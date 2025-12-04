"Россети Тюмень" завершили реконструкцию линии электропередачи в Тюменской области

ТАСС, 4 декабря. "Россети Тюмень" завершили реконструкцию линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ в Тюменской области. Значимый для Нижнетавдинского района энергообъект обеспечивает электроэнергией 15 СНТ и деревню Штакульскую, в которых проживает порядка 1,7 тыс. человек, сообщают в департаменте связей с общественностью и СМИ компании.

Отмечается, что для повышения качества и надежности электроснабжения жителей системообразующая сетевая компания (СТСО) почти в два раза увеличила пропускную способность ЛЭП. Изменение параметров линейного объекта стало возможным после передачи воздушной линии в безвозмездное пользование СТСО в 2025 году.

"Ключевыми задачами при проведении работ на труднодоступной ЛЭП, протяженность которой составляет порядка 20 километров, а трасса проходит по заболоченной местности, стали повышение напряжения на удаленных участках, выравнивание нагрузки в сети и обеспечение возможностей для присоединения новых потребителей. При планировании технических мероприятий учитывалось мнение жителей, электроснабжение которых непосредственно зависит от стабильного функционирования воздушной линии", - сказано в пресс-релизе.

В ходе реконструкции энергетики заменили почти 18 км неизолированного провода на современный самонесущий изолированный (СИП), увеличив на некоторых участках площадь сечения в два раза. Кроме того, СИП обладает повышенной прочностью и стойкостью к ветровым нагрузкам, гололедообразованию и налипанию снега. Устойчивость ЛЭП на пучинистых грунтах обеспечат 200 новых железобетонных опор. Для стабилизации и поддержания напряжения в установленных ГОСТом границах специалисты установили два пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН).

В компании добавили, что "Россети Тюмень" проводят непрерывную модернизацию электрических сетей, обеспечивающих светом жилой сектор и социально значимую инфраструктуру Тюменской области. Там напомнили, что в 2024 году компания выполнила беспрецедентную по масштабу реконструкцию электросетевого комплекса в Тюменском районе. Для повышения надежности электроснабжения свыше 130 тыс. жителей энергетики обновили 146 объектов в 11 муниципалитетах.