Более 30 благотворительных проектов в 2025 году поддержали "Россети Тюмень"

Около 1,5 тыс. энергетиков выступили в качестве волонтеров в Тюменской области, Югре и на Ямале

ТАСС, 5 декабря. Сотрудники "Россети Тюмень" поддержали более 30 всероссийских и региональных благотворительных проектов, объединив около 1,5 тыс. волонтеров из Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа с начала 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"С начала 2025 года "Россети Тюмень" поддержали и инициировали более 30 всероссийских и региональных благотворительных проектов. В качестве волонтеров выступили порядка 1,5 тыс. работников системообразующей сетевой компании в Тюменской области, Югре и ЯНАО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что корпоративное волонтерство в компании развивается по трем направлениям - помощь социально незащищенным и ветеранам, сохранение окружающей среды и поддержка здорового образа жизни. В 2025 году компания в рамках акции "Добрые знания" передала более 3,5 тыс. подарков детям в социальных учреждениях Ноябрьска, Ханты-Мансийска и Тюменского района, а благодаря инициативе "Собери ребенка в школу" помощь при подготовке к учебному году получили 155 ребят из многодетных и испытывающих временные трудности семей.

Энергетики также поддерживают участников СВО. В течение года волонтеры направили бойцам дроны и оптоволоконный кабель, более 1,5 тонн провианта, одежду и предметы первой необходимости, автомобиль УАЗ-3303, портативные энергостанции и дизельные генераторы. Компания также активно участвует в трудовой адаптации участников СВО и помогает семьям мобилизованных работников.