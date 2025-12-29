Главные елки России. Как украсили города страны в преддверии Нового года
Великий Устюг
Новогодняя ель в Великом Устюге установлена на площади Ленина в центре старинного городка. Рядом расположена церковь Николы Гостунского 1685 года постройки — небесного покровителя всех путешествующих, купцов, которым славился Великий Устюг.
По данным администрации города, до 1960 года на этом месте располагалась торговая площадь — часть огромного торга, который по размерам не уступал Красной площади в Москве. В 1960 году рынок закрыли и впоследствии установили памятник Ленину.
Рядом расположена колокольня XVIII века, Музей природы края, молодежная аллея и детская площадка с арт-объектами, постоянная сцена, на которой проводятся городские праздники.
Новогодняя ель установлена и в самой резиденции Всероссийского Деда Мороза под Великим Устюгом, рядом с его деревянным теремом. Это первая новогодняя ель в России, на которой Дед Мороз зажигает огни в свой день рождения 18 ноября. После этого начинаются новогодние мероприятия в стране.
Тула
В этом году красавица-ель из Тулы попала в Книгу рекордов России в номинации "Самая высокая стволовая искусственная новогодняя ель в стране". Рекорд зафиксировал эксперт Книги рекордов России Александр Пересвет. Высота ели 32 метра, а диаметр мультимедийного шатра из гирлянд с видеоэффектами составил 60 метров.
Общая длина гирлянды — 30 километров, в ней 300 тыс. диодов и свыше 30 мультимедийных программ.
Новосибирск
В Театральном сквере Новосибирска собрали главную елку. 21-метровая зимняя красавица оформлена в русском стиле. Яркие бусы, светодиодные снежинки, напоминающие по форме кокошник, а также более 2 тыс. других украшений.
Рядом появятся новогодние инсталляции "Волшебство" и "Дубовый лес", световые шары.
Калининград
Новая 18-метровая ель установлена на главной площади города. Елка украшена красными и золотыми шарами и кристаллами. Верхушку венчает рождественская звезда, от которой расходятся золотистые нити, образуя шатер диаметром 40 метров.
На площади также установили цифры "2026", арку, светящиеся кареты и деревья почти 5 метров в высоту. Площадь украсили шесть двухметровых ангелов.
Белгород
На Соборной площади в Белгороде завершили установку главной елки региона. 30-метровую конструкцию 10 декабря полностью смонтировали, украсили игрушками и гирляндами.
В этом году огни на праздничном дереве подключили к резервной генерации из-за проблем с электроснабжением после атак ВСУ. Также Соборную площадь украшают декоративные светящиеся арки, тоже запитанные от генераторов, каждая из которых посвящена отдельному муниципалитету региона, например Корочанскому, Прохоровскому и Губкинскому округам.
Украшены и деревья вдоль площади — на каждом из них висят новогодние игрушки.
Санкт-Петербург
Огни главной новогодней елки Санкт-Петербурга по доброй традиции торжественно зажег на Дворцовой площади Всероссийский Дед Мороз с губернатором Александром Бегловым.
На Дворцовой площади, которая будет центром празднования Нового года в Петербурге, по желанию горожан ставят живую ель. В этом году ее украсили в ретростиле. Еще одна живая ель установлена на Якорной площади в Кронштадте, остальные площади Петербурга украшены искусственными елями, всего их 84.
Южно-Сахалинск
Главную елку Южно-Сахалинска традиционно установили на площади Ленина. Это 21-метровая искусственная конструкция, украшенная гирляндами из шаров и звезд. Вокруг ели установили полюбившиеся горожанам световые фигуры белых медведей и Полярной звезды.
Всего в городе установлено три 20-метровых елки на центральных площадках города: площади Ленина, площади Победы и напротив здания областного правительства. Также поставили 10 восьмиметровых елей в каждом районе областного центра.
Южно-Сахалинск украсили праздничной иллюминацией с уникальными световыми решениями: подсвечены ключевые улицы, общественные пространства и фасады зданий.
Волгоград
В Волгограде 20 декабря зажгли огни на главной елке города — 17-метровом живом дереве, растущем вблизи основной сцены парка.
Красавицу-ель украсили 240 разноцветных шаров, порядка 500 метров гирлянд и метровая звезда на ее вершине. В городском саду в этот же день торжественно открыли резиденцию Деда Мороза — зажжением огней на елке и традиционным хороводом с детьми.
Архангельск
В Архангельске главная городская елка установлена на площади Ленина у здания администрации города, ее открыли 13 декабря.
Это 17-метровая искусственная ель, окруженная четырьмя елями поменьше. Она весит 1,28 тонны, в ней 1 400 веток, на которых повесили 660 золотистых шаров, над елью расположена шатровая иллюминация.
На площади также установлены арт-объекты: Подарки, Карета, Новогодний шар, Птица счастья, Световой туннель — 2026 и Северные пряники. В городе несколько новогодних елок, самая необычная стоит на Красной пристани. МУП "Горсвет" сделало ее из 62 демонтированных светильников, отслуживших срок эксплуатации.
Якутск
Церемония официального зажжения первой новогодней елки Якутии состоялась на площади Республики в Якутске с участием хранителя мирового холода Чысхаана и Деда Мороза. Главную елку республики зажгли 1 декабря.
По традиции в ходе церемонии хранитель мирового холода Чысхаан передал Деду Морозу символ холода, что ознаменовало наступление зимы во всех уголках страны. В церемонии участвовали Снегурочка, Хаарчаана, помощница Чысхаана, Мамонтенок и жеребенок Тооку — символ наступающего года, главный герой первого якутского одноименного мультсериала о приключениях жеребенка и его друзей.
"Именно отсюда, из Якутии, из сердца Севера, Дед Мороз отправится в свое большое путешествие по стране", — отметили в правительстве региона.
Редакция региональных новостей ТАСС