского метрополитена

Первый участок метрополитена открылся 20 ноября 1985 года. Вагоны провезли пассажиров от станции "Московской" до "Пролетарской" (включая "Чкаловскую", "Ленинскую", "Заречную" и "Двигатель Революции"), и Горький стал третьим городом страны, в котором запустили метро.

Несостоявшийся визит и изменения в проекте

После возведения первого участка станции стали динамично прирастать к уже имеющейся Автозаводской ветке. В августе 1987 года запустили движение до станций "Автозаводская" и "Комсомольская", в конце 1989-го — до станций "Кировская" и "Парк Культуры". 20 декабря 1993-го, уже после распада Советского Союза, появились станции "Канавинская" и "Бурнаковская", которые стали первыми на ныне Сормовско-Мещерской линии.

Первый поезд на станции "Бурнаковская" © Николай Мошков/ ТАСС

В том же 1993 году началось строительство станции на Нижегородской ярмарке. Гуляева вспоминает, как директор метрополитена Борис Завгородний рассказывал ей, что проект должен был пойти по другому маршруту. От ярмарки — в район Мещерского озера, где на данный момент построена станция "Стрелка". Там должны были располагаться "Солнечная" и "Волга", а далее ветка должна была уходить в Сормово, где сейчас готовятся к строительству новой станции — продлению Сормовско-Мещерской линии.

В итоге в районе ярмарки тоннелепроходческий щит (специальный аппарат для создания подземных корридоров) прошел 133 м и остановился. "Станцию на Ярмарке хотели построить, должен был Борис Ельцин к нам приехать. Но стало плохо с деньгами. Кроме того, чтобы достроить станцию, надо было закрыть Канавинский мост (мост через Оку — прим. ТАСС), а Метромоста еще не было. Город бы встал в пробках", — объясняет Гуляева.

Сормовско-Мещерская линия пошла в итоге по Московскому шоссе и далее, где только в 2002 году появилась новая станция "Буревестник".

Акции протеста и долгожданная "Горьковская"

Если посмотреть на карту Нижнего Новгорода, то можно увидеть, что областной центр фактически разделен Окой на две части — заречную и нагорную. И на протяжении 10 лет после открытия станции "Буревестник" нагорная часть города оставалась без метро, пока в 2012 году там не появилась станция "Горьковская".

"Мы очень ждали этого события, чтобы перевести метро через Оку, потому что метро оставалось не очень востребовано из-за того, что ходило только по заречной части. А все культурные центры и вузы находились наверху", — рассказывает директор музея.

© Николай Мошков/ ТАСС

Станция в районе площади Горького могла появиться намного раньше. Но когда в 1989 году на место приехали строители, "зеленые" активисты начали бастовать, поставили палаточный лагерь и выступили против строительства метро открытым способом. Против тогда выступил и Борис Немцов (1959–2015), который позднее стал первым губернатором Нижегородской области. Жители близлежащих домов рассказывали Галине Гуляевой о том, что с них собирали подписи против строительства, аргументируя это в том числе возможным разрушением домов и демонтажем памятника Горькому.

Город тогда разделился: кто-то выступал за строительство, кто-то — против. Проект решили в итоге переделать, но время было упущено. Федеральные деньги, выделенные на новую станцию, были перераспределены. "И мы долгожданную "Горьковскую" получили только в 2012 году", — вспоминает директор музея.

Еще через шесть лет — к Чемпионату мира по футболу в России 2018 года — у стадиона открыли станцию "Стрелка", которая стала продолжением Сормовско-Мещерской линии.

Кража капсулы и оплата жетонами Примечательно, что в нижегородском метро до сих пор есть возможность оплатить проезд жетонами, однако купить их практически невозможно. А 1 января 2026 года этот способ проезда окончательно отменят. В 2010 году в жетонах для нижегородской подземки стали делать отверстия из-за того, что они пользовались популярностью у жителей Санкт-Петербурга, которые массово скупали это средство оплаты. Дело в том, что нижегородские жетоны подходили для петербургской подземки, а проезд в Нижнем Новгороде стоил тогда значительно дешевле. Выпускали даже указания продавать не больше четырех жетонов в руки. Показать еще

По всем направлениям

Сейчас в Нижнем Новгороде активно идет работа по продлению Автозаводской ветки метро — от станции "Горьковская" до площади Свободы и Сенной площади. Весь проект разбит на 14 этапов. Уже полностью завершены работы по проходке левого перегонного тоннеля длинной почти 1,5 км от Сенной до площади Свободы, а также более 1 тыс. м второго параллельного перегонного тоннеля.

"До станции на площади Свободы у нас осталось порядка 400–500 м. <…> Здесь есть своя специфика, обводненные грунты, но щит "Владимир" справляется со своей задачей. Строительство идет согласно графику", — рассказывает ТАСС главный инженер ОП в городе Нижний Новгород ГК "Моспроект-3" Андрей Козырев.

Строительство тоннеля Автозаводской линии © Георгий Поветкин/ ТАСС

По его словам, для строительства тоннелей используют тоннелепроходческий механизированный комплекс, в котором практически все автоматизировано и ручной труд сведен к минимуму.

В 2026 году на станциях выполнят основной объем работ по возведению постоянных конструктивных элементов, устройству верхнего строения пути в тоннелях метро, монтажу оборудования и начнется внутренняя отделка.

Сормовско-Мещерскую линию метрополитена также продлевают: от станции "Буревестник" до новой станции "Сормовская".

