Занятия "Россети Тюмень" по электробезопасности посетили более 12 тыс. человек

Слушатели узнали о полезных и опасных свойствах электрического тока, а также правилах поведения вблизи энергообъектов

ТАСС, 4 декабря. С начала года системообразующая сетевая компания Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов провела для детей и взрослых 289 занятий по электробезопасности и энергосбережению. Тематические уроки энергетиков посетили более 12 тыс. человек, в том числе 11,6 тыс. школьников и дошколят. Об этом сообщили в департаменте связей с общественностью и СМИ компании.

"Цель образовательной инициативы – рассказать подрастающему поколению о полезных и опасных свойствах электрического тока и закрепить ключевые правила поведения вблизи энергообъектов", – сообщили там.

В 2025 году площадками таких встреч стали образовательные и спортивные учреждения, оздоровительные и пришкольные лагеря. Специалисты напомнили детям и взрослым, как правильно обращаться с бытовой техникой, почему запрещено заходить за ограждения подстанций, к каким последствиям могут привести рыбалка или запуск шаров, салютов, воздушных змеев вблизи линий электропередачи, сказано в сообщении.

Как напомнили в департаменте, компания "Россети Тюмень" уделяет значительное внимание профилактике электротравматизма работников и сторонних лиц. Для закрепления информации лекторы используют мультимедийные презентации и материалы спецпроекта Группы "Россети", размещенные в сообществе Маши Лампочкиной, которая учит правильному и безопасному обращению с электричеством. Всего с 2017 года энергетики провели более четырех тысяч профилактических мероприятий, которые посетили порядка 230 тыс. человек.