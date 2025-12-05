На Иннопроме-2026 планируется создать площадку женского движения

О планах сообщила председатель свердловского парламента Людмила Бабушкина на совещании с региональным активом "Женского движения "Единой России"

ТАСС, 5 декабря. Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина обратилась сегодня к прогрессивным женщинам-общественницам Свердловской области в ходе расширенного совещания с координаторами и председателями муниципальных общественных советов по реализации проекта женского движения на Среднем Урале. Об этом сообщают в управлении информационной политики областного заксобрания.

"Роль женщины в социуме и обменяться лучшими практиками реализации социально значимых проектов собрались обсудить порядка 400 общественниц из 80 муниципалитетов Свердловской области. Участие в мероприятии приняли губернатор Денис Паслер, заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Дарья Лантратова, депутат Государственной Думы РФ Наталия Полуянова", - отмечается в пресс-релизе.

Бабушкина сообщила, что актив "Женского движения Единой России" в Свердловской области составляет более 8 тысяч женщин. "Наше движение стало силой, консолидирующей усилия гражданского общества. Мы смогли объединить более 26 тысяч женщин, волонтеров, ветеранов, студентов для решения масштабных задач и реализации важнейших социальных проектов. Сегодня мы с Дарьей Сергеевной [Лантратовой] и Наталией Владимировной [Полуяновой] договорились, что, если нас поддержит глава региона, организовать на полях Международной промышленной выставки "Иннопром" в 2026 году работу площадки женского движения, где будут представлены наши флагманские социальные проекты", – приводят ее слова в управлении информполитики.

Председатель облпарламента добавила, что одно из стратегических направлений женского движения – целенаправленная и системная работа по вовлечению женщин в общественно-политическую жизнь региона, чтобы каждая женщина, желающая принести пользу своему городу или району, получила для этого все необходимые знания, навыки и поддержку. "За прошедшие три года 59 женщин впервые стали депутатами органов местного самоуправления. Для женщин, желающих открыть собственное дело, в регионе проводятся обучающие семинары, встречи с представителями бизнес-сообщества. За прошедший период состоялось 96 таких мероприятий, в которых приняли участие более 1,8 тысячи человек", - цитируют Бабушкину в сообщении.

В управлении добавили, что Лантратова выразила признательность в адрес областных властей за активную поддержку женского движения и за укрепление позиций женщин в реализации государственной политики.

"Женское движение Единой России" в Свердловской области – это отличный образец системной работы, которая ведется не только на уровне региона, но и в каждом муниципалитете. Здесь собран мощный женский актив. Созданная сеть женских клубов, которые работают в более чем 40 муниципалитетах, помогают женщинам в вопросах личной, профессиональной и творческой самореализации. Развитие Женского движения в регионе стало основой для проведения многих международных событий, объединивших сотни женщин из России и иностранных государств", – цитируют ее в управлении информполитики.

Со ссылкой на Полуянову в сообщении отмечается, что Средний Урал является одним из передовых субъектов РФ по развитию и формированию структуры женского движения. "Свердловская область стала регионом, где активным образом развивается женская политика, где впервые женские организации объединились в единое движение для решения вопросов, связанных с предпринимательством, политикой, профессиональной сферой, социальной и волонтерской деятельностью. И этот опыт у вас переняли все остальные регионы. Женское движение – это надежная опора для взаимодействия с общественными структурами, это точка роста для женщин, которые к нам приходят, и, безусловно, это хороший вектор для того, чтобы развивать все общественно значимые направления в регионе" – цитируют ее в управлении.

Паслер отметил вклад женского движения в поддержку бойцов, которые выполняют свой долг в зоне спецоперации. Участницы проекта регулярно проводят акции в поддержку участников СВО. "Женским движением Единой России" в Свердловской области направлено порядка 4 тысяч тонн гуманитарных грузов. Женщины своими руками вяжут носки, изготавливают маскировочные сети, блиндажные свечи, готовят продукты длительного хранения, отмечается в сообщении.