"Мужчины визжат от восторга, как девчонки". Что думают иностранцы о русской Арктике

Ожидается, что по итогам 2025 года турпоток в Арктику достигнет 1,5 млн человек. Каждый год растет и доля иностранных туристов, которые местом своего отдыха выбирают именно северные регионы России. Расскажем, что находят в русской Арктике зарубежные гости, от чего они радуются, как дети, и действительно ли китайцы верят в магическую силу северного сияния

Редакция сайта ТАСС

© Лев Федосеев/ ТАСС

Мифы о северном сиянии

Мурманская область — самая близкая Арктика. Сюда едут путешественники со всего мира, чтобы своими глазами увидеть неповторимые арктические пейзажи, полярную ночь или полярный день, поплавать в ледяной воде. Если россияне больше всего любят морские прогулки в поисках китов, то зарубежные туристы, среди которых большинство гостей из Азии, едут сюда за полыхающим в небе северным сиянием.

"При виде разноцветного неба они визжат, громко кричат, кто-то плачет, кто-то стоит на коленях, в общем, отдаются эмоциям по полной и этим сильно похожи на детей: так же реагируют на все с широко открытыми глазами и ртом", — рассказала руководитель одной из мурманских туркомпаний Елена Лановая.

Гид отметила, что еще не так давно туристы ездили смотреть северное сияние в Финляндию, но сегодня российская Арктика и Мурманская область — это самое доступное место в мире, где его можно увидеть. Кстати, именно финны, которых она назвала отличными маркетологами, придумали миф о том, что китайцы верят в магическую силу северного сияния.

© Иван Высочинский/ ТАСС

"Сначала финны придумали и очень хорошо распространили, что если ребенка зачать под северным сиянием, то родится мальчик, но шли годы, мальчики рождались не у всех, поэтому они придумали, что такой ребенок проживет счастливую жизнь, что, согласитесь, сложнее проверить. Это очень понравилось нам, и теперь русские этот миф распространяют даже больше, чем об этом думают китайцы. Когда их спрашиваешь, они очень странно смотрят на тебя и говорят, что у них такого нет", — смеется Лановая.

Приключенческий туризм

Туризм на Чукотке экстремальный даже для подготовленного российского туриста, а для иностранного — тем более. В доковидные времена зарубежные гости составляли до 90% всего турпотока в самый удаленный регион России. После пандемии ситуация по понятным причинам изменилась, но постепенно выравнивается.

"Чукотка — "терра инкогнита" даже для бывалых российских туристов. Сейчас к нам снова едут туристы из Китая, Германии, Болгарии, Словакии: им интересен быт коренных малочисленных народов, наши потрясающие пейзажи, уникальная флора и фауна. Это настоящий приключенческий туризм, у которого есть будущее. Например, у меня был англичанин, который "коллекционирует" ночевки в национальных жилищах. Таких предложений с национальным колоритом на Чукотке достаточно", — рассказал директор одной из чукотских туристических компаний Владимир Быстрых.

Все большую популярность на Чукотке набирают фототуры, особенно у китайских туристов. По словам гида, стоимость иностранцев не пугает: они сами признают, что "дешево здесь быть не может", учитывая сложную арктическую логистику и суровые климатические условия.

© Юрий Смитюк/ ТАСС

"Интересно, что у них фотоаппараты стоят целое состояние, но при этом абсолютно нет претензий к быту, потому что они знают, куда едут. Для них главное — поймать в объектив китов, моржей, редких птиц, а этого у нас в достатке. На пятый день наши туристы уже не обращают внимание на китов — ну кого этим на Чукотке удивишь? А в первый день, когда их гигантские хвосты слева, хвосты справа, даже суровые мужчины, сидящие в лодках, визжат от восторга, как девчонки. Ради этих эмоций они преодолевают тысячи километров снова и снова", — отметил Быстрых.

Деревянное Поморье

Туристы из разных стран по-разному реагируют на то, что видят в Архангельской области, рассказала экскурсовод и гид по региону Наталья Дроздова. Например, гости из Индии, увидев чистый, пушистый, белый снег, аккуратно брали его в ладони, осторожно сдували и подкидывали, смотря, как он искрится на солнце.

Турист из Швейцарии был в восторге от фотосессии в русских народных костюмах среди зеленых холмов на Пинеге. Чаще всего иностранные гости приезжают в столицу Поморья — Архангельск, здесь их удивляет широкая река и просторная набережная. Затем они обязательно планируют посещение музея под открытым небом "Малые Корелы", откуда возвращаются под впечатлением от деревянных мостовых, амбаров и церквей.

Музей-заповедник "Малые Корелы" © Crazy nook/ Shutterstock/ FOTODOM

"Однажды гости из Китая были настолько впечатлены обилием дерева и тем, что дерево у нас везде — и под ногами, на мостовых, и вокруг, ведь дома тоже сделаны из дерева, что они подходили к деревянным домам и трогали их руками, говоря, что это очень дорогой материал, а мы — очень богатые люди, потому что можем себе позволить строить дома из дерева. Гости из азиатских стран особенно отмечают тишину и наш неторопливый темп жизни, им очень нравится, что люди никуда не спешат. Малочисленность населения Поморья они считают очень ценной, а чистый воздух и просторы — невероятными", — рассказала Дроздова.

Архангельские гиды добавляют, что гостей из Европы больше интересует история, выставки, музеи и музыка, например малый зал Поморской филармонии или Северный хор. Туристам из Великобритании и США интересны собрания икон, в частности в музее изо.

"Всегда подолгу стояли восхищались. Думаю, это связано с тем, что в англиканских и протестантских церквях нет такого убранства. Был еще момент с делегацией из университета Шанхая — они были поражены тем, какой у нас чистый воздух и видно небо. А тайцы были в восторге от снега", — рассказала менеджер одной из туристических компаний Мария.

Сталкерский туризм Коми

Республика Коми привлекает туристов атмосферой застывшего времени, индустриальной эстетикой и возможность сделать уникальные фотографии. "Сталкерский" туризм — безусловный хит. Посещение заброшенных поселков-призраков, таких как Хальмер-Ю и Рудник близ Воркуты, — это главный магнит для иностранцев", — сообщили в министерстве экономического развития, промышленности и транспорта региона.

Главный арктический хаб в Коми — Воркута, откуда стартуют все ключевые маршруты — в индустриальные "призраки" тундры и к природным достопримечательностям Полярного Урала.

Следующие по привлекательности направления — природный туризм и рыбалка. Среди гостей региона также популярны вертолетные туры, которые позволяют оценить масштаб и величие арктических ландшафтов. Полеты из Усинска в национальный парк "Югыд ва" открывают доступ к самым труднодоступным и живописным уголкам, где можно увидеть не тронутые человеком горные массивы, кристально чистые озера, бескрайние таежные просторы и царицу Уральских гор — Манарагу.

Карельские петроглифы

Одна из точек притяжения иностранных туристов в карельской Арктике — беломорские петроглифы. Это уникальные образцы первобытного монументального наскального искусства, которые датируются IV–V тысячелетием до н.э.

Карельские петроглифы © FGeorg/ Shutterstock/ FOTODOM

Несколько лет назад вместе с петроглифами Онежского озера их включили в список ЮНЕСКО. Сегодня инфраструктура вокруг петроглифов активно развивается. Так, недавно с привлечением федеральных средств там открыли визит-центр. Он включает в себя гостиницу, ресторан и выставочные залы. По оценкам главы Карелии Артура Парфенчикова, уже в следующем году турпоток туда кратно вырастет и приблизится к 100 тыс. человек.

Популярны в тех краях не только петроглифы. Иностранцы любят туры с размещением на берегу Белого моря и знакомством с культурой поморов и северной кухней. "Арктические гастротуры или арктическая кухня — дегустация блюд из северной морской рыбы, из морских водорослей, мидий. Это тоже пока довольно нишевый туризм, но он активно развивается. И иностранным туристам локальная кухня очень интересна", — рассказала директор одного из карельских туроператоров Оксана Красновская.

"В тундре все есть"

Директор Культурного центра посольства Республики Корея в РФ Пак Чжун Гон много ездил по России, но особенно его впечатлила тундра в Ненецком автономном округе (НАО), где он снимал документальные фильмы об оленеводах и даже кочевал вместе с ними.

"В Корее нет тундры. Нам было очень удивительно и интересно, как люди могут жить в таких условиях. Мы кочевали с оленеводами месяц и спрашивали, почему им нравится тундра? Они отвечали, что здесь все есть. Что есть? Мы не понимали. Они тогда сказали, что, может, со временем мы сможем это понять. И только спустя год мы поняли, насколько тундра богатая, и там действительно все есть. Главное, что там есть, — человеческое счастье", — сказал Пак.

© Лев Федосеев/ ТАСС

С тех пор он уже много раз побывал в НАО и отмечает, что ему очень нравится арктическая природа и гостеприимные люди. "У них такое теплое сердце. И закон тундры: они сначала хорошо кормят, а только потом спрашивают: "Вы кто? Откуда?" Они друг другу помогают, не могут жить там спокойно. Должны помочь другим людям. Я всех приглашаю посетить север России, увидеть тундру своими глазами. Если кто-то хочет настоящую свободу, им лучше сюда приехать", — подчеркнул Пак.

Перспективы

Как отметили в пресс-службе Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, по итогам 2025 года турпоток в Арктическую зону РФ (АЗРФ) составит 1,5 млн человек, что на 200 тыс. больше, чем годом ранее. Лидеры по количеству туристов — Мурманская и Архангельская области, Ямало-Ненецкий автономный округ. Рост турпотока в эти регионы по итогам прошлого года составил 6−10%.

Среди самых популярных туристических направлений — охота за северным сиянием, городские туры, этнические деревни, катание на собачьих упряжках, арктическая кухня, морские прогулки в Териберке, а также круизы на Северный полюс.

Резиденты АЗРФ реализуют более 150 инвестпроектов в туристической отрасли с инвестициями 48 млрд рублей, в Арктике создается 2,6 тыс. новых рабочих мест. 18% участников программы "Арктический гектар" используют полученные участки для реализации предпринимательских проектов, в том числе создают различные базы отдыха и другие объекты туристического сервиса.

