Статья

"Дуй и крути": почему создать елочную игрушку гораздо сложнее, чем кажется

Пожалуй, нет более трогательного и знакомого с детства символа Нового года, чем стеклянный елочный шар. Его мерцающая поверхность, отражающая огни гирлянд, мелодичный звон при соприкосновении с другими игрушками — все это возвращает нас в то время, когда чудеса были реальны, а ожидание праздника казалось вечностью. Но как шарик появляется на свет? Чтобы раскрыть эту тайну, мы отправились в мастерскую "Рождественское яблоко", где рождается главное чудо — профессия, которую не найти в учебниках

Редакция сайта ТАСС

© Ирина Евдокимова/ ТАСС

Стеклодув: ремесленник, художник, философ

Наш путь лежит в деревню Трубичино в Новгородском районе. Погода пока не напоминает о скором празднике, но у входа уже маячат еловые лапы, перемигиваются огни гирлянд, на ветвях висят деревянные украшения и шары. За дверью мастерской открывается пространство, залитое ровным светом, витрины заняты рядами разноцветных стеклянных игрушек, которые ждут своего часа. Вокруг все словно из сказки — новогодние украшения, елки, музыка. Однако главное волшебство происходит в следующем помещении, где работают со стеклом.

Переступая порог с резной табличкой над входом — "Стеклодув", сразу замечаешь перемену. Воздух здесь другой, кажется, еще слышен ровный гул газовых горелок и чувствуется легкий запах раскаленного материала. Здесь нас встречает Дмитрий Богачев, основатель мастерской и ее самый первый стеклодув.

Дмитрий Богачев © Ирина Евдокимова/ ТАСС

"Все началось с простого подарка, — рассказывает Дмитрий. — Мама подарила мне стеклянный шар. Я подержал его в руках, и у меня возникла мысль: а почему бы не делать такие же?"

Так с одного шарика и началась история появления мастерской.

Договориться со стеклом

"Меня часто спрашивают, где я учился на стеклодува, — продолжает он. — Но этому ремеслу сейчас нигде не учат. Когда я решил заняться игрушками, оказалось, что найти мастеров невозможно. Выбора не было — пришлось учиться самому", — добавляет Дмитрий Богачев.

Одним из тех, кто передавал знания Дмитрию, был Александр Доманский из Санкт-Петербурга. У него уже сложилась определенная династия: его родители, научившиеся у немецких мастеров, выдували не шарики, а лабораторную посуду. Сейчас это ремесло тоже переживает не лучшие времена: работа сложная, не слишком денежная, и молодые люди не горят желанием ею заниматься.

Стекло — материал живой, и с ним нужно договариваться. Как описывает свой опыт Дмитрий, людям несведущим процесс кажется простым: дуй и крути. Но чтобы получить ровный шарик, понадобится не меньше полугода упорных тренировок.

"Когда уже что-то начинает получаться, ты начинаешь относиться к стеклу небрежно. И тут же начинаешь обжигаться, резаться. Потом понимаешь: нет, братец, нужно к стеклу относиться с уважением. Ты вроде как руководишь, но ты не должен хамить. И когда учишься им управлять, тогда у тебя получаются хорошие, ровные игрушки", — поясняет Дмитрий.

Выдуть шарик — только половина дела. Он должен быть легким и прочным. Это достигается за счет аккуратной и ровной стенки, что и ценится в ручной работе. И чтобы сделать идеальную игрушку, стеклодув должен обладать главными качествами — спокойствием и усидчивостью.

© Ирина Евдокимова/ ТАСС

"Ты должен быть очень усидчивым, у тебя должна быть какая-то определенная цель", — уверен владелец мастерской. Он также добавил, что профессия требует терпения, ведь с первого раза ничего не получается. "Путь к успеху лежит через череду неудач, и к этому нужно быть готовым", — пояснил Богачев.

Что касается физических данных, то для выдувания елочных игрушек не требуется особая жизненная емкость легких, в отличие от выдувальщиков, которые работают с крупными формами. В работе с небольшими игрушками многое делается с помощью нагнетания воздуха щеками.

Поскольку формального обучения нет, опыт передается непосредственно в мастерской. "Есть старший стеклодув, который объясняет, показывает. При необходимости мы еще берем курсы повышения квалификации у некоторых людей, которые понимают в этом больше, чем мы", — говорит основатель.

Внутри сообщества царит дружелюбная атмосфера: все готовы делиться секретами. Мастера понимают, что они конкурируют не между собой, а с массовым производством из-за рубежа, где проще с материалами и логистикой.

Одна из ключевых проблем, с которой сталкивается мастерская, — ограниченность в выборе материалов. Для работы используется стекло с определенной температурой плавления, которое закупается на одном из электроламповых заводов.

"Нам бы хотелось найти более интересное стекло, которое позволило бы делать более сложные формы, но пока у нас нет такой возможности", — констатирует Богачев.

Кроме того, настоящим испытанием для молодого предприятия стал период пандемии коронавируса. "Очень много заказов сорвалось", — вспоминает Дмитрий. Чтобы сохранить бизнес и не увольнять сотрудников, пришлось проводить мастер-классы, где рассказывали об истории создания игрушек, а потом дети сами расписывали в мастерской заготовки. Впоследствии проведение мастер-классов стало одним из направлений работы.

"Давайте выдувать шарик", — приглашает Дмитрий.

От заготовки к семейной реликвии

Вместо большой печи, которую можно представить в цехе стеклодува, здесь используются современные и очень мощные газовые горелки.

© Ирина Евдокимова/ ТАСС

Длинные стеклянные заготовки размягчаются в пламени до пластичного состояния. Дмитрий уверенным движением вращает заготовку в руках. И вот момент настоящего волшебства — выдох, и стеклянная масса начинает раздуваться изнутри, образуя полость.

Не прекращая вращать трубку, мастер контролирует форму. Через несколько секунд на конце трубки уже почти идеальная стеклянная сфера. Процесс сопровождается своим звуковым фоном: шипение газовой горелки. А результатом становится ни с чем не сравнимое чувство. Вот она — игрушка! Маленькое стеклянное чудо.

Дмитрий показывает мастерскую стеклодува, где на стенах висят разные примеры создаваемых шариков: простые шарики, снеговики, шишки, матрешки. Мастерская не специализируется на очень сложных формах, но в ее истории есть работа, которая далась особенно тяжело.

© Ирина Евдокимова/ ТАСС

Самой значимой игрушкой оказалось большое стеклянное яблоко, сделанное для Алма-Аты, что символично, ведь название города переводится как "отец яблок". Основная трудность заключалась не в выдувании самого яблока, а в припайке к нему листочка. Этот заказ остался в памяти как самый сложный и одновременно самый приятный.

"Что чувствуешь, когда шар удался? Это глубокое удовлетворение. Я как-то посчитал: чтобы получилась одна игрушка, к ней должны прикоснуться руки 10 человек. 10 пар рук, 10 людей, каждый из которых вкладывает в нее частичку своего мастерства и внимания. Поэтому наши игрушки получаются живыми и радостными", — поясняет мастер.

Когда шарик стал шариком, работа не заканчивается. Остывшую прозрачную заготовку отправляют на серебрение — через маленькое отверстие внутрь заливают специальный состав, благодаря которому шар приобретает внутреннее сияние. Затем следует роспись и лакировка для прочности. Художники, работая с ювелирной точностью, наносят на поверхность узоры — от традиционных снегирей до сложных сказочных сюжетов. Здесь нет конвейера — каждая игрушка уникальна и создается авторской группой мастеров.

© Ирина Евдокимова/ ТАСС

В эпоху пластика и массового производства простая стеклянная игрушка из новгородской глубинки — это не просто украшение, это носитель памяти. "Мы, сегодняшние взрослые, с теплотой вспоминаем советские елочные игрушки. Они не были такими яркими и идеальными, как современные. Но в них была душа, в них был праздник. Ни одна современная серийная игрушка не вызовет таких эмоций. Только штучная старая игрушка несет не только красоту, но и воспоминания. Мы живем не временем, а эмоциями и чувствами. И такая игрушка помогает их оживить", — добавляет Дмитрий.

Многие покупатели приезжают сюда каждый год, чтобы выбрать одну, но особенную игрушку. Такой шар становится настоящей семейной реликвией, передающейся из поколения в поколение. Название мастерской — "Рождественское яблоко" — это отсылка к старинной традиции, когда в семьях елку украшали яблоками как символом жизни и надежды. Именно эту простую и искреннюю атмосферу праздника стремится сохранить семья Дмитрия и Ольги Богачевых.

"Современный мир стал слишком быстрым и "дешевым". Мы разучились ценить вещи. А ведь елка — это семейный ритуал. Она должна быть не просто красивой, а по-настоящему теплой, собравшей вокруг себя близких", — размышляет Дмитрий.

© Ирина Евдокимова/ ТАСС

Семейное дело — дело для людей

"Рождественское яблоко" сегодня — уже не просто мастерская по производству игрушек. Это развивающийся проект, главная ценность и миссия которого — люди.

"Для меня фундаментально важно, чтобы люди здесь были нужны. Чтобы команда росла и развивалась, чтобы каждый чувствовал свою значимость. Чтобы через десятилетия в России сохранилось это уникальное производство. Мы здесь не конкурируем друг с другом, мы вместе противостоим безликому масс-маркету. Мы можем выстоять, только помогая друг другу и делясь опытом", — поясняет Дмитрий.

Покидая мастерскую, увозишь с собой не просто сувенир. Ты увозишь чувство соприкосновения с настоящим ремеслом, с трудом, в который вложены умение, терпение и уважение к материалу. И когда вспоминаешь, как ярко светят горелки и мастера ведут свой непрерывный диалог со стеклом, можно быть уверенным, что новогоднее чудо продолжает рождаться здесь, в новгородской глубинке, и его можно потрогать руками.

Ирина Евдокимова