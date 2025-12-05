В ямальском парламенте обсудили перспективы кадровой обеспеченности Арктики

К участникам правового брифинга обратился председатель законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин

ТАСС, 5 декабря. В законодательном собрании Ямало-Ненецкого автономного округа прошел правовой брифинг на тему "Кадры для Арктики: текущая ситуация, актуальные вопросы и пути их решения", сообщают в пресс-службе парламента Ямала.

"Тема достаточно актуальная для региона. Если мы говорим о реализации масштабных проектов у нас на Ямале, мы должны понимать, что за каждым из них стоят люди – профессиональные, высококвалифицированные и востребованные. Округу нужны не временщики, а ответственные, профессиональные, преданные Ямалу люди. Обсудим с коллегами законодательные изменения, которые позволят упростить процесс привлечения таких специалистов", – обратился к участникам председатель ямальского законодательного собрания Сергей Ямкин.

По словам модератора мероприятия - члена комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Дмитрия Погорелого, на парламентских слушаниях в Госдуме ряд министерств и ведомств озвучили, что в профессию возвращается порядка 50% выпускников. Для увеличения их числа происходит трансформация системы образования. Акцент делается на ранней профориентации и поступлении в вуз без сдачи дополнительных экзаменов после обучения в колледже.

Первый замдиректора департамента занятости ЯНАО Анастасия Сорокина отметила, что в регионе отмечается устойчивый рост уровня занятости населения при сохранении неизменного спроса на квалифицированные кадры – 74% при 61,4% по стране. Уровень безработицы, добавила она, один из самых низких в стране – регион занимает третье место среди субъектов РФ. "Этим летом по инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова открылся первый региональный рекрутинговый центр "Работа на Ямале". Он предлагает комплексный подход к подбору персонала: от поиска кандидатов по всей стране до переезда и адаптации в округе. В числе первых успешно трудоустроенных специалистов были медики и педагоги", - отмечается в пресс-релизе.

Участники сообщили, что по итогам мониторинга синхронизации программ подготовки кадров и потребностей экономики, проведенного Министерством просвещения РФ в 2024 году, округ занял четвертое место. В семи государственных и двух частных колледжах по 68 профессиям и специальностям обучается 10 тыс. студентов. В 2023 году запущена новая модель подготовки высококвалифицированных кадров для будущего туркластера. По пяти образовательным программам – "туризм и гостеприимство", "повар, кондитер", "поварское и кондитерское дело", "технологии индустрии красоты", "сервис на транспорте" – обучаются 722 студента. За счет ориентированного на практику учебного плана они освоят образовательную программу быстрее сверстников, добавили в пресс-службе. Кроме этого, в 2025 году заявка региона на создание кластера по подготовке кадров для топливно-энергетического комплекса победила в конкурсном отборе Министерства просвещения РФ.

Опережающая подготовка кадров

Профессор Академического департамента Школы права и управления Тюменского госуниверситета Ольга Захарова представила модель опережающей подготовки кадров из числа коренных малочисленных народов для устойчивого развития Арктики – от исследования запросов до персонализированных образовательных траекторий. Эта модель не просто создает поток специалистов, а целенаправленно взращивает кадры, способные стать драйверами изменений в Арктике, отмечает она.

"Мы убеждены, что именно такой научно-обоснованный и гибкий подход к подготовке кадров, учитывающий как стратегические задачи региона, так и жизненные стратегии молодежи коренных народов, является ключом к устойчивому и сбалансированному развитию Ямала и Арктики в целом. Тюменский государственный университет открыт к углублению сотрудничества для реализации этой модели", – резюмировала Захарова.

Стратегические меры

В завершение брифинга ведущий научный сотрудник центра частного права Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Владимир Емельянцев предложил стратегические меры по улучшению условий труда и занятости в Арктике. В их числе защита трудовых прав при использовании онлайн-платформ для поиска работы, стимулирование перехода от вахтового метода на долгосрочные трудовые контракты, развитие программ переподготовки и повышения квалификации для усиления локальной занятости.

"Участники проанализируют предложенные инициативы и разработают рекомендации по совершенствованию федерального законодательства, чтобы гарантировать устойчивое развитие экономики и социальной сферы в уникальных и стратегически важных Арктических регионах страны", - резюмировали в окружном парламенте.

В мероприятии также участвовали заместитель губернатора ЯНАО Евгений Гурарий, депутаты Госдумы и сенаторы РФ от ЯНАО, представители Минвостокразвития РФ, региональных парламентов, органов госвласти и местного самоуправления, окружных профильных департаментов, школ и колледжей, а также научного сообщества.