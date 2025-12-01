Статья

Доступная сказка: как "Щелкунчик" в Новосибирске конкурирует со спектаклем Большого театра

Балет Чайковского "Щелкунчик" давно стал невероятно востребованным и каждый предновогодний сезон собирает аншлаги. Но покупка билетов на спектакли в Большом театре зачастую превращается в квест с огромными очередями и запредельными ценами. В какой-то момент публика обратила свой взор на Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ), которому принадлежит крупнейшее здание театра в стране. Разбирались, действительно ли поехать в театр в Сибирь ради настроения новогодней сказки настолько выгодно

Предмет национальной гордости или вышедший за рамки тренд?

Балет "Щелкунчик" неизменно считается главным новогодним спектаклем. Из года в год интерес к представлениям стабильно высок. Постановка на Исторической сцене Большого театра особенно популярна: еще пару лет назад перед началом продаж у касс собирались огромные очереди, а в 2023 году там возникла давка, в которой пострадали несколько человек. Из-за борьбы с перекупами и мошенниками театр стал продавать билеты исключительно на своем официальном сайте. В 2024 году стартовая цена парных билетов на новогодний балет составляла 100 тыс. рублей. Зрители стали искать более доступное, менее травмоопасное, но при этом не менее прекрасное культурное развлечение. И нашли — в Новосибирске.

Балет "Щелкунчик" — один из наших самых популярных, а самая известная сцена, на которой он представлен, — Большой театр. Однако показ на Исторической сцене постепенно становится не столько явлением культуры, сколько элементом "ярмарки тщеславия". "Надо побыть именно на этом спектакле, именно в Москве, именно сфотографироваться. И эта динамика прослеживается очень активно последнее десятилетие", — рассказывает заместитель гендиректора по связям с общественностью НОВАТа Александр Савин.

Потребность в новогодней сказке растет, и часть зрителей устремились в Новосибирск. Если ранее "Щелкунчика" в НОВАТе давали в новогодние каникулы от семи до десяти раз, то в текущем сезоне запланированы рекордные 29 показов. Стоимость билетов — от 3 тыс. до 30 тыс. рублей. На старте продаж ежедневно их продавалось на сумму около 5 млн рублей.

Билеты еще есть в продаже. Самый дорогой билет я обнаружил на нулевой ряд на вечернем показе 31 декабря — он обойдется в 30 тыс. рублей, самый дешевый — в 5 тыс. рублей.

Как "Щелкунчик" обосновался в Сибири

Впервые "Щелкунчика" показали в Новосибирске 12 марта 1950 года — в нем вместе со звездами балета выступали несколько составов артистов-любителей. Оформил постановку художник Альбин Морозов, в репертуаре НОВАТа спектакль находился 11 лет.

В марте 1961 года на сибирской сцене свою знаменитую версию "Щелкунчика", считающуюся эталонной, представил балетмейстер Василий Вайнонен, который впервые поставил этот спектакль в Большом театре в 1939 году.

Эта постановка была в репертуаре НОВАТа более 20 лет, несмотря на театральные сложности.

"Этот спектакль — он не весь танцевальный. Там практически все первое действие играют дети — учащиеся хореографического училища, профессиональные артисты появляются только в конце первого акта. В этом его прелесть, и в этом же его слабость, потому что, когда он шел несколько раз в году, всегда можно было пригласить детей из хореографического училища и показать этот спектакль. Сейчас, когда он идет такое большое количество раз в новогодний сезон, это сделать практически невозможно, потому что дети уходят на каникулы. Многие стали думать, как решить этот вопрос", — отмечает Савин.

В 1998 году балетмейстер Сергей Вихарев, основываясь на традиционной хореографии Льва Иванова и Василия Вайнонена, поставил в новосибирском театре "Щелкунчика" в сценографии Игоря Гриневича. Вихареву удалось сплотить артистов в сложный период распада СССР, в частности, работой над этим новогодним балетом.

Новое тысячелетие — новые "Щелкунчики"

Был период в истории НОВАТа, когда в его репертуаре находились сразу два "Щелкунчика" — "роскошный и тот, что поскромнее", говорят в театре. Премьера самой величественной версии балета в Новосибирске прошла 25 декабря 2013 года. К классической хореографии Вайнонена добавили наряды для артистов от итальянских художников Эцио Фриджерио и Франки Скуарчапино.

Фриджерио называют одним из самых выдающихся сценографов наших дней, он оформлял постановки в миланском театре "Ла Скала", Парижской национальной опере, нью-йоркской "Метрополитен-опере", лондонском театре "Ковент-Гарден", многие из которых получили мировое признание и стали классикой оперного театра. Скуарчапино же за свою карьеру создала костюмы более чем для 250 спектаклей. Помимо театра, она тесно сотрудничала с представителями индустрии кино — все фильмы, над которыми она работала, были отмечены "Серебряной лентой".

В сентябре 2017 года репертуар дополнил новый "Щелкунчик" в постановке испанского хореографа Начо Дуато и французского театрального художника Жерома Каплана. К нему зрители отнеслись неоднозначно, но свою миссию — удовлетворить все возрастающий спрос — спектакль выполнил. Две постановки шли на сцене НОВАТа поочередно, чтобы у зрителей была возможность видеть самый волшебный балет и накануне праздника, и в дни новогодних каникул.

Московский размах на сибирской сцене

В 2023 году руководство НОВАТа приняло решение, что на сцене должна быть и легендарная постановка Юрия Григоровича, которая уже более 60 лет идет на сцене Большого и является эталоном современной хореографии. Мастер лично одобрил идею о постановке его спектакля в Новосибирске. Он же отобрал большую группу специалистов, которая работала над балетом.

Художники восстановили оригинальные костюмы и декорации Симона Вирсаладзе и адаптировали их к размеру сцены. На декорации было потрачено свыше 80 млн рублей, самый дорогостоящий элемент — корабль на тросах стоимостью 7 млн рублей.

"Это праздничный, в меру лиричный, в меру драматичный спектакль о взрослении человека. Каждый видит свое в этом спектакле. Кто-то — яркий праздник, кто-то — различные аспекты человеческой жизни, ее философии, разные ее пласты, которые Григорович сумел поднять. И в этом плане это абсолютно стопроцентное попадание в Чайковского", — рассказывает Савин.

Гости из других городов и стран

После того как новость о постановке "Щелкунчика" в хореографии Юрия Григоровича облетела страну, в новосибирский театр хлынула публика из Москвы, Санкт-Петербурга, Урала и Дальнего Востока.

"Всем хочется эту легендарную постановку посмотреть. Сцена у нас не хуже, чем в Большом театре. Со всех мест прекрасно видно, неудобных мест нет. Можно совместить приятное с полезным — съездить на Алтай, на лыжах покататься. Поэтому для многих оказалось более интересным купить авиабилеты и недорогие билеты в НОВАТ. У нас они всегда были в разы дешевле, чем в Большом. Приходят зрители и из других стран. Помимо спектакля, гости знакомятся с уникальным зданием театра и нашим замечательным городом", — рассказал Савин.

"Я получаю большое наслаждение от походов на балет. Я живу в Нью-Йорке и довольно часто посещаю там спектакли. И я открыл для себя, что нет ничего лучше балета в России. Мне посчастливилось провести много времени в Новосибирске, который я считаю прекрасным городом. Постановки НОВАТа — феноменальны. Одна из моих любимых — "Щелкунчик", я видел его дважды. Фантастическая, потрясающая постановка. Просто дух захватывает", — рассказал Мэтью Рид.

По данным агрегатора авиабилетов, слетать в Новосибирск из Москвы и вернуться обратно обойдется в 35−38 тыс. рублей на одного пассажира (если вылет 25 декабря, а возращение — 30 декабря). Отправиться из Санкт-Петербурга выйдет чуть дороже — 35−45 тыс. рублей в зависимости от авиакомпании. Культурное путешествие из Владивостока в Новосибирск обойдется примерно в 50 тыс. рублей на одного пассажира.

Размышляя о том, почему балетная версия "Щелкунчика" всегда будет пользоваться бо̜́льшим спросом, чем ледовые шоу или мюзиклы, Савин подчеркнул, что особую атмосферу создает музыка Чайковского, написанная специально для балета. "Но это все-таки балет, и он наиболее соответствует атмосфере, философии, самой музыке, движению", — считает эксперт.

В фойе НОВАТа к Новому году установили пять елок, наряженных профессиональными дизайнерами, а также открыли выставку эксклюзивных, изготовленных в театре игрушек. Оборудовали и фотозону, созвучную красоте спектакля.

"Замечательно видеть, как люди приходят впервые, знакомятся с театром, с балетом через "Щелкунчика". Вижу матерей, которые обсуждают с детьми, что обязательно еще придут. Мы дарим сказку. Я считаю, что сейчас театр выполняет большую функцию: когда у людей повышенный уровень тревожности и беспокойства, у них всегда есть желание прикоснуться к чему-то вечному, красивому, постоянному. Люди потянулись к искусству, ищут опору в этом", — заключает Александр Савин.

