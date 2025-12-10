Статья

Загадки Белого моря: как карельские ученые искали лабиринты, а нашли древние скульптуры

В 60-е годы в Карелии организовали экспедицию для поиска каменных лабиринтов. Ученые отправились на исследование архипелага Кузова. Достичь изначальной цели не вышло, однако группа столкнулась с другим загадочным явлением — каменными сложениями, которые сегодня известны как сейды. Рассказываем, что собой представляют сейды и какие тайны они хранят

Окаменевшие немцы

В нижних залах Национального музея Карелии за стеклом лежит загадочный экспонат, похожий на обычные камни. По словам научного сотрудника Артема Лискова, их обнаружили на архипелаге Кузова́ в Белом море несколько десятилетий назад (архипелаг Кузова состоит из 16 небольших островов, два из которых наиболее крупные — Русский Кузов и Немецкий Кузов). С тех пор это неизменная часть постоянной экспозиции.

Все началось с экспедиции Карельского государственного краеведческого музея (старое название Национального музея) 1966 года. Группа ученых во главе с краеведом Иваном Михайловичем Мулло, посвятившим шесть полевых сезонов археологии Южного Беломорья, отправилась туда в поисках загадочных каменных лабиринтов. Один из таких объектов он обнаружил еще в середине 50-х в Чупинском заливе.

За год до этого Мулло услышал от местной жительницы легенду об "окаменевших немцах". По ее словам, в стародавние времена на Кузова пришли иноземцы. Оттуда они планировали начать поход на Соловки, однако столкнулись с многодневной непогодой. Когда буря утихла и небо расчистилось, все воины вмиг окаменели, оставшись в сидячем положении. Исключением стал лишь военачальник, который встретил вечность стоя.

Мулло посчитал, что эта история отсылает к походу шведского отряда Андреса Стюарта в 1611 году, и решил увидеть каменную армию своими глазами.

Неожиданная находка

Прибыв на острова, участники экспедиции не нашли лабиринты. Зато они обнаружили многочисленные камни, сложенные друг на друга в самых разнообразных и причудливых сочетаниях. В тот момент Мулло находился под впечатлением от работ российского этнографа, историка и археолога Николая Харузина, посвященных культуре, обрядам и верованиям саамов. Ученый рассказывал о неких сейдах — булыжниках, которые саамы устанавливали на горах и в других местах для поклонения. В связи с этим Иван Михайлович свое прорывное открытие назвал тем же именем.

Все находки позже зафиксировали на фотопленке. Кроме того, в музее хранятся рисунки одного из участников экспедиций — художника Георгия Стронка, одного из создателей иллюстраций к карело-финскому эпосу "Калевала".

В последующие годы на острове Русский Кузов ученые нашли более 300 сейдов, а на Немецком Кузове — более 170. Один из них под номером 156 и был вывезен в Петрозаводск. Этот сейд имеет антропоморфный (по форме напоминающий человека) облик и напоминает саамское божество. Композиция состоит из "тела", "головы" и "ног".

Позже Мулло разработал классификацию сейдов, выявив 10 групп. Классический вариант представляет собой крупные валуны, каменные плиты и сколы скалы, поставленные на два, а чаще на три камня. При этом в их верхней плоскости лежат пять или более камней. Также есть типы, изображающие тотемных животных, фаллические знаки и божеств.

Всего в ходе экспедиций музея удалось обнаружить 540 каменных сложений на семи островах архипелага. Преимущественно в них использовались гранит и брекчия (порода, образованная в результате цементации залежей рыхлых элементов, которые образуются при выветривании горных пород или схождении селевых потоков) магматического происхождения. При этом на сейдах не обнаружили следов обработки, камни лишь складывали друг на друга в нужных местах.

Охота на лабиринты

Спустя время удалось найти и лабиринты, для поисков которых была организована первая экспедиция. Музейный таксидермист (специалист, который создает чучела животных и птиц) Василий Игнатенко обнаружил их при изучении острова Олешин: один объект к тому моменту сохранился хорошо, а два других были разрушены. При детальном исследовании ученые пришли к выводу, что все же лишь два из них являются лабиринтами.

Мулло считал лабиринты ловушками для ловли рыбы. Они действительно в большинстве случаев находились вблизи мест активного рыбного промысла, в том числе в других странах. Однако конструкция для такой задачи чересчур сложна.

"Насколько помнится мне, Иван Михайлович и сам пытался таким образом ловить рыбу. То есть он проводил эксперимент. Но, по-моему, ничего не поймал", — сказал Лисков.

Большая часть исследователей все же склоняется к версии, что это культовые объекты, связанные с промысловой магией. В том числе они встречаются вблизи могильников.

Почему сейдов становится больше

Спустя почти 40 лет музей организовал повторную экспедицию на архипелаг. Многие сейды имели следы разрушений еще при обнаружении, с годами их стало больше. После публикаций о мистической находке на Кузова хлынули туристы. Они частично разобрали существующие композиции, а также создали "новоделы".

Сегодня сейды широко распространены по всей Карелии. Их часто создают в качестве туристических объектов на различных тропах или при строительстве дорог. Современные каменные сложения выглядят сложнее, чем их предки, и, конечно же, сейды до сих пор окружены завесой тайны. Одни ученые считают, что их создал человек. Другие, что композиции сформировались при движении ледника, проходившего по территории Карелии.

"Мы можем предполагать, что это сделала природа. Ледниковой активностью можно объяснить сложения камней на ножках, но божество, скорее, все-таки рукотворное", — рассказал Лисков.

Единой точки зрения нет и в вопросе датировки. Самые поздние сейды и лабиринты, считают ученые, были созданы в XVII веке. Это уже не саамская, а поморская культура. В соседней Финляндии лабиринты использовали и в 1920-е. А первые сейды могли появиться еще до нашей эры.

