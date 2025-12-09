Людмила Бабушкина: бюджет Свердловской области сохранил социальную направленность

Депутаты законодательного собрания региона приняли облбюджет на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

ТАСС, 9 декабря. Бюджет Свердловской области сохранил социальную направленность, сообщила сегодня по итогам 50-го заседания законодательного собрания региона председатель областного парламента Людмила Бабушкина. Депутаты во втором и третьем чтении приняли сегодня бюджет региона.

"Считаю областной бюджет на 2026 год и плановый период сбалансированным. Социальная направленность бюджета сохранилась, порядка 70% составили социальные расходы. Все социальные направления получили серьезное финансирование, что позволит эффективно решать системные задачи, связанные с газификацией, дорожным строительством, возведением детских садов и школ, с другими направлениями. Те вопросы, которые не вошли в параметры бюджета, в случае поступления дополнительных доходов будут совместно с правительством рассматриваться в первоочередном порядке", – приводятся в сообщении управления информационной политики заксобрания слова спикера парламента.

Отмечается, что общий объем расходов областного бюджета на 2026 год составит 539 млрд рублей. В целом доходная часть областного бюджета на следующий год составит 507 млрд рублей.

В частности, 158,9 млрд рублей предусмотрено на развитие образования. На социальную политику направят 129,7 млрд рублей. В следующем году 55,8 млрд рублей выделят на систему здравоохранения. На развитие физической культуры и спорта в 2026 году власти предусмотрели 8,9 млрд рублей. Расходы на культуру составят 6 млрд рублей.